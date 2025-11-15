Украинская коррупция ссорит европейцев, Зеленский заметает следы. Хроники событий на утро 15 ноября - 15.11.2025 Украина.ру
Украинская коррупция ссорит европейцев, Зеленский заметает следы. Хроники событий на утро 15 ноября
Украинская коррупция ссорит европейцев, Зеленский заметает следы. Хроники событий на утро 15 ноября - 15.11.2025 Украина.ру
Украинская коррупция ссорит европейцев, Зеленский заметает следы. Хроники событий на утро 15 ноября
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры, вице-премьером Маттео Сальвини из-за Украины. Владимир Зеленский заявил об аудите всех государственных компаний
2025-11-15T10:31
2025-11-15T11:10
эксклюзив
хроники
владимир зеленский
сальвини
германия
украина
италия
набу
офис президента
ес
Глава МИД Италии Антонио Таяни вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры, вице-премьером Маттео Сальвини из-за его слов об отказе поддерживать Украину, сообщило издание La Stampa."Мы продолжим поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России", — cказал Таяни в ответ на высказывание Сальвини.Ранее Сальвини выразил опасение, что поставки оружия Украине будут способствовать коррупции."Мне кажется, что сейчас возникают коррупционные скандалы, которые вовлекают украинское правительство, поэтому я бы не хотел, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров подпитывали дальнейшую коррупцию", — заявил Сальвини на полях мероприятия в Неаполе, отвечая на вопрос о закупках американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).По словам Сальвини, возглавляющего партию "Лига", ныне входящей в правящую в Италии коалицию, прекращению конфликта на Украине должно способствовать решение, озвученное папой Римским и президентом США, согласно которому необходим диалог, сближение позиций участников конфликта, а также прекращение поставок оружия."Не думаю, что отправка дополнительных поставок оружия решит проблему. Мне кажется, что последнее время с продвижением российских войск говорит нам о том, что в интересах всех, особенно Украины, остановить войну. Думать, что отправка оружия на Украину позволит Украине вернуть утраченные позиции, мягко говоря, наивно", — указывал вице-премьер министр Италии.Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Париж перестать оказывать Киеву финансовую помощь."Хватит! Больше ни единого евро Украине!" — призвал политик.Филиппо посоветовал властям Франции обратить внимание, как и на что расходуются выделенные Украине средства."В то время, как у нас во Франции голосуют за отмену возмещения стоимости лекарств, полюбуйтесь, куда уходят средства", — подчеркнул Филиппо.Даже в таком действующем против своих интересов государстве, как Германия, коррупционный скандал на Украине вызвал осуждение. Так, поначалу представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что Германия обеспокоена скандалом, но "сохраняет доверие" к правительству Украины и надеется на полное расследование.Однако день спустя, после того, как федеральный канцлер Фридрих Мерц поговорил с Владимир Зеленским по телефону, Корнелиус выступил с жёстким заявлением. Он указал, что Мерц в разговоре подчеркнул: немецкое правительство ожидает, что "Украина будет энергично продолжать борьбу с коррупцией и реформы, особенно в сфере верховенства права".Депутат бундестага от оппозиционных "зелёных", глава немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер в комментарии Deutsche Welle** (СМИ-иноагент — Ред.) выступил с критикой."Раскрытие коррупционной схемы в украинском энергетическом секторе вызывает глубокую тревогу. Позорно, как беспринципно некоторые обогащаются, пока страна погружается во тьму", — указал политик.По его словам, коррупция на Украине "ослабляет общество, а также и международную поддержку"."Недостаточно косметических отставок нескольких членов кабинета министров. Необходимо всестороннее расследование и ощутимые политические последствия. Правительство Германии также должно сыграть свою роль. Ему необходимо подтвердить свою приверженность поддержке процесса реформ", — подчеркнул депутат.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" обратил внимание на то, что коррупционный скандал на Украине впечатлил западное общество."На фоне утечки аудиозаписей и следственных действий внимание к делу вышло за пределы Украины – детективы НАБУ взаимодействуют с новым офицером ФБР, а в ЕС обсуждают риски, связанные с управлением госресурсами в условиях войны. В ряде публикаций западных СМИ уже звучат тезисы о том, что коррупционный скандал осложняет переговоры о предоставлении Киеву нового пакета финансовой поддержки, включая обсуждаемый механизм "репарационного кредита" под замороженные активы РФ", — отмечалось в публикации канала.Также авторы указали на то, что коррупционный скандал повлиял на доверие к Украине."Некоторые государства – прежде всего Бельгия, Словакия и Венгрия – с самого начала относились к этой инициативе с осторожностью. Скандал усилил аргументы тех, кто считает, что ЕС должен увязать выделение средств с дополнительными гарантиями прозрачности и реформ. В дипломатических кругах ЕС на недавних встречах вопрос Миндича действительно поднимался как фактор, влияющий на доверие к украинским государственным институтам", — писал "Резидент".Тем временем Зеленский официально пытается "замылить" тему."Сегодня был доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Правительство уже начало аудит всех государственных компаний и результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов. И правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю", — отметил Зеленский.При этом бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* отметил, что коррупционный скандал с окружением Зеленского — не последний."Коррупция в Украине давно расследована западными партнёрами, и при необходимости могут запускаться процессы с оглаской для общественности. Коррупция в "Энергоатоме" - не самый громкий возможный скандал, но весьма чувствительный для всех, кто вынужден пользоваться электроэнергией по расписанию. Тем более, что из опубликованных записей следует, что часть украденных средств на украинской энергетике направлялась в Россию. Если будут обнародованы аналогичные материалы о коррупции в оборонной сфере во время крупных провалов на фронте, украинское общество окажется в состоянии глубочайшего шока. Хотя факты коррупции в оборонке давно лежат на поверхности", — отметил Арестович*.По его словам, возможны два сценария: "либо Офис президента в связке с НАБУ контролированно сбрасывает участников коррупционных схем, которые уже засветились; либо НАБУ по отмашке из США начинает публиковать материалы расследований, чтобы оказать давление на ОП и вынудить его идти к завершению войны"."Не исключено, что реализуются оба варианта одновременно - как это часто бывает в Украине. В любом случае процесс может выйти из-под контроля на фоне новых ударов по энергетике и провалов на фронте. Когда ситуация накалена до предела, только наивные люди могут полагаться на полный контроль в стране", — отметил политик.По его словам, понятная и реакция Офиса президента Украины."Реакция Офиса понятна - говорить "…горькую правду про фронт" и демонстрировать "готовность к сотрудничеству", чтобы не допустить выхода людей на протесты. Но в любом случае это начало конца Зеленского как политика", — подчеркнул Арестович*.Он отметил, что Зеленскому "показывают, насколько он не готов к кризисам за пределами узкого коридора контроля, который он создал, насилуя право и Конституцию".* — внесён в список экстремистов и террористовОб украинской оценке происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Фронт сыплется, оборона отсутствует, дипломатия провалена": что говорят на Украине о положении ВСУ".
германия
украина
италия
Украинская коррупция ссорит европейцев, Зеленский заметает следы. Хроники событий на утро 15 ноября

10:31 15.11.2025 (обновлено: 11:10 15.11.2025)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский с телефоном
Владимир Зеленский с телефоном - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры, вице-премьером Маттео Сальвини из-за Украины. Владимир Зеленский заявил об аудите всех государственных компаний
Глава МИД Италии Антонио Таяни вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры, вице-премьером Маттео Сальвини из-за его слов об отказе поддерживать Украину, сообщило издание La Stampa.
"Мы продолжим поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России", — cказал Таяни в ответ на высказывание Сальвини.
Ранее Сальвини выразил опасение, что поставки оружия Украине будут способствовать коррупции.
"Мне кажется, что сейчас возникают коррупционные скандалы, которые вовлекают украинское правительство, поэтому я бы не хотел, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров подпитывали дальнейшую коррупцию", — заявил Сальвини на полях мероприятия в Неаполе, отвечая на вопрос о закупках американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
По словам Сальвини, возглавляющего партию "Лига", ныне входящей в правящую в Италии коалицию, прекращению конфликта на Украине должно способствовать решение, озвученное папой Римским и президентом США, согласно которому необходим диалог, сближение позиций участников конфликта, а также прекращение поставок оружия.
"Не думаю, что отправка дополнительных поставок оружия решит проблему. Мне кажется, что последнее время с продвижением российских войск говорит нам о том, что в интересах всех, особенно Украины, остановить войну. Думать, что отправка оружия на Украину позволит Украине вернуть утраченные позиции, мягко говоря, наивно", — указывал вице-премьер министр Италии.
Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Париж перестать оказывать Киеву финансовую помощь.
"Хватит! Больше ни единого евро Украине!" — призвал политик.
Филиппо посоветовал властям Франции обратить внимание, как и на что расходуются выделенные Украине средства.
"В то время, как у нас во Франции голосуют за отмену возмещения стоимости лекарств, полюбуйтесь, куда уходят средства", — подчеркнул Филиппо.
Даже в таком действующем против своих интересов государстве, как Германия, коррупционный скандал на Украине вызвал осуждение. Так, поначалу представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что Германия обеспокоена скандалом, но "сохраняет доверие" к правительству Украины и надеется на полное расследование.
Однако день спустя, после того, как федеральный канцлер Фридрих Мерц поговорил с Владимир Зеленским по телефону, Корнелиус выступил с жёстким заявлением. Он указал, что Мерц в разговоре подчеркнул: немецкое правительство ожидает, что "Украина будет энергично продолжать борьбу с коррупцией и реформы, особенно в сфере верховенства права".
Депутат бундестага от оппозиционных "зелёных", глава немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер в комментарии Deutsche Welle** (СМИ-иноагент — Ред.) выступил с критикой.
"Раскрытие коррупционной схемы в украинском энергетическом секторе вызывает глубокую тревогу. Позорно, как беспринципно некоторые обогащаются, пока страна погружается во тьму", — указал политик.
По его словам, коррупция на Украине "ослабляет общество, а также и международную поддержку".
"Недостаточно косметических отставок нескольких членов кабинета министров. Необходимо всестороннее расследование и ощутимые политические последствия. Правительство Германии также должно сыграть свою роль. Ему необходимо подтвердить свою приверженность поддержке процесса реформ", — подчеркнул депутат.
Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" обратил внимание на то, что коррупционный скандал на Украине впечатлил западное общество.
"На фоне утечки аудиозаписей и следственных действий внимание к делу вышло за пределы Украины – детективы НАБУ взаимодействуют с новым офицером ФБР, а в ЕС обсуждают риски, связанные с управлением госресурсами в условиях войны. В ряде публикаций западных СМИ уже звучат тезисы о том, что коррупционный скандал осложняет переговоры о предоставлении Киеву нового пакета финансовой поддержки, включая обсуждаемый механизм "репарационного кредита" под замороженные активы РФ", — отмечалось в публикации канала.
Также авторы указали на то, что коррупционный скандал повлиял на доверие к Украине.
"Некоторые государства – прежде всего Бельгия, Словакия и Венгрия – с самого начала относились к этой инициативе с осторожностью. Скандал усилил аргументы тех, кто считает, что ЕС должен увязать выделение средств с дополнительными гарантиями прозрачности и реформ. В дипломатических кругах ЕС на недавних встречах вопрос Миндича действительно поднимался как фактор, влияющий на доверие к украинским государственным институтам", — писал "Резидент".
Тем временем Зеленский официально пытается "замылить" тему.
"Сегодня был доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Правительство уже начало аудит всех государственных компаний и результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов. И правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю", — отметил Зеленский.
При этом бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* отметил, что коррупционный скандал с окружением Зеленского — не последний.
"Коррупция в Украине давно расследована западными партнёрами, и при необходимости могут запускаться процессы с оглаской для общественности. Коррупция в "Энергоатоме" - не самый громкий возможный скандал, но весьма чувствительный для всех, кто вынужден пользоваться электроэнергией по расписанию. Тем более, что из опубликованных записей следует, что часть украденных средств на украинской энергетике направлялась в Россию. Если будут обнародованы аналогичные материалы о коррупции в оборонной сфере во время крупных провалов на фронте, украинское общество окажется в состоянии глубочайшего шока. Хотя факты коррупции в оборонке давно лежат на поверхности", — отметил Арестович*.
По его словам, возможны два сценария: "либо Офис президента в связке с НАБУ контролированно сбрасывает участников коррупционных схем, которые уже засветились; либо НАБУ по отмашке из США начинает публиковать материалы расследований, чтобы оказать давление на ОП и вынудить его идти к завершению войны".
"Не исключено, что реализуются оба варианта одновременно - как это часто бывает в Украине. В любом случае процесс может выйти из-под контроля на фоне новых ударов по энергетике и провалов на фронте. Когда ситуация накалена до предела, только наивные люди могут полагаться на полный контроль в стране", — отметил политик.
По его словам, понятная и реакция Офиса президента Украины.
"Реакция Офиса понятна - говорить "…горькую правду про фронт" и демонстрировать "готовность к сотрудничеству", чтобы не допустить выхода людей на протесты. Но в любом случае это начало конца Зеленского как политика", — подчеркнул Арестович*.
Он отметил, что Зеленскому "показывают, насколько он не готов к кризисам за пределами узкого коридора контроля, который он создал, насилуя право и Конституцию".
* — внесён в список экстремистов и террористов
Об украинской оценке происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Фронт сыплется, оборона отсутствует, дипломатия провалена": что говорят на Украине о положении ВСУ".
