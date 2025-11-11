"10 тысяч солдат в мешке": Онуфриенко о перспективах наступления на Славянск и Краматорск
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Наступление российских войск на Добропольском выступе пока невозможно из-за необходимости ликвидации крупной группировки ВСУ в Покровской агломерации, насчитывающей до 10 тысяч военнослужащих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Онуфриенко заявил, что для продвижения на Добропольском выступе все упирается в ликвидацию Покровского (Красноармейского) укрепрайона ВСУ.
"Мы не сможем двигаться по Добропольскому выступу ни по одному из направлений, потому что у нас в тылу находятся до 10 тысяч солдат ВСУ в этом мешке, которые забирают колоссальное количество этих ресурсов. Все-таки периметр этого мешка – десятки километров", — пояснил он.
Эксперт отметил масштаб агломерации: "Сама по себе площадь Покровска и Мирнограда тоже большая. Это крупнейшая агломерация, которую мы освобождаем с 2023 года. Такого масштаба боевых действий ни разу не было с начала СВО".
Онуфриенко подчеркнул, что до окончания боев за Покровский укрепрайон никакого наступления в обход Славянска и Краматорска на Святогорский монастырь к Северскому Донцу не будет.
"Но если это произойдет, это будет окружение, по масштабу сопоставимое с операциями времен Великой Отечественной войны", — подытожил собеседник издания.
