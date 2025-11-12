https://ukraina.ru/20251112/panika-na-bankovoy-pro-karlsona-kotoryy-teper-zhivet-pod-kryshey--1071522126.html

Паника на Банковой. Про "Карлсона", который теперь живет под "крышей"

Паника на Банковой. Про "Карлсона", который теперь живет под "крышей"

История со студией "Квартал 95" на первый взгляд кажется эпизодом второстепенным, но она симптоматична. Руководство студии публично открестилось от Тимура Миндича, одного из её соучредителей и человека, чьё имя сейчас наполнило все новостные ленты Украины, России и Европы в связи с расследованиями Национального антикоррупционного бюро Украины.

Формально речь идёт о PR-дистанцировании от партнёра, фактически же — о корявой и хаотичной попытке отмежеваться от токсичной фигуры, ставшей символом системной коррупции, в которую погружено окружение Зеленского. Точнее о наборе попыток от Зеленского и Ко.Миндич долгое время был связующим звеном между Игорем Коломойским* и Зеленским. После того как Коломойский приобрёл "Квартал 95", именно Миндич представлял интересы инвестора, контролировал финансовые потоки и координировал творческий процесс вместе с будущим президентом незалежной. Их сотрудничество превратилось в личный союз, из которого и выросла вся последующая коррупционная конструкция "Зеленский и компания". В девятнадцатом году Миндич окончательно сменил лояльность, перейдя из лагеря Коломойского в орбиту нового президента, и стал неформальным куратором целой россыпи очень прибыльных проектов, близких к Банковой.Теперь этот альянс фактически распался. Публичный отказ "Квартала 95" от связей с Миндичем выглядит как шаг вынужденный, отражающий уровень паники на Банковой, вызванной мощнейшими ударами НАБУ по окружению президента и нарастающим информационным давлением со стороны западных партнёров. И паника в окружении Зеленского тем сильнее, чем отчётливее них наступает понимание, что уехавший в Вену Миндич, по сообщениям источников, уже некоторое время находится в тесном контакте с западными правоохранителями и дистанционно уже начал сотрудничать с НАБУ. В этом контексте он превращается в фигуру двусмысленную — человека, который одновременно связан с Банковой и является главным фигурантом коррупционного скандала, и, в то же время, уже гарантированно будет свидетельствовать против первых лиц режима, становясь главной для него угрозой.А потому для Зеленского ситуация все больше становится личным кризисом. Еще недавно он считал, что может позволить себе хамить европейским столицам, а сейчас явственно проступает образ загнанной в угол крысы. К слову, впервые за несколько месяцев он прервал свою традиционную серию ежевечерних обращений, что конечно же не прошло незамеченным. Подобное в последний раз происходило летом. В период предыдущей острой фазы конфликта с НАБУ, когда парламент под давлением президента попытался ограничить полномочия бюро, а затем вынужден был их вернуть. Тогда на улицы вывели управляемые протесты, которые на Западе представлялись как проявление гражданской активности, а в журналистской среде прозвали "картонным майданом".Повторение той же скорее всего растерянности сейчас показывает, насколько болезненна для Зеленского тема коррупции и контроля над антикоррупционными органами. Он понимает, что именно этот вопрос может стать отправной точкой его личного краха — как политического, так и уголовного. Вокруг него накапливается критическая масса коррупционных кейсов, и каждое новое расследование в отношении Миндича, Чернышова, Галущенко или Умерова усиливает ощущение, что цепочка рано или поздно замкнётся на криворожском недофюрере. И на Банковой это отчетливо осознают, включая жалкий антикриз вроде отстранения Галущенко и Гринчук. Или, вот, эти кривые откровения от "95-го квартала": "Он связан с нами только юридически …"Для наблюдателей всё происходящее — сигнал того, что украинская власть входит в фазу панической хаотизации. Утрачивая способность к организованному сопротивлению внешней атаке. При этом знающие люди говорят, что на записях, связанных с делом Миндича, личного голоса Зеленского может и не быть. Однако степень вероятности его косвенного участия в тех эпизодах крайне высока. Фигурантами этих материалов, по словам собеседников, являются люди из самого близкого круга, включая Ермака и других участников кружка коррупционного рукоделия. И проблема для Банковой тут не только в содержании возможных компроматов, а в том, что никто не может предсказать, насколько далеко готовы зайти те, кто стоит за активизацией НАБУ.Сейчас становится очевидно, что за действиями антикоррупционного бюро стоят вполне конкретные западные игроки. Летом основным драйвером давления на Киев была широкая глобалистская коалиция, включавшая представителей демократической партии США, Брюсселя и Лондона. Именно Лондон тогда получил максимальные дивиденды, добившись ратификации так называемого "столетнего соглашения" между Киевом и Великобританией. Теперь баланс изменился. По имеющимся данным, за нынешним витком активности НАБУ стоит администрация Дональда Трампа.После неудачного визита американского эмиссара Мэттью Уитакера в Киев, когда Зеленский отказался обсуждать параметры возможного мирного трека, из Вашингтона последовала жёсткая команда. НАБУ получило карт-бланш на полную реализацию заготовок по накопленным материалам, и это сразу отразилось на интенсивности следственных действий и утечек. В Киеве царит атмосфера тревоги. Банковая не понимает, насколько глубоко и быстро может развиваться ситуация, где предел политическим рискам определить уже невозможно.Пока речь не идёт о прямом требовании отставки президента, но вопрос об отставке Ермака, по оценке источников, уже на повестке дня. Если новая американская администрация решит сосредоточиться на мирных переговорах, ей понадобится дисциплинированный киевский партнёр, готовый выполнять указания без сопротивления. В этом случае Вашингтон может использовать расследование НАБУ как инструмент давления, чтобы заставить Зеленского соблюдать новую линию. И это, по сути, будет очень мягким сценарием для Зеленского и Ко.Но, и вероятность жёсткого сценария остаётся высокой. Ермак успел испортить отношения практически со всеми внешними центрами — его репутация токсична и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Лондоне. Сам Зеленский вызывает не меньшее раздражение, и потому не исключено, что команда на политическую зачистку может поступить одновременно по обоим адресатам. К тому же очевидно, что расследование по "делу Миндича" становится лишь частью гораздо более широкого массива следственных мероприятий по целой веренице дел. Помимо истории с "Энергоатомом" и энергетикой как таковой, в поле внимания НАБУ уже находятся эпизоды, связанные с оборонными закупками и с деятельностью компании FirePoint, где все тот же Миндич по сути является бенефициаром. Кроме того, известно, что не только он, но и его бизнес партнеры братья Цукерманы и бывший зам главы Офиса Зеленского Шурма, проживающий сейчас в Германии, уже начали сотрудничество со следствием. Это открывает возможности для выхода на новые уровни коррупционных связей внутри украинской верхушки. Усаживаемся поудобнее и запасаемся попкорном друзья. Будет интересно.О других важных нюансах коррупционного скандала - в статье Павла Котова "Мидас и Карлсон. Война Зеленского с НАБУ приближается к точке невозврата"*Внесен в список экстремистов и террористов

