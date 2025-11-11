https://ukraina.ru/20251111/10-tysyach-soldat-v-meshke-onufrienko-o-perspektivakh-nastupleniya-na-slavyansk-i-kramatorsk-1071382273.html

"10 тысяч солдат в мешке": Онуфриенко о перспективах наступления на Славянск и Краматорск

"10 тысяч солдат в мешке": Онуфриенко о перспективах наступления на Славянск и Краматорск

Наступление российских войск на Добропольском выступе пока невозможно из-за необходимости ликвидации крупной группировки ВСУ в Покровской агломерации, насчитывающей до 10 тысяч военнослужащих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

Онуфриенко заявил, что для продвижения на Добропольском выступе все упирается в ликвидацию Покровского (Красноармейского) укрепрайона ВСУ. Эксперт отметил масштаб агломерации: "Сама по себе площадь Покровска и Мирнограда тоже большая. Это крупнейшая агломерация, которую мы освобождаем с 2023 года. Такого масштаба боевых действий ни разу не было с начала СВО".Онуфриенко подчеркнул, что до окончания боев за Покровский укрепрайон никакого наступления в обход Славянска и Краматорска на Святогорский монастырь к Северскому Донцу не будет. "Но если это произойдет, это будет окружение, по масштабу сопоставимое с операциями времен Великой Отечественной войны", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.Про репутационные удары по Зеленскому и Ермаку после освобождения российской армией Покровско-Мирноградской агломерации и Купянска — в статье Михаила Павлива "Многоходовая информационная спецоперация Зеленского. Зачем депутат Рады Безуглая обвиняет его во лжи" на сайте Украина.ру.

