Внезапный обвал фронта не гарантирован, но возможен: Кашин о возможных сценариях окончания СВО - 17.11.2025
Внезапный обвал фронта не гарантирован, но возможен: Кашин о возможных сценариях окончания СВО
В случае обвала украинского фронта события будут развиваться молниеносно, а решения будут приниматься за считанные часы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Отвечая на вопрос о возможности подписании мирного договора после разгрома ВСУ, эксперт подтвердил такую вероятность. "Лавинообразный обвал украинского фронта не гарантирован, но возможен. Противник этого всерьез опасается", — сказал Кашин. Он описал возможное развитие событий: "Если это произойдет, события будут развиваться молниеносно. Как со стороны Запада вероятна эскалация и какие-то истерические действия, так и с нашей стороны вероятны попытки реализовать новые возможности".При таком сценарии, по словам эксперта, время будет критическим фактором. "Все будет решаться за считанные часы. Многое будет определяться конкретными обстоятельствами в этот момент", — заявил он. Кашин отметил, что идеальным вариантом для России было бы занятие ключевых политических центров на Украине и навязать противнику свои условия. "Но тут тоже есть вероятность, что противник на политическое соглашение с нами не пойдет или пойдет не сразу", — резюмировал эксперт.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Украине в материале "Василь Вакаров: Скандал с Миндичем — укус пчелы для Зеленского, гораздо опаснее бунт голодных украинцев" на сайте Украина.ру.
Внезапный обвал фронта не гарантирован, но возможен: Кашин о возможных сценариях окончания СВО

05:30 17.11.2025
 
В случае обвала украинского фронта события будут развиваться молниеносно, а решения будут приниматься за считанные часы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Отвечая на вопрос о возможности подписании мирного договора после разгрома ВСУ, эксперт подтвердил такую вероятность. "Лавинообразный обвал украинского фронта не гарантирован, но возможен. Противник этого всерьез опасается", — сказал Кашин.
Он описал возможное развитие событий: "Если это произойдет, события будут развиваться молниеносно. Как со стороны Запада вероятна эскалация и какие-то истерические действия, так и с нашей стороны вероятны попытки реализовать новые возможности".
При таком сценарии, по словам эксперта, время будет критическим фактором. "Все будет решаться за считанные часы. Многое будет определяться конкретными обстоятельствами в этот момент", — заявил он.
Кашин отметил, что идеальным вариантом для России было бы занятие ключевых политических центров на Украине и навязать противнику свои условия. "Но тут тоже есть вероятность, что противник на политическое соглашение с нами не пойдет или пойдет не сразу", — резюмировал эксперт.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию на Украине в материале "Василь Вакаров: Скандал с Миндичем — укус пчелы для Зеленского, гораздо опаснее бунт голодных украинцев" на сайте Украина.ру.
