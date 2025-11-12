https://ukraina.ru/20251112/1071498226.html
Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Российские войска в зоне СВО одновременно наступают минимум на трех операционных направлениях. Это означает, что ВСУ не могут маневрировать резервными частями и подразделениями. Почему? Они не понимают, где мы можем развить наступление. Наконец-то мы накопили должное количество наступательных группировок и разделяем врага.Сейчас ВСУ близки к потере Волчанска, Купянска и Покровска. Вряд ли противник до конца года удержит хотя бы один из этих трех городов. Погода сейчас – далеко не курортный сезон. Снабжение гарнизонов, по сути, прекращено. Ежедневные попытки пробиться к ним успехов не имеют. Одна только красивая видеооперация с высадкой спецназа под Покровском на американском вертолете чего стоит. Хотелось красиво, а получилось "как всегда".Мы имеем и внешнее, и внутреннее кольцо окружения. ВСУ оттуда не могут никуда выйти, кроме как на фильтрационный пункт. Число пленных медленно, но растет. Когда тушенка кончается, а из боеприпасов остается только два патрона для себя и для товарища, воля к сопротивлению падает.Кстати, мы сейчас обленились украинцев даже в плен брать. Это делают наши дроны. Они, меняясь, ведут пленных к нашим позициям вражеских солдат, громко командуя с неба: "Сюда складывайте оружие и БК. Белый флаг в правую руку, документы в левую. Продолжаем движение. Дорогу пересекаем бегом".Поэтому еще до нового года обстановка на фронте серьезно изменится.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Российские войска в зоне СВО одновременно наступают минимум на трех операционных направлениях. Это означает, что ВСУ не могут маневрировать резервными частями и подразделениями. Почему? Они не понимают, где мы можем развить наступление. Наконец-то мы накопили должное количество наступательных группировок и разделяем врага.
Сейчас ВСУ близки к потере Волчанска, Купянска и Покровска. Вряд ли противник до конца года удержит хотя бы один из этих трех городов. Погода сейчас – далеко не курортный сезон. Снабжение гарнизонов, по сути, прекращено. Ежедневные попытки пробиться к ним успехов не имеют. Одна только красивая видеооперация с высадкой спецназа под Покровском на американском вертолете чего стоит. Хотелось красиво, а получилось "как всегда".
Мы имеем и внешнее, и внутреннее кольцо окружения. ВСУ оттуда не могут никуда выйти, кроме как на фильтрационный пункт. Число пленных медленно, но растет. Когда тушенка кончается, а из боеприпасов остается только два патрона для себя и для товарища, воля к сопротивлению падает.
Кстати, мы сейчас обленились украинцев даже в плен брать. Это делают наши дроны. Они, меняясь, ведут пленных к нашим позициям вражеских солдат, громко командуя с неба: "Сюда складывайте оружие и БК. Белый флаг в правую руку, документы в левую. Продолжаем движение. Дорогу пересекаем бегом".
Поэтому еще до нового года обстановка на фронте серьезно изменится.