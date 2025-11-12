Алексей Леонков: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы

https://ukraina.ru/20251112/aleksey-leonkov-vsu-razmazali-svoi-rezervy-po-linii-fronta-poetomu-posle-pokrovska-ikh-zhdut-novye-1071512627.html

Красноармейск входит в цепочку "фортець", в которых ВСУ превратили цепочку населенных пунктов ДНР. Туда же входят Мирноград, Краматорск, Славянск, Северск и Константиновка. Когда из этой схемы выбивается один "кирпичик, за ним открывается оперативный простор.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ завершено, сообщил заместитель начальника данных войск Сергей Иштуганов. Боевая работа подразделений беспилотных систем идет по единому плану во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск, продолжается работа по наращиванию боевого состава. В будущем в России появится высшее военное учебное заведения войск беспилотных систем.- Алексей Петрович, как изменится характер боевых действий в связи с централизацией командования беспилотными силами?- Беспилотники и роботизированные системы в начале СВО были представлены фрагментарно и выполняли роль в основном вспомогательных средств. На четвертый год СВО они стали видом вооружений, который участвует во всех боях в небе, на земле и на море. Они, кроме непосредственного участия в боях, занимаются разведкой, материально-техническим снабжением или перехватом вражеских дронов.Требовалась систематизация всей массы беспилотных комплексов. Новый род войск будет включать в себя различные подразделения, но параллельно в структуры других родов войск будут входить роботизированные комплексы. Прежде всего это касается сухопутных войск, но такие же комплексы появятся и во флоте, и в ВВС, и даже в Ракетных войсках стратегического назначения. Кстати, роботизированные комплексы охраняют позиционные районы РВСН. То есть новый род войск поменял картину общевойскового боя, что привело к тому, что концепцию традиционных видов вооружения надо менять.- Есть информация о том, что расчетам наших дронов приходится преодолевать так называемые неофициальные поля РЭБ своих же частей, которые купили эти средства РЭБ на рынке. Как будет решаться эта проблема?- Эта проблема должна решаться на уровне групп войск, которые отвечают за определенные участки линии боевого соприкосновения. Здесь требуется систематизация и командный подход. Возможно, произойдет изменение боевого устава, в котором будет систематизировано применение беспилотных аппаратов и РЭБ, чтобы избежать "дружественного огня".- В последние дни по Сети распространяется видео, на котором наши войска свободно заходят в Покровск (Красноармейск), не опасаясь дронов противника. Стало ли это возможным лишь благодаря туману, как об этом заявляет украинская сторона?- Не только наличие тумана, но и еще господство наших беспилотников в воздухе, которое обеспечивается воздушной разведкой, вскрывающей места запуска вражеских дронов. Туман вносит свои коррективы, но и направления, откуда заходили наши войска, были зачищены от боевиков, поэтому наши подразделения в спокойном темпе выдвигались в Красноармейск, где будет происходить ротация и сосредоточение для последующих наступательных действий.Красноармейск входит в цепочку "фортець", в которых ВСУ превратили цепочку населенных пунктов ДНР. Туда же входят Мирноград, Краматорск, Славянск, Северск и Константиновка. Когда из этой схемы выбивается один "кирпичик, за ним открывается оперативный простор. Сопротивление, конечно, будет идти и там, но противник попадает в так называемый цугцванг, потому что больше таких укрепрайонов ему не создать, он вынужден вести там оборону, так как при отходе его подразделения будут уничтожаться нашими ВКС.Поэтому противник вынужден удерживать эти города, что является сложной задачей, так как не хватает пополнения квалифицированным личным составом и теми средствами, благодаря которым они еще как-то держат оборону. Это беспилотники и противопехотные и противотанковые мины. Поэтому критическая ситуация на некоторых участках ЛБС приведет к тому, что котлов подобных тем, что появились в районе Покровска и Купянска будет больше.- Мотоциклетные штурмы с нашей стороны стали тем ноу-хау, которое позволяет преодолевать килл-зону, создаваемую украинскими дронами?- Мотоциклетные части существовали в Великую Отечественную войну, поэтому новое это хорошо забытое старое. Мобильность пехоты на мотоциклах в годы второй мировой войны первыми демонстрировали, конечно, немцы., которую значительную часть пехоты пересадили на различные виды транспорта. Механизация повышает маневренность пехоты, а при штурмах ее мобильность. в. То есть быстрое преодоление расстояния между нашими позициями и позициями противника, это зачастую бывает залогом успеха.Ранее в штатном расписании мотострелковых частей мотоциклы отсутствовали перед началом СВО, но теперь, скорее всего, они там появятся.- Как бы вы оценили обстановку в Купянске, где, как сообщает Минобороны, идет уничтожение окруженных украинских частей?- Наши выбили противника из промышленных районов города и заняли железнодорожные станции. А на левом берегу еще сохраняется группировка, прижатая к Осколу, у которой пути отступления через городскую агломерацию перекрыты. То есть идет методичное уничтожение противника на окраинах Купянска. И группировка, которая осталась на левом берегу и зажата со всех сторон нашими частями, находится в глухом котле. Вырваться, форсировать реку не дает наша авиация. То есть все попытки переправы в других местах, чтобы покинуть этот район, не представляются возможными. Попытки деблокирования тоже завершаются большими потерями для украинских подразделений. То есть там положение очень плохое.Украинскому командованию нужно было думать об этом заранее и не размазывать все войска по линии фронта длиной более тысячи километров, а все-таки сокращать контролируемую линию боевого соприкосновения даже ценой сдачи некоторых городов. Но украинская сторона на это не пошла, потому что надеялась на то, что их западные партнеры додавят Россию, и та согласится на заморозку по линии боевого соприкосновения. Но этого не произошло.Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения - Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года.

