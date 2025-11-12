https://ukraina.ru/20251112/1071498226.html

Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

Российские войска в зоне СВО одновременно наступают минимум на трех операционных направлениях. Это означает, что ВСУ не могут маневрировать резервными частями и подразделениями. Почему? Они не понимают, где мы можем развить наступление. Наконец-то мы накопили должное количество наступательных группировок и разделяем врага.Сейчас ВСУ близки к потере Волчанска, Купянска и Покровска. Вряд ли противник до конца года удержит хотя бы один из этих трех городов. Погода сейчас – далеко не курортный сезон. Снабжение гарнизонов, по сути, прекращено. Ежедневные попытки пробиться к ним успехов не имеют. Одна только красивая видеооперация с высадкой спецназа под Покровском на американском вертолете чего стоит. Хотелось красиво, а получилось "как всегда".Мы имеем и внешнее, и внутреннее кольцо окружения. ВСУ оттуда не могут никуда выйти, кроме как на фильтрационный пункт. Число пленных медленно, но растет. Когда тушенка кончается, а из боеприпасов остается только два патрона для себя и для товарища, воля к сопротивлению падает.Кстати, мы сейчас обленились украинцев даже в плен брать. Это делают наши дроны. Они, меняясь, ведут пленных к нашим позициям вражеских солдат, громко командуя с неба: "Сюда складывайте оружие и БК. Белый флаг в правую руку, документы в левую. Продолжаем движение. Дорогу пересекаем бегом".Поэтому еще до нового года обстановка на фронте серьезно изменится.

