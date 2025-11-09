https://ukraina.ru/20251109/zelenskiy-rasshiril-sanktsii-stalo-izvestno-kto-popal-pod-ogranicheniya--1071331438.html
Зеленский расширил санкции. Стало известно, кто попал под ограничения
Владимир Зеленский ввёл санкции против ключевых российских переговорщиков и представителей силовых структур. Об этом 9 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-09T16:52
Зеленский ввёл санкции против главы РФПИ Кирилла Дмитриева . Напомним, что Дмитриев является спецпредставителем президента РФ Владимира Путина и одним из переговорщиков между Россией и США. Также введены санкции против нового начальника пятой службы ФСБ, которая занимается, в том числе, и Украиной, Алексея Комкова. Санкции введены и против начальника управления Главного управления Генерального штаба РФ Александра Зорина. Зорин был участником переговорной группы от РФ на недавних переговорах с Украиной в Стамбуле. Кроме того, под санкции попал Александр Бугаев, первый заместитель министра просвещения РФ. Список лиц, в отношении которых вводятся санкции, публикуют украинские СМИ.Ранее правительство России ввело экономические санкции против десяти представителей украинской власти. Подробнее в материале Россия ввела санкции против представителей украинской властиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мусор под видом помощи, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 9 ноябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
