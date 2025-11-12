Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине - 12.11.2025 Украина.ру
Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине
Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине
Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине
Нам стоит обращать внимание не на слова Трампа о возможных ядерных испытаниях, а на всевозможного рода провокации со стороны европейских стран — в том числе на желание уничтожить Россию фальсификациями с применением "грязной бомбы" на Украине.
2025-11-12T12:17
2025-11-12T12:19
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев.Военный конфликт России с Украиной, в том числе за воссоединенные регионы, обострил наши отношения с Западом, а цепочка событий привела к тому, что Дональд Трамп заявил о возможных ядерных испытаниях — при этом ссылаясь на то, что Китай и Россия их якобы уже негласно проводят.— Владимир Сергеевич, о ядерных испытаниях сейчас говорит весь мир, люди паникуют, а политики и эксперты пытаются сохранять спокойствие. Расскажите, к чему нам говориться и сколько тут политики, а сколько военного аспекта?— Давайте разделим этот вопрос на два аспекта. Первый — это ядерные испытания, о которых объявил Трамп. Сегодня не совсем понятно, что и как имеется в виду. Однако было заявление министра энергетики Соединенных Штатов Америки, что речь идет о так называемых субкритических испытаниях, когда тестируют, например, защитные кожухи для ядерных боезарядов или выясняют, как может вести себя непосредственно сам заряд (речь шла о плутонии, как я понял), но без самой ядерной реакции.[Плутоний стал ключевым компонентом при создании первой атомной бомбы США, испытанной в 1945 году. Испытания, в том числе на Невадском полигоне, включали взрывы устройств с использованием плутония, что требовало его производства и работы с ним.]Во-вторых, Соединенные Штаты Америки такие испытания проводят. В частности, в 2024 году Министерство энергетики страны это сделало. При этом такие тестирования не требуют большой подготовки и, повторюсь, не создают ядерной реакции или ядерного компонента. И в этом году Министерство энергетики США также могло в рабочем порядке провести испытания, и это не вызвало бы никакой реакции [в мире]. Cобрали бы пресс-конференцию, выступили 2-3 физика и озвучили формулы математические, и на этом бы все закончилось.Что касается Китая и России, то, согласно открытым данным, они также периодически организуют субкритические ядерные испытания, но это не имеет политического звучания. Поэтому для меня крайне странно, что Трамп придал этому какое-то значение.— А с чем вы это связываете?— У меня ощущение, что близится 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Договор был продлён Байденом на 5 лет в 2021 году, а текущие заявления указывают на то, что продление в следующем году маловероятно.По моей информации, никаких контактов и переговоров между российской и американской стороной не ведется. Трамп делал некие заявления, видимо, с целью создать предлог для того, чтобы выйти из этой договоренности. Что касается России, то мы предложили принять мораторий и в течение 2026 года все-теки переговоры провести. То есть пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии, и я бы не придавал ему большого значения.Но вот на что действительно стоит обратить внимание, так это на всевозможного рода провокации со стороны европейских стран. Напомню, 4 ноября должна была состояться секретная встреча "коалиции желающих", которая была отложена. Однако в европейской печати появились сообщения, что речь идет чуть ли не о передаче Украине ядерного оружия. При этом основная роль отводится именно Макрону, который, видимо, стремится остаться у власти и поэтому повышает градус напряженности между Европой и Россией. Кроме того, идет дипломатическая игра вокруг Запорожской атомной электростанции. В частности, наша служба внешней разведки сообщала, что там возможна провокация со стороны Киева.— Владимир Сергеевич, в октябре 2022 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию и могут взорбать "грязную бомбу", имитирующую нештатный взрыв российского ядерного боеприпаса. А после этого страны Запада смогут обвинить Россию в агрессии с использованием ядерного оружия. Может ли сегодня всплыть эта тема с учетом того, что вы сказали?— Здесь возможные провокации таят в себе больше опасности, чем заявления Трампа о ядерных испытаниях. Тогда, в 2022 году, шел разговор о том, чтобы произвести некий взрыв радиоактивных материалов, тем самым создать радиационное загрязнение, которое Роза ветров понесла бы в Европу и Белоруссию — чтобы резко взвинтить градус напряженности.Сейчас тоже вполне реальны серьезные, в том числе подобные, провокации со стороны Европы, где процветает политическая психопатия с целью окончательно запугать граждан. Мы видим, что происходит во Франции, Германии, Великобритании, где страмеры, мерцы и макроны пытаются удержаться у власти, а для этого им необходимо Россию изображать врагом. Тем более для них это актуально на фоне жесткого обрушения украинского фронта и успехов России в СВО.В частности, обратите внимание на недавнее заявление в СМИ о том, что Киев и Европа планировали операцию по угону российского МиГ-31 с ракетой "Кинжал", которую предотвратило ФСБ России. Или взять сообщение, что сейчас, когда США топят венесуэльские суда в Карибском бассейне, британская разведка прекратила делиться информацией с американцами относительно передвижения кораблей в этом районе.Санкции и война не сломили Россию, которая лишь усиливается на фронте и в экономике. Поэтому Трамп решил вспомнить старое: возобновить ядерные испытания. Об этом вы интервью Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой.
Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине

12:17 12.11.2025 (обновлено: 12:19 12.11.2025)
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВладимир Васильев интервью
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Нам стоит обращать внимание не на слова Трампа о возможных ядерных испытаниях, а на всевозможного рода провокации со стороны европейских стран — в том числе на желание уничтожить Россию фальсификациями с применением "грязной бомбы" на Украине.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев.
Военный конфликт России с Украиной, в том числе за воссоединенные регионы, обострил наши отношения с Западом, а цепочка событий привела к тому, что Дональд Трамп заявил о возможных ядерных испытаниях — при этом ссылаясь на то, что Китай и Россия их якобы уже негласно проводят.
— Владимир Сергеевич, о ядерных испытаниях сейчас говорит весь мир, люди паникуют, а политики и эксперты пытаются сохранять спокойствие. Расскажите, к чему нам говориться и сколько тут политики, а сколько военного аспекта?
— Давайте разделим этот вопрос на два аспекта. Первый — это ядерные испытания, о которых объявил Трамп. Сегодня не совсем понятно, что и как имеется в виду.
Однако было заявление министра энергетики Соединенных Штатов Америки, что речь идет о так называемых субкритических испытаниях, когда тестируют, например, защитные кожухи для ядерных боезарядов или выясняют, как может вести себя непосредственно сам заряд (речь шла о плутонии, как я понял), но без самой ядерной реакции.
[Плутоний стал ключевым компонентом при создании первой атомной бомбы США, испытанной в 1945 году. Испытания, в том числе на Невадском полигоне, включали взрывы устройств с использованием плутония, что требовало его производства и работы с ним.]
Во-вторых, Соединенные Штаты Америки такие испытания проводят. В частности, в 2024 году Министерство энергетики страны это сделало. При этом такие тестирования не требуют большой подготовки и, повторюсь, не создают ядерной реакции или ядерного компонента.
И в этом году Министерство энергетики США также могло в рабочем порядке провести испытания, и это не вызвало бы никакой реакции [в мире]. Cобрали бы пресс-конференцию, выступили 2-3 физика и озвучили формулы математические, и на этом бы все закончилось.
Что касается Китая и России, то, согласно открытым данным, они также периодически организуют субкритические ядерные испытания, но это не имеет политического звучания. Поэтому для меня крайне странно, что Трамп придал этому какое-то значение.
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября 2022, 19:21
Владимир Васильев: кто онНаучный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук
— А с чем вы это связываете?
— У меня ощущение, что близится 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Договор был продлён Байденом на 5 лет в 2021 году, а текущие заявления указывают на то, что продление в следующем году маловероятно.
По моей информации, никаких контактов и переговоров между российской и американской стороной не ведется. Трамп делал некие заявления, видимо, с целью создать предлог для того, чтобы выйти из этой договоренности. Что касается России, то мы предложили принять мораторий и в течение 2026 года все-теки переговоры провести. То есть пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии, и я бы не придавал ему большого значения.
Но вот на что действительно стоит обратить внимание, так это на всевозможного рода провокации со стороны европейских стран. Напомню, 4 ноября должна была состояться секретная встреча "коалиции желающих", которая была отложена. Однако в европейской печати появились сообщения, что речь идет чуть ли не о передаче Украине ядерного оружия.
При этом основная роль отводится именно Макрону, который, видимо, стремится остаться у власти и поэтому повышает градус напряженности между Европой и Россией. Кроме того, идет дипломатическая игра вокруг Запорожской атомной электростанции. В частности, наша служба внешней разведки сообщала, что там возможна провокация со стороны Киева.
— Владимир Сергеевич, в октябре 2022 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию и могут взорбать "грязную бомбу", имитирующую нештатный взрыв российского ядерного боеприпаса. А после этого страны Запада смогут обвинить Россию в агрессии с использованием ядерного оружия. Может ли сегодня всплыть эта тема с учетом того, что вы сказали?
— Здесь возможные провокации таят в себе больше опасности, чем заявления Трампа о ядерных испытаниях. Тогда, в 2022 году, шел разговор о том, чтобы произвести некий взрыв радиоактивных материалов, тем самым создать радиационное загрязнение, которое Роза ветров понесла бы в Европу и Белоруссию — чтобы резко взвинтить градус напряженности.
Сейчас тоже вполне реальны серьезные, в том числе подобные, провокации со стороны Европы, где процветает политическая психопатия с целью окончательно запугать граждан. Мы видим, что происходит во Франции, Германии, Великобритании, где страмеры, мерцы и макроны пытаются удержаться у власти, а для этого им необходимо Россию изображать врагом. Тем более для них это актуально на фоне жесткого обрушения украинского фронта и успехов России в СВО.
В частности, обратите внимание на недавнее заявление в СМИ о том, что Киев и Европа планировали операцию по угону российского МиГ-31 с ракетой "Кинжал", которую предотвратило ФСБ России. Или взять сообщение, что сейчас, когда США топят венесуэльские суда в Карибском бассейне, британская разведка прекратила делиться информацией с американцами относительно передвижения кораблей в этом районе.
Ирина Алкснис интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
10 ноября, 19:35
Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний Для MAGA-движения наступают трудные времена, ситуация в Штатах ухудшается. Соцопросы фиксируют падение рейтинга Трампа. Это создает критическую проблему перед промежуточными выборами в следующем году. Другая проблема в том, что значительная часть США качнулась влево.
Санкции и война не сломили Россию, которая лишь усиливается на фронте и в экономике. Поэтому Трамп решил вспомнить старое: возобновить ядерные испытания. Об этом вы интервью Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой.
