"Уловка-20" — последняя ставка Киева. Заморозка фронта, сближение с ЕС и тайные каналы

"Уловка-20" — последняя ставка Киева. Заморозка фронта, сближение с ЕС и тайные каналы - 25.12.2025 Украина.ру

"Уловка-20" — последняя ставка Киева. Заморозка фронта, сближение с ЕС и тайные каналы

Киев анонсирует "План-20" по заморозке фронта, но реальные переговоры уходят в закрытые американо-российские каналы. На фоне военных неудач и кризиса доверия... Украина.ру, 25.12.2025

Киев анонсирует "План-20" по заморозке фронта, но реальные переговоры уходят в закрытые американо-российские каналы. На фоне военных неудач и кризиса доверия Запада Украина рискует превратиться в разменную монету большой геополитической сделки.

