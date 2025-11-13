https://ukraina.ru/20251113/1071516878.html

Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем

Лавинообразный обвал украинского фронта не гарантирован, но возможен. Если это произойдет, события будут развиваться молниеносно. Как со стороны Запада вероятна эскалация и какие-то истерические действия, так и с нашей стороны вероятны попытки реализовать новые возможности. Все будет решаться за считанные часы

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий КашинРанее издание Kyiv Post сообщило, что администрация Трампа потребовала изменить текст антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, убрав оттуда термины вроде "немотивированная агрессия" или "посягательство на территориальную целостность". Речь идет о документе "Положение в области прав человека" на подконтрольных России территориях. Голосование должно пройти в ближайшие недели.- Василий Борисович, что вы обо всем этом думаете? "Дух Анкориджа" живет, потому что группировка ВСУ в Покровске фактически уничтожена? Или это не более чем символическая уступка, чтобы заболтать наши главные требования – денацификация и демилитаризация Украины?- Борьба вокруг политических условий урегулирования украинского кризиса продолжается.Ключевые условия России, о которых вы упомянули, не изменились: формат военных отношений Украины с Западом, ограничения численности ВСУ, права русского языка и Русской Православной Церкви на Украине. При этом США, как это часто бывает, пытаются промежуточные договоренности с Россией задним числом пересматривать и выдвигать новые требования.Это то, с чем мы столкнулись после встречи в Анкоридже. Тогда Путин и Трамп достигли взаимопонимания почти по всем вопросам, но дальше ничего не последовало. Точнее, последовал частичный отказ назад, а потом снова какие-то шаги по восстановлению диалога.Сейчас мы еще находимся в стадии борьбы. Другое дело, что за последнюю неделю резко ухудшилось положение ВСУ на фронте и обострившийся внутренний кризис на Украине, связанный с публикацией материалов о тотальной коррупции в окружении Зеленского. Эти материалы были опубликованы НАБУ, которое де-факто контролируется американскими и европейскими кураторами.Все это сыграло свою роль в корректировке американской позиции.- Чего ждать дальше?- Полагаю, что на дипломатическом фронте будет продолжаться борьба за выполнение наших требований. Мы не намерены поддаваться на американскую тактику с заматыванием переговоров и переигрыванием уже согласованных условий. Постоянные ссылки на "Дух Анкориджа" связаны именно с тем, что раз мы договорились на высшем уровне, то будем на этом настаивать. Мы не станем допускать отхода в невыгодном для нас направлении.Претворение принципиальных взаимопониманий, достигнутых в Анкоридже, в реальное соглашение – это огромный путь. Чтобы это начало осуществляться, должны начаться систематические переговоры с участием нескольких рабочих групп и десятков специалистов. Любой рассматриваемый вопрос сложен даже технически.Возьмем хотя бы прекращение огня. Запад и Украина настаивают на остановке боевых действий по линии соприкосновения. Это само по себе указывает на саботаж и демагогию. Все же знают, что четкой и ясной линии фронта на СВО нет. Такова специфика современных боевых действий – много серых зон, много небольших подразделений, которые невозможно отследить. То есть даже если вы хотите прекратить огонь, у вас должно быть некое соглашение о том, где эта линия пройдет. Это сложная задача.Режим перемирия – это отдельная сложная задача. Режим ограничений для ВСУ (демилитаризация) – еще более сложная тема. Юридические понятия, пересчет сотни видов единиц техники.Всей это работы не велось. К ней не приступали. Ее саботировала Украина, когда Россия в Стамбуле предложила провести переговоры рабочих групп по трем пакетам. Ее саботируют США.Если у нас развернутся содержательные переговоры, это будет означать, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. Оппонент перешел от попыток мотать нам нервы, чтобы психологически сломать и заставить согласиться на быстрый мир, к торгу уже на другом уровне.Да, там тоже будут тяжело. Нас тоже будут пытаться нас обмануть. Будут попытки затянуть или искусственно ускорить процесс. Вставить туда какие-то неприемлемые условия. Но это уже будет на более техническом уровне. Там уже будет понятно общее настроение.Но, повторюсь, пока это не более чем попытка сыграть на психике российского руководства и общества. Людям сперва показывают морковку в духе "Еще чуть-чуть, и война закончится. Часть санкций снимут. Отношения с США будут восстанавливаться. Часть санкций с снимут. Все будет как раньше", а потом разворачиваются назад. Но эта тактика не работает. Россия ведет себя последовательно.Мы понимаем, что "как раньше" в обозримом будущем точно не будет. Даже когда активная фаза боевых действий на Украине завершится, мир уже не будет таким, каким он был еще в 2021 году. И от того, какие условия мы сейчас для себя согласуем, очень многое будет зависеть в нашей последующей жизни.Действовать надо хладнокровно и сохранять выдержку.- Как думаете, будем ли мы ужесточать наши условия?- Сейчас мы настаиваем на том, чтобы просто добиться их выполнения. Если этот процесс затянется надолго, мы понесем дополнительные потери, но хорошо продвинемся на фронте. В этом случае наши требования будут скорректированы с учетом реалий на земле. Мы же видим, что в последние дни армия России продвигается то в одном, то в другом месте. Успехи в районе Гуляйполя тоже вызвали весьма острую реакцию Украины. То есть ситуация довольно быстро ухудшается для противника.- А возможно ли, что Украина этой зимой сумеет повторить ситуацию начала 2025 года, когда фронт двигался ни шатко, ни валко, и она могла настаивать на том, чтобы заморозить конфликт по линии соприкосновения?- Динамика-то все равно постепенно меняется в нашу пользу. Мы сейчас двигаемся быстрее, чем раньше. Борьба идет сразу за несколько крупных населенных пунктов. Когда она завершится, ситуация изменится качественно. К тому же, мы никогда всерьез не рассматривали завершение боевых действий по линии фронта. Сейчас для этого тем более нет никаких оснований. Да и Украина начала демонстративно соглашаться с остановкой по линии фронта только с февраля 2025 года, когда состоялись их контакты с Трампом. Хотя раньше они даже от этого уклонялись.Есть еще один важный момент, который влияет на украинское поведение в ходе войны – их обострившаяся борьба за власть и отношения Зеленского с западными странами.Видимо, Зеленский рассчитывал стать несменяемым диктатором времен холодной войны, которые не вызывали энтузиазма на Западе, но которых боялись менять, чтобы не сыграть на руку коммунистам. А теперь с этим делом Миндича видно, что Зеленскому это не удастся. Подходы будут меняться.- А как именно можно поменять Зеленского?- Если он поймет, что ему не дадут выжечь всю политическую поляну под себя, уничтожив структуры, которые напрямую подчинялись Запада (НАБУ и грантовые организации), у него исчезнет перспектива сохранить власть после перемирия. Видимо, после этого пройдут выборы, и ему надо будет удаляться с политической сцены. Именно на это будут направлены его усилия.До недавнего времени Зеленскому никакой мир в принципе не был нужен. Он говорил о своей готовности к перемирию по линии фронта, но даже это он саботировал при помощи европейцев. А если будет мир, для него будет смысл бежать куда-то в Британию вместе с накопленными капиталами за время войны.- Что думаете по поводу наших усиленных ударов по украинской энергетике? Это смена подхода к боевым действиям? Или раньше у нас до этого руки не доходили, а теперь мы можем себе это позволить?- По сравнению с зимой 2022-2023 года у нас действительно выросли возможности. У нас появилось массовое производство ударных дронов и выросло количество других видов высокоточного оружия. Одновременно с этим появилась готовность к эскалации. Насколько я знаю, впервые были нанесены удары по подстанциям АЭС.Их вывод из строя не создает угрозу каких-то взрывов на АЭС, но вынуждает Украину выводить их из эксплуатации на какое-то время. Особенность АЭС в том, что им трудно регулировать мощность. И если у нее пропадает возможность передачи энергии, ее надо выключать целиком.Это впервые создает возможность блэкаута в масштабах всей Украины.Ранее киевский режим выживал за счет того, что его промышленное производство падало намного быстрее, чем выходила из строя энергетика. То есть мы на самом деле даже в 2022-2023 годах выбили около 36% мощностей, а больше половины электроэнергии на Украине дают АЭС. И пока мы не били по инфраструктуре АЭС, мы создавали условия для износа сетей, но не было угрозы полного блэкаута. А теперь она появляется.Это отчасти наша реакция на то, что делает Украина и Запад. Мы не можем просто так сидеть. Иначе мы подвергнем опасности наших людей.- А возможен ли вариант, когда украинская армия наголову разбита, наши войска под Киевом стоят, а Путин приходит к Трампу и говорит: "Ну все, давайте мир подписывать"?- Лавинообразный обвал украинского фронта не гарантирован, но возможен. Противник этого всерьез опасается. Если это произойдет, события будут развиваться молниеносно. Как со стороны Запада вероятна эскалация и какие-то истерические действия, так и с нашей стороны вероятны попытки реализовать новые возможности. Все будет решаться за считанные часы. Многое будет определяться конкретными обстоятельствами в этот момент.Конечно, для нас было бы идеально сделать то, что мы пытались сделать малой кровью в начале СВО – занять ключевые политические центры и навязать с этих позиций свои условия. Но тут тоже есть вероятность, что противник на политическое соглашение с нами не пойдет или пойдет не сразу.И потом, ситуация, когда мы занимаем какую-то территорию и вынуждены ей управлять, имея дело с более проблемным для нас населением, тоже может нести определенные риски.То есть договариваться придется в любом случае.Тем не менее, Украина пока не разваливается. За счет насилия и вливаний из Европы ей удается удерживать ситуацию в управляемом состоянии.- Как вы оцениваете нашу экономическую устойчивость в том случае, если боевые действия будут идти в прежней интенсивности еще достаточно долго?- Даже западные эксперты признают, что Россия в таком режиме может воевать еще как минимум несколько лет. Но это будет иметь свою цену.Россия способна поддерживать боевые действия на нынешнем уровне, потому что у нее была возможность перераспределять ресурсы с других направлений, не затрагивая напрямую уровень жизни населения. Скажем, у нас сокращались инвестиции в разработки, не связанные с обороной. Сокращались вложения в ряд других сфер, которые считались в нынешних условиях не самыми важными. По многим направлениям госслужбы не росли зарплаты.С этим можно жить долгие годы, но дальше это придется докапитализировать.Долгая война связана не только с ростом потерь, но и с социальным бременем на годы вперед. Это тоже надо учитывать.Понятно, что Украина сломается быстрее, чем у нас начнутся острые проблемы. Но у нас есть все причины, чтобы стремиться к решению наших базовых политических задач и прекращению конфликта, потому что цена его очень высока.- А чем, на ваш взгляд, закончится история с нашими новыми стратегическими вооружениями, когда мы показали "Буревестник" и "Посейдон", Трамп сделал невнятное заявление про ядерные испытания, мы тоже сказали, что можем их провести, а потом все вроде бы затихло?- США находятся в стадии адаптации к новым условиям. В ядерной сфере они не только связаны с Россией, но и с Китаем. Китай быстро наращивает стратегические силы и превращается в третью ядерную державу. Это происходит в условиях, когда их программы переоснащения стратегических ядерных сил, создание межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, новых подводных лодок "Колумбия" и бомбардировщика "Рейдер" задерживаются.Что они сейчас будут делать?В США считают, что надо выходить за пределы договора СНВ-3. Именно поэтому не была дана позитивная реакция на инициативу нашего президента о сохранении ограничений. Видимо, они реализуют свой возвратный потенциал, установив на ракеты дополнительные боеголовки из резерва. Это займет месяцы. Затем могут быть начаты испытания ядерного оружия с целью восстановить возможности оружейного комплекса и выйти на создание новых образцов.За счет этого они попытаются добиться превосходства над нами и Китаем одновременно.А мы делаем ставку на количественные показатели. У нас тоже есть резерв наращивания численности. 