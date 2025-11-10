https://ukraina.ru/20251110/midas-i-karlson-voyna-zelenskogo-s-nabu-priblizhaetsya-k-tochke-nevozvrata-1071384134.html

Мидас и Карлсон. Война Зеленского с НАБУ приближается к точке невозврата

Противостояние Владимира Зеленского и антикоррупционных органов входит в решающую стадию. В ответ на обыски у близкого к Офису президента бизнесмена Тимура Миндича власти могут в ближайшее время предъявить обвинения руководству НАБУ и САП

2025-11-10T16:50

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063888697_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a1ef5f6b1ee1b3d7437f42f2bd1383b4.jpg

В чем суть конфликта Зеленского и НАБУ/САПОб обысках у Миндича утром в понедельник, 10 ноября, сообщило со ссылкой на источники интернет-издание "Украинская правда" (УП), которое неофициально считается одним из рупоров "грантовой" оппозиции.В это неформальное объединение входят работающие под присмотром Запада Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), близкие к Демпартии США украинские активисты и политики. Такой союз образовался летом, когда власти неудачно пытались ликвидировать независимость НАБУ и САП.Считается, что поводом к этому стали расследования, которые в последние годы вели украинские правоохранительные органы, в которых могли засветиться топ-чиновники и соратники Зеленского. В качестве упреждающего удара Офис президента попытался перехватить контроль над этими структурами, однако окрик со стороны европейцев и внутренние протесты заставили власть очень быстро вернуть все в первозданный вид.Тем не менее в СИЗО по-прежнему находятся ряд детективов НАБУ, в т.ч. Руслан Магомедрасулов, которого подозревают в финансовых махинациях, а также контактах с РФ. Украинские СМИ писали, что Магомедрасулов расследовал дело Миндича и его преследование носит политический характер.Неправомерная выгода на атомной энергииМиндича в прессе называют "кошельком" Зеленского. Это один из ближайших бизнес-партнеров нелегитимного украинского президента, вместе с которым они управляли студией "Квартал 95".После того, как Зеленский уселся в кресло главы государства, дела Миндича пошли в гору. По информации УП, ему удалось провести своих людей в правительство, крупно заработать на госконтрактах через производителя дронов и ракет компанию Fire point, а также проворачивать свои схемы в энергосфере.Именно по последнему эпизоду, судя по всему, и прошли у него сегодняшние обыски. Отмечается, что сам предприниматель покинул Украину за несколько часов до того, как ему в дверь постучали сотрудники НАБУ. Очевидно, что Миндича предупредили заранее.Одновременно с этим обыски прошли у бывшего министра энергетики, а ныне главы Минюста Германа Галущенко. Такая синхронность не случайна, Галущенко считается человеком Миндича. Согласно сообщению НАБУ, в настоящее время проходит масштабная операция под названием "Мидас" по раскрытию коррупции в сфере энергетики, к которой причастна "преступная организация высокого уровня"."Ее участники выстроили обширную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности АТ "НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что это стало результатом 15 месяцев работы НАБУ и САП над этим делом и "1000 часов аудиозаписей". В качестве иллюстраций ведомство опубликовало фотографии изъятых при обысках пачек денег в гривнах, евро и долларах.Кроме того, был выложен минутный отрывок аудиозаписи, на которой несколько человек, обозначенные как Рокет, Тенор и Карлсон обсуждают строительство защитных укреплений, вероятно на объектах энергетики и какие там "сумасшедшие цифры".Позднее в ходе брифинга были обнародованы другие подробности, а также фрагменты записей. Фабула дела такова: некий глава преступной организации привлек экс-замглавы Фонда госимущества и бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности "Энергоатома" к систематическому получению неправомерной выгоды через подрядчиков компании.От каждого контракта они получали по 10-15% от его стоимости."Используя служебные связи в министерстве и госкомпании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков, взяв на себя роль "смотрящих", - сообщили в НАБУ.По данным депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, неназванный главарь группировки – это Миндич (на записи обозначен как Карлсон), экс-замглавы Фонда госимущества – Игорь Миронюк (Рокет), бывший правоохранитель – Дмитрий Басов (Тенор).На распространенных НАБУ других аудиозаписях фигурирует также некий Профессор, по данным Железняка, этот псевдоним принадлежит Галущенко.Что будет дальшеПубликация первых аудио и упоминание о тысяче часов записей может служить намеком, что впереди общественность ждет знакомство с остальным массивом компромата на первых лиц страны.Еще летом сообщалось, что в квартире Миндича были найдены прослушивающие устройства, которые, предположительно, установили там детективы НАБУ, и что на этих пленках зафиксирован и голос Зеленского.Именно после этого и последовало наступление в режиме блицкрига на НАБУ и САП, которое потерпело фиаско. Теперь же инициатива на стороне антикоррупционных ведомств, которые последовательно сжимают кольцо вокруг Зеленского.И хотя официально имя Миндича пока в расследовании по "Энергоатому" не всплыло, мало кто сомневается, что все происходящее – прелюдия к дальнейшим обвинениям в адрес бизнесмена с перспективой расследований против Зеленского или главы его Офиса Андрея Ермака.Скорее всего, теперь Миндич надолго заляжет на дно за границей, где его успели спрятать власти. Одновременно с предпринимателем Украину покинули и братья Михаил и Александр Цукерманы, которые вели дела Миндича.Братья Цукерманы – фигуранты расследования ФБР, в котором также фигурирует Миндич. Об этом стало известно на прошлой неделе из материала все той же "Украинской правды". Речь там шла про дело об отмывании денег на Одесском припортовом заводе – крупнейшим химическом предприятии страны, которое на тот момент негласно контролировал как раз-таки Миндич.Один из фигурантов этого дела - совладелец компании "АгроГазТрейдинг" Александр Горбуненко – сбежал в США, где его задержало ФБР. Позднее его освободили и взяли под защиту, что может свидетельствовать, что он пошел на сотрудничество с американскими правоохранителями. По информации прессы, ФБР проявило интерес к Миндичу и ведет свое расследование его участия в различных преступных схемах.Журналист издания Украина.ру Александр Чаленко считает, что если Миндич снова окажется на Украине, то он выдаст НАБУ все о махинациях Зеленского."Не исключаю, что через несколько дней, неделю или две, нам придет известие о том, что в одной из стран Европы, в отеле, Тимур Миндич покончил жизнь самоубийством", - рассказал он.После такого доказать что-либо по этой линии правоохранителям уже не удастся, добавил Чаленко.Экс-депутат Рады Олег Царев обратил внимание на название операции – "Мидас", в честь мифического древнегреческого царя, который превращал в золото все, к чему прикасался."Очень удачное название. Зеленский - это Мидас местного розлива, и интересуют его только деньги. Все, до чего он дотягивается, превращается в источник прибыли для него и его бизнес-партнеров. Для Мидаса, кстати, его "золотой дар" в итоге стал проклятием, от которого он избавился только благодаря богу Дионису. Зеленскому, думаю, уже никакой Дионис не поможет", - написал он у себя в телеграм-канале.Близкие к Офису президента СМИ и телеграм-каналы начали свою контрпропагандистскую игру: изучение и экспертиза тысячи часов аудио займет годы, прогнозируют они."Пока все это будет "изучаться", дело будет тянуться годами. Адвокаты будут получать щедрые гонорары, детективы НАБУ — зарплаты из бюджета, а людям будут время от времени бросать громкие заявления о "новых доказательствах". В итоге все может закончится по старому сценарию большинства дел НАБУ — много шума, ноль результата. Похоже, что под видом борьбы с коррупцией идет банальная попытка во время войны ослабить президента", - пишет популярный украинский телеграм-канал с 2 млн подписчиков Insider ua.Депутат Рады Алексей Гончаренко* у себя в соцсетях написал, что в ближайшие дни власти могут нанести ответный удар, объявив через подконтрольную им СБУ подозрение руководству антикоррупционных структур.Так или иначе, борьба НАБУ и САП с Зеленским и его окружением может в ближайшее время спровоцировать масштабный политический кризис на Украине. Это станет еще одной большой проблемой для правящего режима, который испытывает серьезные трудности с финансированием на фоне практически неизбежной скорой потери Покровска и Купянска.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО подоплеке последних введенных Владимиром Зеленским санкций - в материале издания Украина.ру Кого и почему реально боится Зеленский. Зачем он ввел санкции против "своих" и "чужих".

https://ukraina.ru/20251109/fbr-vzyalos-za-okruzhenie-zelenskogo-korruptsiya---ne-otklonenie-a-printsip-zhizni-gosudarstva-na-1071324758.html

https://ukraina.ru/20251110/drug-zelenskogo-pokinul-ukrainu-naydut-li-ego-zhivym-1071366245.html

2025

Павел Котов

Павел Котов

эксклюзив, украина, тимур миндич, владимир зеленский, набу, сап, фбр, энергоатом, коррупция, андрей ермак, сша, запад, трамп и зеленский, офис президента, рада, верховная рада, депутат, сбу, покровск/красноармейск, купянск, кризис, олег царев, россия