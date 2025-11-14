Василь Вакаров: Скандал с Миндичем — укус пчелы для Зеленского, гораздо опаснее бунт голодных украинцев
18:23 14.11.2025 (обновлено: 18:31 14.11.2025)
Если наступит голод, люди взбунтуются. Самый главный враг людей — это не коррупция, не ситуация вокруг "Энегоатома", а ТЦК. Именно это люди воспринимают очень болезненно и начинают сражаться. Житель Киева, Днепропетровска, Одессы боится власти в лице ТЦК, боится выйти на улицу. Здоровые мужики годами сидят по квартирам и ничего не делают.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.
Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена и своего соратника Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.
- Василь Дмитриевич, означает ли коррупционный скандал вокруг схем "кошелька Зеленского" Тимура Миндича начало конца самого Зеленского как политического проекта?
- Это далеко не так. Это укус пчелы, но не более. Это даже не коррупционный скандал, а схема воровства, которая существовала на Украине давно. И там далеко не Миндич главный. Этот схематоз существовал до них и будет, видимо, существовать и дальше. Прибыль "Энергоатоама" в прошлом году составила порядка 5 млрд долларов. И тут на Украине сообщают, что некие люди распилили 100 млн долларов. Для нас с вами это большая сумма, но от общего оборота "Энергоатома" она составляет 2%.
Эта схема, к которой причастны бывший министр энергетики, бывший вице-премьер Чернышов и люди еще более высокого уровня. Они поставили своих смотрящих, и те стали "обилечивать" бизнесменов, которые поставляли на атомные электростанции оборудование и выполняли определенные работы. Это хорошо известная система откатов. Но шум, который вокруг этого возник, пока, к сожалению, для Зеленского угрозы не представляет.
- Тем временем бывший президент Грузии Саакашвили, отбывающий срок у себя на родине, обратился к Зеленскому с просьбой включить его в список на обмен пленными. Возможно, он предчувствует передел власти на Украине на фоне этих скандалов и, имея опыт в украинской политике, хочет занять свое место в новом раскладе сил?
- Во-первых, у Саакашвили есть личный мотив. Он несколько лет лечился в нормальных условиях. Теперь его вернули в места не столь отдаленные, и ему там некомфортно, поэтому он просится на волю.
Что касается политической ситуации, то Саакашвили заявляет о себе как о антикоррупционере, как бы говорит, что я буду полезен нынешним властям Украины. И этот меркантильный расчет может быть оправдан, потому что глобалисты, чьим ставленником он является, могут поспособствовать тому, что его выпустят. А на Украине ему найдут теплое местечко. Оно может быть полезен для Зеленского сейчас.
- Может ли информационная шумиха вокруг "Миндичгейта" быть элементом давления со стороны американской администрации на команду Зеленского?
- Это и есть элемент давления. На Украине хозяином положения являются США c 8 мая, когда они продавили сделку по редкоземельным металлам и был создан инвестиционный фонд. Трамп имеет право сказать, что все, что есть на Украине, - мое. В том числе команда Трампа заинтересована в атомной энергетике.
Это касается не только управления Запорожской АЭС. "Энергоатом" управляет всеми энергетическими атомными блоками. То есть Трампу нужно поставить туда свой наблюдательный совет, чтобы руководить этим процессом. Там миллиардная прибыль, а если хорошо распорядиться процессом, то можно получить еще большую прибыль. А тут под носом Трампа разворовывают то, что принадлежит ему.
Трамп хочет все забрать себе, но ему мешают его же партнеры из Британии, Лондон же тоже заключил "историческую" сделку с Украиной. Вот Трамп и Стармер и бодаются друг с другом по поводу того, кто же все-таки главный на Украине.
Стармер и MI-6 не отдают Зеленского, и тот не ложится под Трампа. Поэтому эта ситуация – давление Трампа на Зеленского. Условно говоря, ты или подчиняешься мне, или денег Украина не получит. А Украине в следующем году необходимо от 120 до 140 млрд долларов.
- И статья в Politico о том, что Киев может остаться без денег уже в феврале, если ЕС не договорится о выделении Киеву "репарационных кредитов" за счет изъятия активов РФ, говорит о об этом же? Есть ли план Б у Зеленского на этот счет?
- Украсть у России деньги под видом "репарационного кредита" это первый вариант. А второго варианта нет. Он был бы. Но в конце прошлой недели МВФ публично заявил, что мы можем кредитовать Украину, если Европа выделит деньги. У Европы два варианта – либо этот "репарационный кредит", либо вытаскивать деньги из бюджета ЕС или из бюджета членов Евросоюза. При этом Орбан и Фицо заявляют, что денег на фоне этого скандала не дадут. Поэтому вариант Б не сработает.
Единственный вариант — это команда от господина Трампа. Если он замолвит словечко, тогда подтянутся МВФ, Япония, Южная Корея. Но здесь роль может сыграть только добрая воля Трампа.
- Если Трамп даст отмашку, тогда и канцлер Мерц, возможно, заберет свои слова о том, что украинцы должны "служить у себя на родине", а не ехать в Германию, которая снижает выплаты беженцам?
- Бюджетный комитет Бундестага проголосовал за бюджет, в котором около 11 млрд евро заложено для Украины на следующий год. С другой стороны, Мерц говорит Зеленскому: забирай своих молодых ребят, пусть идут воевать. Но если ты и деньги даешь, и хочешь молодых ребят выгнать, чтобы они шли воевать, значит, ты однозначно поддерживаешь войну на Украине. И это не двойная игра, а единая позиция. Выглядит это так: я тебе дам денег, но забирай молодых, пусть идут воевать.
- Скоро, очевидно, произойдет освобождение Покровска (Красноармейска) в Донбассе. Сформировался ли у украинского общества иммунитет от военных неудач, или все же падение этого города будет им болезненно воспринято?
- Вы задали хороший вопрос, но что такое украинское общество? Если мы говорим о военных, то я пока не вижу у них пораженческих настроений. Да, бегут дезертиры, СОЧ, это своего рода протест. Но чтобы это было похоже на бунт, я пока сказать не могу. Что касается населения в Киеве и Днепропетровске, то оно больше всего заботится о наступлении зимы на фоне блэкаутов.
Мои знакомые из Киева жалуются, что нет света тепла, говорят, если ударят морозы, будем выходить на улицу. Если наступит голод, а такое может быть, тогда можно ожидать резких перемен со стороны украинского общества. Оно сможет консолидироваться.
- Но репрессивный аппарат Зеленского сможет справиться с любыми проявлениями недовольства?
- Как я уже говорил, если наступит голод, люди взбунтуются. Самый главный враг людей — это не коррупция, не ситуация вокруг "Энегоатома", а ТЦК, бусификация. Именно это люди воспринимают очень болезненно и начинают сражаться. Житель Киева, Днепропетровска, Одессы боится власти в лице ТЦК, боится выйти на улицу. Здоровые мужики годами сидят по квартирам и ничего не делают. Выйдите на улицу и возьмите власть! Но пока что сидят, пока терпят.
- Как сейчас выживает ваше родное Закарпатье?
- Закарпатцы мне не боятся звонить в отличие от моих друзей из Киева, пишут, отправляют видео, поэтому ситуацию там я знаю лучше. В Закарпатье разные настроения, некоторые потеряли близких на войне… Другие говорят, что дай Бог, чтобы нас забрали побыстрее в Россию. Я спрашиваю, почему в Россию, рядом же Венгрия? Нет, отвечают они, мы православные, поэтому за Россию.
