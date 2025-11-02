https://ukraina.ru/20251102/rossiya-vvela-sanktsii-protiv-predstaviteley-ukrainskoy-vlasti-1071053921.html
Россия ввела санкции против представителей украинской власти
Правительство РФ ввело экономические санкции против десяти представителей киевского режима, соответствующее постановление 1 ноября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации
Под санкции попали:🟦 премьер-министр Украины Юлия Свириденко;🟦 глава минфина Сергей Марченко;🟦 советник министра обороны Александр Кубраков;🟦 министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;🟦 экс-министр юстиции Денис Малюська;🟦 бывший замглавы офиса Зеленского Ростислав Шурма, экс-глава "Запорожстали";🟦 представители секретариата правительства Татьяна Ковтун и Александр Ильков;🟦 правительственный уполномоченный Екатерина Левченко;🟦 экс-министр Олег Немчинов.Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он вносит изменения в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утвержденный постановлением от 1 ноября 2018 года. Включение в этот список влечет за собой следующие меры:- блокировку финансовых активов, ценных бумаг и имущества, находящихся на территории России или подконтрольных российским гражданам;- запрет определенных финансовых операций с указанными лицами;- запрет на въезд в Россию.Ограничения вводятся в ответ на санкционную политику иностранных государств и в целях защиты интересов и безопасности России.23 октября глава евродипломатии Кая Каллас объявила о принятии Евросоюзом принял 19-го пакета санкций против России. Пакет включает рестрикции против российских банков и транзакций в криптовалютах. Также пакет санкций ЕС включает ограничения против компаний в Индии и Китае.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
