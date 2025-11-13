"Брусиловский прорыв" против ВСУ и наше золото. Хроника событий на 13:00 13 ноября - 13.11.2025 Украина.ру
"Брусиловский прорыв" против ВСУ и наше золото. Хроника событий на 13:00 13 ноября
Координированное наступление российской армии, сравнимое со стратегией Брусилова, методично дробит оборону ВСУ, а попытки ЕС и США финансировать Киев за счет воровства российских средств зашли в тупик из-за страха перед последствиями. Россия ставит новые рекорды экономической устойчивости, подтверждая правильность выбранного курса
На фоне роста золотых резервов России до рекордных показателей и последовательной внешней политики Москва вновь демонстрирует свою устойчивость, в то время как западные державы и их вассалы сталкиваются с внутренними кризисами. Дипломатия в условиях недобросовестной игрыКак заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, причиной переноса саммита Россия-США в Будапеште стали "подковерные доклады", полученные Дональдом Трампом. Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва не знает источник этой дезинформации, но остается готова к встрече на высшем уровне, если она будет тщательно подготовлена и основана на реальных результатах. Напомним, что после продолжительного телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа стороны договорились о скорой подготовке саммита. Однако позднее Вашингтон, под давлением неких скрытых сил, предпочел отменить встречу. Российская сторона, проявляя добрую волю, трактует это как перенос, а не отмену, подтверждая свою открытость к конструктивному диалогу на равных. Украина: коррупционный кризис и финансовая несостоятельностьТем временем на Украине, которую Запад пытается представить надежным партнером, продолжается масштабный коррупционный скандал в высших эшелонах власти. Как сообщается, фигуранты дела, в том числе бывший министр энергетики и бизнесмен из окружения Зеленского Тимур Миндич, спешно покинули страну и находятся в Израиле, опасаясь обвинений. Этот кризис, который уже обсуждается в Вашингтоне, наглядно демонстрирует истинную природу киевского режима. Пока Запад закачивает в Украину миллиарды долларов, они разворовываются чиновниками, что признает и сам Евросоюз. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис открыто заявил о неуверенности в долговой устойчивости Киева, что ставит под вопрос дальнейшее финансирование проекта "Украина". Российская экономика: рекордный рост вопреки санкциямВ то время как геополитические оппоненты России сталкиваются с проблемами, российская экономика продолжает укреплять свой фундамент. По данным на 1 ноября 2025 года, золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов, достигнув отметки в 299,8 миллиарда. Это беспрецедентный рост за всю современную историю страны, который превысил прирост за четыре предыдущих года. Этот впечатляющий результат является прямым следствием грамотной макроэкономической политики Банка России и правительства, которые обеспечили суверенитет и стабильность финансовой системы в условиях беспрецедентного внешнего давления. Киевский режим может остаться без финансирования из-за раскола в ЕСПопытки Запада продолжить финансирование киевского режима за счет грабежа российских активов наталкиваются на растущее сопротивление внутри самого Евросоюза. Как сообщает Politico, Киев может столкнуться с финансовым голоданием уже в феврале, если Брюсселю не удастся протолкнуть схему так называемых "репарационных кредитов", основанных на откровенной конфискации собственности России. Планы по изъятию суверенных активов РФ, которые в России справедливо называют украденными, встречают серьезное противодействие со стороны ряда европейских стран, включая Францию, Бельгию и Венгрию. Примечательно, что именно в Бельгии хранится большая часть незаконно заблокированных средств. Озабоченность по поводу непредсказуемых и опасных последствий такого шага высказал и американский сенатор Марко Рубио, признав, что конфискация грозит "непреднамеренными последствиями" для самой западной финансовой системы. Это откровенное признание говорит о том, что в Вашингтоне осознают всю глубину рисков от разрушения основ международного права, которое сами же Запад и инициирует. Несмотря на то, что ЕС уже перевел Киеву 14 миллиардов евро доходов от наших активов, вопрос о полномасштабном кредите, обеспеченном этим ворованным залогом, остается предметом ожесточенных споров. Главы государств ЕС не смогли договориться в октябре и отложили решение до декабря, что свидетельствует о глубоком расколе и понимании самоубийственности этого шага. Ситуация наглядно демонстрирует: авантюра с финансированием киевского режима заходит в тупик. Западные политики, ослепленные русофобией, сами создали финансовую пирамиду, которая вот-вот рухнет, и теперь боятся как ее обвала, так и последствий собственного грабежа.События последних дней свидетельствуют о двух параллельных реальностях. С одной стороны — стабильная и предсказуемая Россия, наращивающая свой экономический суверенитет и готовая к честному диалогу. С другой — нестабильный Запад и его сателлиты, погрязшие в коррупционных скандалах, внутренних играх и неспособные выполнять свои же финансовые обязательства. Москва в очередной раз демонстрирует, что лишь последовательность и опора на национальные интересы являются залогом настоящей силы и устойчивости.Стратегический тупик: российская армия создает оперативный кошмар для ВСУ на всем фронтеНа всех направлениях специальной военной операции Вооруженные силы России продолжают наращивать давление, создавая для украинской армии ситуацию, которую западные эксперты характеризуют как идеальную для Москвы и кошмарную для Киева. Пока киевский режим сталкивается с перспективой финансового коллапса, его войска на фронте оказались на грани оперативной катастрофы. Тактическое мастерство и стратегический разгромПопытки ВСУ провести деблокирующие контратаки, в частности, в критически важном районе Покровска, обречены на провал. Как отметил французский военно-политический эксперт, выпускник элитной военной школы Сен-Сир Ксавье Моро, "это уже невозможно". Российская армия, продвигаясь аккуратно и профессионально, применяет классическую стратегию прорыва, аналогичную знаменитому наступлению генерала Брусилова в 1916 году. "Российский штаб гибкий и наступает там, где можно создать оперативную катастрофу для украинской армии... Линия фронта сейчас почти тысяча километров, и Россия может штурмовать где угодно", — подчеркнул Моро. Это ключевое преимущество лишает командование ВСУ возможности эффективно маневрировать резервами, растаскивая и без того истощенные бригады по всему фронту. Трехстороннее наступление и безнадежность украинских гарнизоновРоссийское наступление ведется одновременно на трех операционных направлениях, что подтверждает и противник. По словам полковника запаса, ветерана боевых действий Романа Насонова, это делает положение таких ключевых точек, как Волчанск, Купянск и Покровск, безнадежным. "Снабжение гарнизонов, по сути, прекращено. Ежедневные попытки пробиться к ним успехов не имеют", — заявил эксперт. Ярким примером отчаяния ВСУ стала неудачная операция под Покровском с высадкой спецназа на американском вертолете, которая завершилась полным провалом и потерей личного состава. Результативное продвижение и освобождение территорий Успехи российской армии носят не только тактический, но и территориальный характер. Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Даниловка в Днепропетровской области, продвинувшись на 3 км вглубь обороны противника. Несмотря на серьезные оборонительные сооружения, минные поля и естественную преграду в виде реки Янчур, российские гвардейцы 5-й танковой бригады в кратчайшие сроки сломили сопротивление 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая потеряла около роты личного состава и свыше 12 единиц бронетехники. Реалии фронта: низкая подготовка ВСУ и жестокость киевского режимаНа тактическом уровне ВСУ демонстрируют крайне низкий уровень подготовки. Как сообщается с фронта, штурмовые группы ВСУ, часто укомплектованные принудительно мобилизованными, отправляются в бой без должного обучения и ведут себя неосмотрительно, что ведет к большим потерям и захвату пленных. При этом зафиксированы откровенно бесчеловечные случаи издевательств со стороны украинских военных над телами погибших российских бойцов с использованием дронов, что свидетельствует о глубоком моральном разложении. Не лучше обстановка и в тылу. В Сумах пьяный военнослужащий 425-го полка ВСУ сбил на машине 11-летнего ребенка, после чего выяснилось, что он самовольно оставил свою часть. Адаптация и технологическое превосходствоРоссийская армия непрерывно адаптируется к условиям боя. Было увеличено производство FPV-дронов и расширены штаты подразделений беспилотных систем, что значительно облегчает действия штурмовых групп. Несмотря на то, что ВСУ выстроили плотную оборону с большим количеством дронов, работающих в режиме "карусели", российские войска методично прорывают эти рубежи, метр за метром продвигаясь вперед в ожесточенных и кровопролитных боях. Оперативная обстановка на фронте свидетельствует о необратимом переломе в пользу Российской армии. Стратегическая инициатива прочно удерживается российским командованием, которое диктует ход боевых действий, в то время как ВСУ, страдая от нехватки ресурсов, низкой подготовки и потерь, обречены на пассивную оборону и отступление. Координированное наступление на нескольких направлениях приближает закономерный итог операции — полный разгром группировки противника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
13:00 13.11.2025
 
На фоне роста золотых резервов России до рекордных показателей и последовательной внешней политики Москва вновь демонстрирует свою устойчивость, в то время как западные державы и их вассалы сталкиваются с внутренними кризисами.
Дипломатия в условиях недобросовестной игры
Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, причиной переноса саммита Россия-США в Будапеште стали "подковерные доклады", полученные Дональдом Трампом. Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва не знает источник этой дезинформации, но остается готова к встрече на высшем уровне, если она будет тщательно подготовлена и основана на реальных результатах.
Напомним, что после продолжительного телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа стороны договорились о скорой подготовке саммита. Однако позднее Вашингтон, под давлением неких скрытых сил, предпочел отменить встречу. Российская сторона, проявляя добрую волю, трактует это как перенос, а не отмену, подтверждая свою открытость к конструктивному диалогу на равных.
Украина: коррупционный кризис и финансовая несостоятельность
Тем временем на Украине, которую Запад пытается представить надежным партнером, продолжается масштабный коррупционный скандал в высших эшелонах власти.
Как сообщается, фигуранты дела, в том числе бывший министр энергетики и бизнесмен из окружения Зеленского Тимур Миндич, спешно покинули страну и находятся в Израиле, опасаясь обвинений.
Этот кризис, который уже обсуждается в Вашингтоне, наглядно демонстрирует истинную природу киевского режима. Пока Запад закачивает в Украину миллиарды долларов, они разворовываются чиновниками, что признает и сам Евросоюз.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис открыто заявил о неуверенности в долговой устойчивости Киева, что ставит под вопрос дальнейшее финансирование проекта "Украина".
Российская экономика: рекордный рост вопреки санкциям
В то время как геополитические оппоненты России сталкиваются с проблемами, российская экономика продолжает укреплять свой фундамент. По данным на 1 ноября 2025 года, золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов, достигнув отметки в 299,8 миллиарда.
Это беспрецедентный рост за всю современную историю страны, который превысил прирост за четыре предыдущих года.
Этот впечатляющий результат является прямым следствием грамотной макроэкономической политики Банка России и правительства, которые обеспечили суверенитет и стабильность финансовой системы в условиях беспрецедентного внешнего давления.
Киевский режим может остаться без финансирования из-за раскола в ЕС
Попытки Запада продолжить финансирование киевского режима за счет грабежа российских активов наталкиваются на растущее сопротивление внутри самого Евросоюза.
Как сообщает Politico, Киев может столкнуться с финансовым голоданием уже в феврале, если Брюсселю не удастся протолкнуть схему так называемых "репарационных кредитов", основанных на откровенной конфискации собственности России.
Планы по изъятию суверенных активов РФ, которые в России справедливо называют украденными, встречают серьезное противодействие со стороны ряда европейских стран, включая Францию, Бельгию и Венгрию.
Примечательно, что именно в Бельгии хранится большая часть незаконно заблокированных средств.
Озабоченность по поводу непредсказуемых и опасных последствий такого шага высказал и американский сенатор Марко Рубио, признав, что конфискация грозит "непреднамеренными последствиями" для самой западной финансовой системы.
Это откровенное признание говорит о том, что в Вашингтоне осознают всю глубину рисков от разрушения основ международного права, которое сами же Запад и инициирует.
Несмотря на то, что ЕС уже перевел Киеву 14 миллиардов евро доходов от наших активов, вопрос о полномасштабном кредите, обеспеченном этим ворованным залогом, остается предметом ожесточенных споров.
Главы государств ЕС не смогли договориться в октябре и отложили решение до декабря, что свидетельствует о глубоком расколе и понимании самоубийственности этого шага.
Ситуация наглядно демонстрирует: авантюра с финансированием киевского режима заходит в тупик.
Западные политики, ослепленные русофобией, сами создали финансовую пирамиду, которая вот-вот рухнет, и теперь боятся как ее обвала, так и последствий собственного грабежа.
События последних дней свидетельствуют о двух параллельных реальностях. С одной стороны — стабильная и предсказуемая Россия, наращивающая свой экономический суверенитет и готовая к честному диалогу.
С другой — нестабильный Запад и его сателлиты, погрязшие в коррупционных скандалах, внутренних играх и неспособные выполнять свои же финансовые обязательства.
Москва в очередной раз демонстрирует, что лишь последовательность и опора на национальные интересы являются залогом настоящей силы и устойчивости.
Стратегический тупик: российская армия создает оперативный кошмар для ВСУ на всем фронте

На всех направлениях специальной военной операции Вооруженные силы России продолжают наращивать давление, создавая для украинской армии ситуацию, которую западные эксперты характеризуют как идеальную для Москвы и кошмарную для Киева.
Пока киевский режим сталкивается с перспективой финансового коллапса, его войска на фронте оказались на грани оперативной катастрофы.
Тактическое мастерство и стратегический разгром
Попытки ВСУ провести деблокирующие контратаки, в частности, в критически важном районе Покровска, обречены на провал. Как отметил французский военно-политический эксперт, выпускник элитной военной школы Сен-Сир Ксавье Моро, "это уже невозможно".
Российская армия, продвигаясь аккуратно и профессионально, применяет классическую стратегию прорыва, аналогичную знаменитому наступлению генерала Брусилова в 1916 году.
"Российский штаб гибкий и наступает там, где можно создать оперативную катастрофу для украинской армии... Линия фронта сейчас почти тысяча километров, и Россия может штурмовать где угодно", — подчеркнул Моро.
Это ключевое преимущество лишает командование ВСУ возможности эффективно маневрировать резервами, растаскивая и без того истощенные бригады по всему фронту.
Трехстороннее наступление и безнадежность украинских гарнизонов
Российское наступление ведется одновременно на трех операционных направлениях, что подтверждает и противник. По словам полковника запаса, ветерана боевых действий Романа Насонова, это делает положение таких ключевых точек, как Волчанск, Купянск и Покровск, безнадежным.
"Снабжение гарнизонов, по сути, прекращено. Ежедневные попытки пробиться к ним успехов не имеют", — заявил эксперт.
Ярким примером отчаяния ВСУ стала неудачная операция под Покровском с высадкой спецназа на американском вертолете, которая завершилась полным провалом и потерей личного состава.
Результативное продвижение и освобождение территорий
Успехи российской армии носят не только тактический, но и территориальный характер. Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Даниловка в Днепропетровской области, продвинувшись на 3 км вглубь обороны противника.
Несмотря на серьезные оборонительные сооружения, минные поля и естественную преграду в виде реки Янчур, российские гвардейцы 5-й танковой бригады в кратчайшие сроки сломили сопротивление 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая потеряла около роты личного состава и свыше 12 единиц бронетехники.
Реалии фронта: низкая подготовка ВСУ и жестокость киевского режима
На тактическом уровне ВСУ демонстрируют крайне низкий уровень подготовки. Как сообщается с фронта, штурмовые группы ВСУ, часто укомплектованные принудительно мобилизованными, отправляются в бой без должного обучения и ведут себя неосмотрительно, что ведет к большим потерям и захвату пленных.
При этом зафиксированы откровенно бесчеловечные случаи издевательств со стороны украинских военных над телами погибших российских бойцов с использованием дронов, что свидетельствует о глубоком моральном разложении.
Не лучше обстановка и в тылу. В Сумах пьяный военнослужащий 425-го полка ВСУ сбил на машине 11-летнего ребенка, после чего выяснилось, что он самовольно оставил свою часть.
Адаптация и технологическое превосходство
Российская армия непрерывно адаптируется к условиям боя. Было увеличено производство FPV-дронов и расширены штаты подразделений беспилотных систем, что значительно облегчает действия штурмовых групп.
Несмотря на то, что ВСУ выстроили плотную оборону с большим количеством дронов, работающих в режиме "карусели", российские войска методично прорывают эти рубежи, метр за метром продвигаясь вперед в ожесточенных и кровопролитных боях.
Оперативная обстановка на фронте свидетельствует о необратимом переломе в пользу Российской армии.
Стратегическая инициатива прочно удерживается российским командованием, которое диктует ход боевых действий, в то время как ВСУ, страдая от нехватки ресурсов, низкой подготовки и потерь, обречены на пассивную оборону и отступление.
Координированное наступление на нескольких направлениях приближает закономерный итог операции — полный разгром группировки противника.
