Залужный против Трампа: как внутренний кризис мешает ВСУ. Хроника событий на 13:00 10 ноября

Залужный против Трампа: как внутренний кризис мешает ВСУ. Хроника событий на 13:00 10 ноября - 10.11.2025 Украина.ру

Залужный против Трампа: как внутренний кризис мешает ВСУ. Хроника событий на 13:00 10 ноября

Пока Вашингтон требует от Киева "болезненных компромиссов", а Германия выдает ордера на арест украинских диверсантов по делу о "Северных потоках", украинская армия теряет позиции под ударами российских подразделений. Внутри страны усугубляет кризис масштабная антикоррупционная кампания, затрагивающая ближайшее окружение Зеленского

Киев погружается в пучину глубокого политического кризиса, который проявляется как в растущем противостоянии с западными покровителями, так и в масштабных внутренних разборках. Новый посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, уже имеющий репутацию "смутьяна" после своих заявлений о тупиковой ситуации на фронте, совершил очередной демарш. На страницах республиканской прессы США он фактически обвинил администрацию Трампа в подталкивании Украины к капитуляции. Хотя Залужный и не назвал имя американского президента прямо, весь пафос его статьи в New York Post был построен на полемике с призывами Вашингтона к "болезненным компромиссам". Он заявил, что "любой "мир" с Москвой, который вознаграждает агрессию, — это приглашение к дальнейшим войнам", и отверг "капитуляцию, замаскированную под мир". Позиция Залужного — это реакция на кардинальный разворот в политике Дональда Трампа. Администрация США начала активные обсуждения поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет "Томагавк", способных бить по территории глубоко в тылу России. По словам самого Трампа, он использует эту возможность как рычаг давления на Москву. Этот шаг Вашингтона представляет собой качественно новую ступень эскалации. Одновременно на международной арене против Киева нарастает давление по другому чувствительному делу. Как сообщает Wall Street Journal, Германия выдала ордер на арест трех представителей украинских спецслужб и четырех водолазов по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток". По данным источников издания, целью диверсии было "сокращение доходов России от продажи нефти и разрыв ее экономических связей с Германией". Пока Киев пытается противостоять внешнему давлению, внутри страны разворачиваются не менее драматичные события. Национальное антикоррупционное бюро Украины провело масштабные обыски в рамках расследования коррупционной схемы в энергетической отрасли. Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, считающегося близким соратником Зеленского и "смотрящим" от президента за энергетикой, у экс-министра энергетики Германа Галущенко, а также в госкомпании "Энергоатом". По данным СМИ, следствие велось на протяжении 15 месяцев и собрало 1000 часов аудиозаписей. Зафиксирована деятельность "высокоуровневой преступной организации", члены которой выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора. Примечательно, что бизнесмен Тимур Миндич, по информации украинских изданий, успел покинуть страну за несколько часов до прихода следователей. Более того, в его квартире, где, по некоторым данным, мог бывать и сам Зеленский, ранее был обнаружен прослушивающий прибор. Эта история свидетельствует о серьезной внутренней борьбе и тотальной слежке внутри украинской власти. Представленная картина рисует Украину как государство в состоянии острейшего системного кризиса. Пока дипломаты вроде Залужного пытаются противостоять растущему давлению Запада, требующему пойти на уступки, внутри правящей команды идет "война на уничтожение" под прикрытием антикоррупционных расследований. Эти события, наряду с международными скандалами вокруг теракта на "Северных потоках", ставят под вопрос дальнейшую устойчивость киевского режима.Уничтожение украинских тяжёлых беспилотников в Харьковской областиРасчеты FPV-дронов группировки "Запад" в Харьковской области уничтожили три тяжелых ударных гексакоптера типа R-18, принадлежащих ВСУ. Эти вражеские беспилотники занимались сбросом мин и ведением разведки.По полученным координам были направлены FPV-дроны, которые ликвидировали все цели. Подразделения беспилотной авиации группировки "Запад" совместно со службой РЭБ и постами наблюдения продолжают круглосуточный мониторинг воздушной обстановки, обеспечивая прикрытие российских войск от атак вражеских дронов.Кроме того, за последние дни средствами ПВО были нейтрализованы беспилотники над акваторией Черного моря и над территорией нескольких приграничных регионов.Фронтовая сводкаКрасноармейское направление: наши наступают из мкр Динас, противник укрепляется у Гришино. В Димитрове бои в районах Западный и многоэтажек, ВСУ несут тяжёлые потери, часть бойцов выходит из города одиночными группами. Краснолиманское направление: встречные бои у Масляковки и Ставков, наши продвигаются к Александровке и Коровьему Яру. Активные бои в Дробышево и у Яровой. Константиновское направление: ожесточённые уличные бои в Иванополье, ВС РФ закрепились на восточных подступах и штурмуют центр. Противник удерживает позиции у Клебан-Быкского водохранилища. Купянское направление: ВС РФ зачистили мкр Юбилейный. В Куриловке и Песчаном идут уличные бои, на севере участка расширен плацдарм у Амбарного и Хатнего. Запорожское направление: фронт стабилен в районах Приморского, Степногорска и Малой Токмачки. На ЗАЭС восстановлено резервное электроснабжение.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

