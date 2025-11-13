https://ukraina.ru/20251113/mediasuverenitet-protiv-dipfeykov-strany-sng-obedinyayutsya-dlya-otrazheniya-informatsionnoy-agressii-1071563610.html

Медиасуверенитет против дипфейков: страны СНГ объединяются для отражения информационной агрессии

В столице 11-13 ноября прошёл IV Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире", где представители медиасообщества из стран Содружества обсуждали вызовы современности — от информационной войны до революции искусственного интеллекта

2025-11-13T17:15

Информационный фронт: противодействие западной агрессии11 ноября генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил о масштабной информационной войне, развязанной западными СМИ против России и Беларуси. "Чтобы защитить свой независимый взгляд, надо объединять усилия всех стран СНГ", — подчеркнул он. Киселев четко обозначил миссию российских медиа: "Наш продукт — это общественная стабильность и общественный баланс. Наш продукт — это суверенитет каждой страны". Он опроверг обвинения в агрессивных намерениях: "Нападение на кого-либо не входит в наши цели. Это приписывание нам какого-то злого умысла для того, чтобы самим так себя вести". Жесткой критике подверглись европейские лидеры: "Ничего хорошего Европа на этом пути не обрела. Она фактически разорила себя, уничтожила свою промышленность, экономику. Эти лидеры европейские уничтожили сами себя", — констатировал Киселев.Технологический вызов: ИИ в медиапространстве13 ноября на пленарном заседании "Вызовы и точки роста современных СМИ" обсуждалось влияние искусственного интеллекта. Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов констатировал: "Искусственный интеллект не победил окончательно, но уже от него "полегли" некоторые профессии — например, корректоры". Иксанов отметил парадокс технологического прогресса: "Раньше для выпуска ста новостей в день нужна была большая команда. Сегодня это выполняют генеративные модели — бесплатно, без отпусков. Это изменит экономику медиарынка". Однако он подчеркнул: "Ценность человека никуда не исчезла. Хороший контент не создается автоматически: драма, мысль, интонация — это все заложено в ДНК человека". Важным трендом стало появление новых игроков: "Маркетплейсы превращаются в медиа. У них есть аудитория, данные, влияние и собственные коммуникационные экосистемы", — отметил Иксанов. Этика и доверие — новые медиаценности В ходе сессии "Медиаэтика: миф или реальность" генеральный директор объединенной редакции LIFE.RU и SHOT Денис Арапов заявил: "Сейчас доверие — это и есть наша этика. Как бы грубо это ни звучало, это то, что мы продаем. Если аудитория нам не верит — она уходит". Арапов констатировал кризис кликбейта: "Поисковые системы уже пессимизируют издания с кликбейтными заголовками. Только те СМИ, которые дают проверенную информацию, выживут". По его мнению, "людям больше не нужна информационная "массовка". Они ищут лакуну, где с ними говорят глубоко и профессионально". Международное сотрудничество и безопасность Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минкульта России Екатерина Ларина акцентировала значение "существующего культурного опыта и общих ценностных основ для медиапространства стран СНГ". Пресс-секретарь генсека СНГ Светлана Малинина сообщила, что проект по борьбе с дезинформацией уже объединяет представителей более 40 государств. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила риски, связанные с формированием картины мира через алгоритмы, и подчеркнула необходимость сохранять баланс между свободой распространения информации и ответственностью.Будущее традиционных медиа Главный редактор НТВ Александра Кашарницкая поделилась наблюдениями о трансформации потребительских привычек: "Те, кто сегодня смотрят контент на смартфонах, с рождением детей включат телевизор. Публика меняется, и медиа должны меняться вместе с ней". Директор кыргызстанского агентства "Кабар" Медербек Шерметалиев отметил, что СМИ переживают переход на цифровые платформы, а технологический прогресс "открыл новые возможности, но и возложил дополнительную ответственность на государство".Участники форума пришли к консенсусу: в условиях информационного противоборства и технологической революции, медиасообщество стран СНГ должно сохранять единство, укреплять профессиональные стандарты и обеспечивать баланс между свободой слова и социальной ответственностью, делая ставку на достоверность и глубину контента.Главное к этому часу в материале "Брусиловский прорыв" против ВСУ и наше золото. Хроника событий на 13:00 13 ноября на сайте Украина.ру

