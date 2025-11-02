https://ukraina.ru/20251102/rossiya-vvela-sanktsii-protiv-predstaviteley-ukrainskoy-vlasti-1071053921.html

Россия ввела санкции против представителей украинской власти

Россия ввела санкции против представителей украинской власти - 02.11.2025 Украина.ру

Россия ввела санкции против представителей украинской власти

Правительство РФ ввело экономические санкции против десяти представителей киевского режима, соответствующее постановление 1 ноября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации

2025-11-02T02:58

2025-11-02T02:58

2025-11-02T02:58

новости

украина.ру

россия

украина

санкции

киев

киевский режим

денис малюська

владимир зеленский

олег немчинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064816541_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b5ce92f0a90e66734cfb7fe8bb7f16a4.jpg

Под санкции попали:🟦 премьер-министр Украины Юлия Свириденко;🟦 глава минфина Сергей Марченко;🟦 советник министра обороны Александр Кубраков;🟦 министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;🟦 экс-министр юстиции Денис Малюська;🟦 бывший замглавы офиса Зеленского Ростислав Шурма, экс-глава "Запорожстали";🟦 представители секретариата правительства Татьяна Ковтун и Александр Ильков;🟦 правительственный уполномоченный Екатерина Левченко;🟦 экс-министр Олег Немчинов.Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он вносит изменения в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утвержденный постановлением от 1 ноября 2018 года. Включение в этот список влечет за собой следующие меры:- блокировку финансовых активов, ценных бумаг и имущества, находящихся на территории России или подконтрольных российским гражданам;- запрет определенных финансовых операций с указанными лицами;- запрет на въезд в Россию.Ограничения вводятся в ответ на санкционную политику иностранных государств и в целях защиты интересов и безопасности России.23 октября глава евродипломатии Кая Каллас объявила о принятии Евросоюзом принял 19-го пакета санкций против России. Пакет включает рестрикции против российских банков и транзакций в криптовалютах. Также пакет санкций ЕС включает ограничения против компаний в Индии и Китае.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251030/ssha-vvodyat-sanktsii-a-rossiya--novye-pravila-yadernogo-sderzhivaniya-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste--1070864329.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, украина, санкции, киев, киевский режим, денис малюська, владимир зеленский, олег немчинов, левченко, марченко, бандеровцы