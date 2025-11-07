https://ukraina.ru/20251107/mnogokhodovaya-informatsionnaya-spetsoperatsiya-zelenskogo-zachem-deputat-rady-bezuglaya-obvinyaet-ego-vo-lzhi-1071238404.html

Многоходовая информационная спецоперация Зеленского. Зачем депутат Рады Безуглая обвиняет его во лжи

Криворожский недофюрер потужно заявил, что ситуация в Покровске сложная, однако находится под контролем. Он утверждал, что украинские подразделения продолжают уничтожать небольшие российские группы и сохраняют управление обстановкой.

Он хмурил брови, надувал мешки под глазами и повторял формулы о трудностях, которые якобы не нарушают целостности обороны и не меняют стратегической картины. Киев представил текущее положение как временное обострение, которое не влияет на устойчивость сил обороны.Параллельно с этим депутат из правящей партии Марьяна Безуглая заявила, что президент говорит неправду. Она обвинила руководство Украины в введении общества в заблуждение и подчеркнула, что решение принимаются на основе ложной информации, искаженной докладами Генерального штаба. По ее словам, реальные оценки ситуации скрываются, а штабная среда создает искусственную картину, которая не имеет отношения к обстановке в Покровске и Купянске. Ее заявление фактически означает признание внутреннего разрыва в информационном управлении и наличие системного кризиса внутри властной вертикали.Таким образом, вроде как, мы видим прямое расхождение между официозом и депутатом, который относится к президентской политической команде. Киев продолжает маскировать реальное положение дел, создавая видимость контроля, и использует информационные формулы как инструмент удержания политической устойчивости. Возникает вопрос, зачем в такой момент появляется фигура, которая открыто разрушает линию президента? Ответ на него лежит в самой логике кризиса. Когда руководство не может признать провал, системный механизм запускает заранее подготовленный внутренний голос, который должен озвучить то, что власть не может сказать прямо, и одновременно сформировать базу для последующей попытки объяснить провал через концепцию обмана и неправильных докладов. Это не жест независимости, а элемент политической технологии, предназначенной для того, чтобы сохранить верхний уровень власти и переложить ответственность на военное руководство и оперативный контур принятия решений.Когда официальный Киев продолжает говорить о контроле и стабильности, и одновременно в публичном поле появляется голос человека из президентской фракции, обвиняющий самого президента во лжи, это не выглядит как спонтанность. Такая конфигурация всегда служит одной цели: заранее создать объяснение будущего провала и сформировать удобное распределение ответственности. Безуглая выступает не как оппозиционный политик и не как диссидент. Она озвучивает то, что Банковая не может сказать сама и делает это именно в тот момент, когда фронтовая катастрофа становится очевидной даже внутри политической системы. Это подготовка к переходу на формулу о том, что президент был дезинформирован и принял решения на основании неправильных докладов. Чтобы этот сценарий работал, нужен человек изнутри, который скажет это раньше всех. Эту роль и отводят Безуглой.Поэтому, фактически мы наблюдаем спецоперацию, при том сугубо информационную. Она раскручивается с целью заранее смягчить будущие репутационные удары по Зеленскому и Ермаку после неизбежного освобождения российской армией не только Покровско–Мирноградской агломерации, но и Купянска. За последние дни Зеленский лично несколько раз повторял мантру о том, что всё под контролем, всё стабильно, идут какие то зачистки случайно просочившихся российских штурмовых групп. И чем громче он это говорит, тем очевиднее становится ложность этой картинки. И вот здесь начинается интересное. Я называю это операцией "Выпускайте Кракена" от Банковой (улица в Киеве, где находится Офис президента - Ред.). Как только запахло системным поражением, в игру снова выводят всадницу украинского апокалипсиса Марьяну Безуглую. Марьяночка, как обычно, громко исповедалась на публику, что Зеленский врет. "Ничего себе, кто бы мог подумать". Формально можно сказать, что спрос с нее мал, у нее вообще, мол, справка, но давайте помнить, что люди с гораздо более мягкими заявлениями сейчас сидят в украинских СИЗО. А здесь она открытым текстом говорит, что Зеленский вводит всех в заблуждение, что ситуация в Купянске и в Покровске критическая, и никто ей даже не пытается резко отвечать. На первый взгляд кажется, что она просто сорвалась с цепи. Но по моей информации, тут замысел куда хитрее. Зеленский не может больше игнорировать ситуацию. Комментариев от главкома Сырского и офисной пропаганды недостаточно. И он ее комментирует. Поэтому запускается многоходовка. Безуглая, критикуя Зеленского, фактически подает ему пас, чтобы позже он смог перейти в режим "я разобрался и навел порядок". Как только станет ясно всем, что ситуация давно вышла из под контроля, Зеленский, если увидит угрозу своей репутации, скажет: да, Марьяна оказалась права, меня ввели в заблуждение. И дальше укажет на виновных. Если надо будет спасать политическую карьеру, кого-то из Генштаба или ближайших командиров объявят ответственным за якобы неверные доклады. И если вдруг ситуация станет совсем токсичной, подставят фигуру вроде Сырского или кого-то рядом с ним. Уволят, отправят под следствие, выставят виновником провала, объяснят обществу, что президент был окутан ложью и теперь разобрался. Пока, как говорят мои источники, Сырскому непосредственно ничего не угрожает. Но учитывая эффект домино, который создаст разрушение оборонной линии Украины зимой, к весне его могут превратить в козла отпущения, если того потребует момент. А Безуглая в этой схеме — удобный инструмент. Это и есть весь смысл спектакля. Банковая формирует страховочный мостик, чтобы позже перепрыгнуть из позиции "всё хорошо" в позицию "мы разобрались и наказали виновных".Более подробно о депутате "всаднике апокалипсиса" - в статье Михаила Павлива Нардеп Украины Марьяна Безуглая – она же Марьяна безумная! Почему ей так много позволено

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

