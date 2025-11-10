https://ukraina.ru/20251110/vvs-i-ee-kaming-aut-kak-zolotye-standarty-zhurnalistiki-vrali-i-trudilis-po-politicheskim-zakazam-1071387048.html

ВВС и ее каминг-аут. Как "золотые стандарты журналистики" врали и трудились по политическим заказам

Уже вторые сутки медийный мир лихорадит: после публичного низвержения "золотого стандарта журналистики" - корпорации ВВС. Гендиректор британской вещательной корпорации Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс просят прощения у правительства и уходят в отставку на фоне скандала с отредактированной речью Дональда Трампа.

Уже сейчас можно говорить о том, что этот инцидент стал самым громким медийным событием года в Великобритании, да и, пожалуй, в Европе. Напомним, что позорное отползание руководства ВВС последовало после публикации в газете Telegraph, где утверждалось что документальный фильм программы ВВС Panorama "Трамп: Второй шанс?", который вышел в прошлом году, ввел зрителей в заблуждение. Еще бы! Ведь в этом самодельном кино (почти по лекалам Зеленского) была отредактирована речь президента США, произнесенная в тот день, когда его сторонники устроили беспорядки на Капитолийском холме. Из-за этого создалось впечатление, будто Трамп поощрял протестные выступления в январе 2021 года.Так, согласно версии ВВС, Трамп сказал, что пойдет в Капитолий со своими сторонниками, чтобы сражаться. В эфире так и прозвучало: "Мы собираемся идти к Капитолию... и мы будем бороться изо всех сил", создавая впечатление, будто Трамп призывает к агрессии и захвату здания. Однако, на самом деле, Трамп говорил: "Мы собираемся идти к Капитолию... мирно и патриотично, чтобы наши голоса были услышаны". Эти кадры вышли в эфир за неделю до президентских выборов 2024 года с явной целью повлиять на их исход.А сейчас руководство британской вещательной корпорации вынуждено признать - имела место фальсификация выступления нынешнего лидера США. И директор ВВС Тим Дэйви признал, что были допущены ошибки, однако он отрицает, что это было сделано намеренно. Интересно, а как же тогда назвать работу монтажеров, которые специально вырвали фразы из разных частей часового выступления и смонтировали их вместе, исказив исходный смысл? Сбоем ритма монтажа? Или игнорированием композиции кадра? А может просто баловством? Вряд ли это была самостоятельная инициатива технического персонала, все, кто имеет дело с медийным процессом понимают, что подобные подтасовки невозможны без прямого указания руководства. И как результат - смещённый смысл, усиливший обвинительный нарратив. И его никак не списать на непрофессионализм видеомонтажеров, скорее - на нарушение базовых стандартов ВВС, на которые долгое время молился весь медиа-мир.Действительно, BBC долгие десятилетия выстраивала имидж эталона объективной журналистики, где каждое утверждение проверяется несколькими независимыми источниками. Но в эпоху информационных войн этот стандарт очень быстро скатился к уровню идеологической ширмы, поправ все профессиональные нормы. И корпорация, позиционировавшая себя как нейтральный институт, все чаще становится исполнителем заказов британского истеблишмента. Как только это стало очевидным, гендиректор ВВС и глава новостного подразделения покинули свои посты. Кстати, хорошая традиция, в случае неудачи, ошибки или провала, подавать в отставку. На Украине, да и в других европейских странах это пока не принято. Там обычно нагло врущие и пойманные на брехне журналисты отряхиваются, и продолжают работать так, будто ничего не случилось. Ярким примером тут является пропагандист Дмитрий Гордон или бывший советник ОП Алексей Арестович, мгновенно переобувающиеся в информационном полете. Достаточно вспомнить сакраментальное: "ракет у России осталось на 2-3 недели", кофе на набережной Ялты, парад ВСУ в Севастополе, выход на границы 1991 года, присоединение к Украине Кубани. И ведь верили же…Но теперь, можно полагать, что разоблачение фейков ВВС затронет всю медиа-систему, выстраиваемую десятилетиями. Налицо кризис доверия к СМИ, как к "четвертой власти" и он наверняка распространится быстрее, чем коронавирус.Нелишне отметить, что скандал разразился в момент, когда британские СМИ активно формировали антироссийские и антиконсервативные лозунги. Тут-то и выяснилось, что и ВВС и другие западные масс-медиа не транслируют правду, а фильтруют ее, да еще и легитимизируют нужные власти интерпретации. И когда такая мощная медиа-организация как ВВС оказывается пойманной на подтасовках, то рушится не репутация отдельной корпорации, а ломается принцип доверия к свободной прессе. И теперь зрители каждый раз имеют право задавать вопросы: а когда нам лгали? С какой целью в эфире появляется тот или иной сюжет? Почему одних политиков пресса "облизывает", а других топит? И всегда ли объективны западные журналисты, чье мнение в той же Украине подается как истина в последней инстанции?И да, если подобные "технические ошибки" случаются в отношении президента Дональда Трампа, трудно поверить, что в темах вроде Бучи или Мариуполя они действовали иначе. Отсюда – сакраментальное: что с британским фейком о Буче? За него тоже будут извиняться, рассказывая об ошибках монтажа? Или признают, что сюжет был насквозь лживым и использовался для того, чтобы спровоцировать волну ненависти и сопротивления к "русским захватчикам" Бучи, а главное - разжечь полноценную войну между Украиной Россией, когда нарисовалась угроза подписания мирного договора, предложенного Москвой в марте 2022 года.Напомним, что фейк о зверствах ВС РФ в Буче совпал с визитом британского премьера Бориса Джонсона на Украину, и его предложением "просто воевать". А название города под Киевом стало синонимом "военных преступлений российской армии" и разделило войну на "до Бучи" и "после". Владимир Зеленский, побывав в Буче после ее освобождения, сказал, что российские военные устроили в городе геноцид. "Мы знаем о тысячах убитых и замученных людях, с отрубленными конечностями. Изнасилованные женщины, убитые дети", - плакался он. Мэр Бучи, в свою очередь, заявил о 320 мирных жителях городка, якобы погибших от рук "бурятов". А омбудсмен Людмила Денисова на весь мир рассказывала, как российские солдаты насиловали 12-летних девочек и 80-летних бабушек, а потом еще и над младенцами надругались с помощью чайных ложек. Правда довольно быстро выяснилось, что все это - бурные эротические фантазии пожилой подруги Юлии Тимошенко и ее постепенно "вывели" из медиазоны. Но если кто-то думает, что признавшая свое вранье омбудсмен извинилась, или как руководители ВВС покинула пост, то вы сильно ошибаетесь.Зато изготовленный все той же британской корпорацией шокирующий сюжет стал поводом для требования Украиной денег и оружия для "сопротивления" россиянам в рамках "борьбы против геноцида украинцев". Тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в интервью Би-би-си, что "бойня в Буче должна устранить любые колебания и нежелание Запада обеспечить Украину всем необходимым оружием, включая самолеты, танки, реактивные системы залпового огня и бронетехнику". Фактически, один британский медиафейк стал причиной войны, продолжающейся уже четвертый год.А ведь можно копнуть и глубже, вспомнив сюжеты о золотых унитазах и батонах президента Януковича, о его "дворце" в Межигорье и о якобы сорванных в молодости шапках с головы прохожих. Украинская пресса воспитанная на "золотых стандартах" западной журналистики активно штамповала лживые истории, которые усиливали ненависть к "донецкой банде" у власти и звали людей на протесты. Иными словами, СМИ превратились в активных участников майданов, вместо того, чтобы отстраненно и объективно освещать события. А когда журналистика теряет дистанцию и профессиональные ориентиры, то она превращается в катализатор. И недаром же многих украинских журналистов, вроде ведущей 1+1 Натальи Мосийчук или фашиствующей Янины Соколовой, сегодня обвиняют в "подогреве" общественных, политических, или военных конфликтов. Ведь в информационных войнах работает эффект эмоциональной доступности:зритель запоминает не то, что доказано, а то, что вызывает сильное чувство. Какая проверка фактов, если в сюжете показан золотой унитаз или расстрел украинского военнопленного за слова "Слава Украине"!А учитывая, что каждый первый сюжет укрСМИ построен на эмоциях, слезах и соплях, журналистика становится не инструментом коммуникации, а средством политической мобилизации и формированием чужих нарративов, за которыми многие украинцы идут, как бараны- что на майдан, что на войну.Правда, после разоблачения врак ВВС система эта явно дала сбой. И не в последнюю очередь из-за Трампа, который привык свою месть подавать холодной - как и положено этому блюду. А вот интересно: отреагирует ли Россия на всю ложь, фейки и заказные материалы, которые годами лились в адрес РФ с экранов западных медиакорпораций? Извинится ли кто-то за медийную провокацию в Буче, за предвзятое освещение "героической защиты "Азовом" Мариуполя? Или фейки по прежнему будут стрелять громче, чем пушки?

