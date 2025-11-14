https://ukraina.ru/20251114/vasil-vakarov-skandal-s-mindichem---ukus-pchely-dlya-zelenskogo-gorazdo-opasnee-bunt-golodnykh-1071634185.html

Василь Вакаров: Скандал с Миндичем — укус пчелы для Зеленского, гораздо опаснее бунт голодных украинцев

Василь Вакаров: Скандал с Миндичем — укус пчелы для Зеленского, гораздо опаснее бунт голодных украинцев - 14.11.2025 Украина.ру

Василь Вакаров: Скандал с Миндичем — укус пчелы для Зеленского, гораздо опаснее бунт голодных украинцев

Если наступит голод, люди взбунтуются. Самый главный враг людей — это не коррупция, не ситуация вокруг "Энегоатома", а ТЦК. Именно это люди воспринимают очень болезненно и начинают сражаться. Житель Киева, Днепропетровска, Одессы боится власти в лице ТЦК, боится выйти на улицу. Здоровые мужики годами сидят по квартирам и ничего не делают.

2025-11-14T18:23

2025-11-14T18:23

2025-11-14T18:31

интервью

украина

киев

россия

владимир зеленский

дональд трамп

тимур миндич

ес

мвф

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103128/15/1031281513_22:0:867:475_1920x0_80_0_0_82f07d83eb24e4d2facfd98c535a43eb.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена и своего соратника Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.- Василь Дмитриевич, означает ли коррупционный скандал вокруг схем "кошелька Зеленского" Тимура Миндича начало конца самого Зеленского как политического проекта?- Это далеко не так. Это укус пчелы, но не более. Это даже не коррупционный скандал, а схема воровства, которая существовала на Украине давно. И там далеко не Миндич главный. Этот схематоз существовал до них и будет, видимо, существовать и дальше. Прибыль "Энергоатоама" в прошлом году составила порядка 5 млрд долларов. И тут на Украине сообщают, что некие люди распилили 100 млн долларов. Для нас с вами это большая сумма, но от общего оборота "Энергоатома" она составляет 2%.Эта схема, к которой причастны бывший министр энергетики, бывший вице-премьер Чернышов и люди еще более высокого уровня. Они поставили своих смотрящих, и те стали "обилечивать" бизнесменов, которые поставляли на атомные электростанции оборудование и выполняли определенные работы. Это хорошо известная система откатов. Но шум, который вокруг этого возник, пока, к сожалению, для Зеленского угрозы не представляет.- Тем временем бывший президент Грузии Саакашвили, отбывающий срок у себя на родине, обратился к Зеленскому с просьбой включить его в список на обмен пленными. Возможно, он предчувствует передел власти на Украине на фоне этих скандалов и, имея опыт в украинской политике, хочет занять свое место в новом раскладе сил?- Во-первых, у Саакашвили есть личный мотив. Он несколько лет лечился в нормальных условиях. Теперь его вернули в места не столь отдаленные, и ему там некомфортно, поэтому он просится на волю.Что касается политической ситуации, то Саакашвили заявляет о себе как о антикоррупционере, как бы говорит, что я буду полезен нынешним властям Украины. И этот меркантильный расчет может быть оправдан, потому что глобалисты, чьим ставленником он является, могут поспособствовать тому, что его выпустят. А на Украине ему найдут теплое местечко. Оно может быть полезен для Зеленского сейчас.- Может ли информационная шумиха вокруг "Миндичгейта" быть элементом давления со стороны американской администрации на команду Зеленского?- Это и есть элемент давления. На Украине хозяином положения являются США c 8 мая, когда они продавили сделку по редкоземельным металлам и был создан инвестиционный фонд. Трамп имеет право сказать, что все, что есть на Украине, - мое. В том числе команда Трампа заинтересована в атомной энергетике.Это касается не только управления Запорожской АЭС. "Энергоатом" управляет всеми энергетическими атомными блоками. То есть Трампу нужно поставить туда свой наблюдательный совет, чтобы руководить этим процессом. Там миллиардная прибыль, а если хорошо распорядиться процессом, то можно получить еще большую прибыль. А тут под носом Трампа разворовывают то, что принадлежит ему.Трамп хочет все забрать себе, но ему мешают его же партнеры из Британии, Лондон же тоже заключил "историческую" сделку с Украиной. Вот Трамп и Стармер и бодаются друг с другом по поводу того, кто же все-таки главный на Украине.Стармер и MI-6 не отдают Зеленского, и тот не ложится под Трампа. Поэтому эта ситуация – давление Трампа на Зеленского. Условно говоря, ты или подчиняешься мне, или денег Украина не получит. А Украине в следующем году необходимо от 120 до 140 млрд долларов.- И статья в Politico о том, что Киев может остаться без денег уже в феврале, если ЕС не договорится о выделении Киеву "репарационных кредитов" за счет изъятия активов РФ, говорит о об этом же? Есть ли план Б у Зеленского на этот счет?- Украсть у России деньги под видом "репарационного кредита" это первый вариант. А второго варианта нет. Он был бы. Но в конце прошлой недели МВФ публично заявил, что мы можем кредитовать Украину, если Европа выделит деньги. У Европы два варианта – либо этот "репарационный кредит", либо вытаскивать деньги из бюджета ЕС или из бюджета членов Евросоюза. При этом Орбан и Фицо заявляют, что денег на фоне этого скандала не дадут. Поэтому вариант Б не сработает.Единственный вариант — это команда от господина Трампа. Если он замолвит словечко, тогда подтянутся МВФ, Япония, Южная Корея. Но здесь роль может сыграть только добрая воля Трампа.- Если Трамп даст отмашку, тогда и канцлер Мерц, возможно, заберет свои слова о том, что украинцы должны "служить у себя на родине", а не ехать в Германию, которая снижает выплаты беженцам?- Бюджетный комитет Бундестага проголосовал за бюджет, в котором около 11 млрд евро заложено для Украины на следующий год. С другой стороны, Мерц говорит Зеленскому: забирай своих молодых ребят, пусть идут воевать. Но если ты и деньги даешь, и хочешь молодых ребят выгнать, чтобы они шли воевать, значит, ты однозначно поддерживаешь войну на Украине. И это не двойная игра, а единая позиция. Выглядит это так: я тебе дам денег, но забирай молодых, пусть идут воевать.- Скоро, очевидно, произойдет освобождение Покровска (Красноармейска) в Донбассе. Сформировался ли у украинского общества иммунитет от военных неудач, или все же падение этого города будет им болезненно воспринято?- Вы задали хороший вопрос, но что такое украинское общество? Если мы говорим о военных, то я пока не вижу у них пораженческих настроений. Да, бегут дезертиры, СОЧ, это своего рода протест. Но чтобы это было похоже на бунт, я пока сказать не могу. Что касается населения в Киеве и Днепропетровске, то оно больше всего заботится о наступлении зимы на фоне блэкаутов. Мои знакомые из Киева жалуются, что нет света тепла, говорят, если ударят морозы, будем выходить на улицу. Если наступит голод, а такое может быть, тогда можно ожидать резких перемен со стороны украинского общества. Оно сможет консолидироваться.- Но репрессивный аппарат Зеленского сможет справиться с любыми проявлениями недовольства?- Как я уже говорил, если наступит голод, люди взбунтуются. Самый главный враг людей — это не коррупция, не ситуация вокруг "Энегоатома", а ТЦК, бусификация. Именно это люди воспринимают очень болезненно и начинают сражаться. Житель Киева, Днепропетровска, Одессы боится власти в лице ТЦК, боится выйти на улицу. Здоровые мужики годами сидят по квартирам и ничего не делают. Выйдите на улицу и возьмите власть! Но пока что сидят, пока терпят.- Как сейчас выживает ваше родное Закарпатье?- Закарпатцы мне не боятся звонить в отличие от моих друзей из Киева, пишут, отправляют видео, поэтому ситуацию там я знаю лучше. В Закарпатье разные настроения, некоторые потеряли близких на войне… Другие говорят, что дай Бог, чтобы нас забрали побыстрее в Россию. Я спрашиваю, почему в Россию, рядом же Венгрия? Нет, отвечают они, мы православные, поэтому за Россию.Также на эту тему - Битва за подпись: кто завершит войну вместо Зеленского

https://ukraina.ru/20251114/plnki-mindicha-i-nachalo-kontsa-zelenskogo-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1071548557.html

https://ukraina.ru/20251113/na-faldakh-tronnogo-syurtuchka-v-zelenskogo-uzhe-vtsepilis-konkurenty-1071552659.html

https://ukraina.ru/20251112/panika-na-bankovoy-pro-karlsona-kotoryy-teper-zhivet-pod-kryshey--1071522126.html

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, тимур миндич, ес, мвф, украина.ру, коррупция