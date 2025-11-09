Мусор под видом помощи, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 9 ноября - 09.11.2025 Украина.ру
Мусор под видом помощи, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 9 ноября
Мусор под видом помощи, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 9 ноября
Западные СМИ сообщили о передаче Украине сетей для борьбы с дронами, но есть нюанс. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Франция начала поставлять на Украину старые рыболовные сети для защиты от дронов, сообщает The Guardian.По информации издания, сети, которые обычно выбрасывают после двух лет использования, оказались эффективными для создания туннелей вдоль прифронтовых дорог, где беспилотники застревают.На Украину уже отправили две партии таких сетей общей длиной около 280 км, сообщила газета.Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" обратил внимание на то, что статья сообщает ряд нюансов, о которых стараются не упоминать официальные украинские СМИ."Офисники радуются, пушат громкий заголовок на всех каналах. Можно подумать, какое-то государственное решение на уровне Макрона. Но, нет… Потому что никто саму статью не читал. Поэтому у рыбок счастье. Более опытные люди, могут сказать: ну, конечно, французы отдают всякое старье, которое им уже не надо. Списанные сетки, конечно, неплохо, но явно недостаточно. Но реальность ещё интереснее", — отмечалось в публикации канала.Авторы обратили внимание на то, что статья рассказывает о благотворительной некоммерческой организации в регионе Бретань, которая собирала вещи для Украины. И тут в регионе закрылись компании по утилизации рыболовных сетей. В итоге, не местном уровне решили послать сети Украине."Но и с ними не всё так однозначно: "Украинцы сказали нам, что им не нужны старые сети. Им прислали довольно много бесполезных сетей. Сети, которые мы отправляем, сделаны из конского волоса и используются для глубоководной рыбалки на удильщика. Они довольно мощные и бьют по сетям с силой, сравнимой с силой дрона". В общем, вы поняли, да? Не Франция, а рыбаки Бретани, не все сети подходят, но все равно шлют…", — указал канал "ЗеРада".Таким образом, Украина фактически стала использоваться и как полигон по утилизации ненужных вещей.Обстрелы и налётыУтром 9 ноября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:00 8 ноября до 07:00 по московскому времени 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 43 БПЛА – над территорией Брянской области, 1 БПЛА – над территорией Ростовской области", — отмечалось в публикации телеграм-канала оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 4 удара по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ нанесли 3 атаки, на донецком направлении — 1 атаку, выпустив в общей сложности 6 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждён объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврии. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Каховка — 6; Днепряны — 4; Алёшки — 6", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Алешки и Днепряны.Утром 9 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом системой ПВО сбиты воздушные цели и один беспилотник. Повреждены 4 квартиры в МКД, частный дом, объект инфраструктуры, 12 автомобилей и 28 гаражей, из которых 8 полностью разрушены", — писал Гладков.Над Белгородским районом подавлен один FPV-дрон. Кроме того, в результате падения обломков сбитых воздушных целей и беспилотника в посёлке Разумное повреждён социальный объект, в посёлке Дубовое — автомобиль, в селе Таврово — частный дом.В Волоконовском районе хутор Верный атакован беспилотником — повреждена ГАЗель."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Козинка выпущено 4 снаряда в ходе 2 обстрелов. Последствий нет", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе посёлок Красная Яруга, сёла Вязовое, Графовка, Романовка и Староселье подверглись атакам 16 беспилотников, 8 из которых подавлены. Информация о последствиях уточняется.Над Шебекинским муниципальным округом подавлен один FPV-дрон. Без последствий.До этого Гладков также сообщал о последствиях украинского удара."По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода, и в ближайшее время все решения, которые необходимы, будут приняты", — отмечал губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что ожидает Украину — в статье Сергея Зуева "Тепла не будет всю зиму, но бежать бессмысленно: эксперты о ближайших перспективах Украины".
украина
россия
херсонская область
Фронтовые дороги СВО
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Западные СМИ сообщили о передаче Украине сетей для борьбы с дронами, но есть нюанс. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Франция начала поставлять на Украину старые рыболовные сети для защиты от дронов, сообщает The Guardian.
По информации издания, сети, которые обычно выбрасывают после двух лет использования, оказались эффективными для создания туннелей вдоль прифронтовых дорог, где беспилотники застревают.
На Украину уже отправили две партии таких сетей общей длиной около 280 км, сообщила газета.
Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" обратил внимание на то, что статья сообщает ряд нюансов, о которых стараются не упоминать официальные украинские СМИ.
"Офисники радуются, пушат громкий заголовок на всех каналах. Можно подумать, какое-то государственное решение на уровне Макрона. Но, нет… Потому что никто саму статью не читал. Поэтому у рыбок счастье. Более опытные люди, могут сказать: ну, конечно, французы отдают всякое старье, которое им уже не надо. Списанные сетки, конечно, неплохо, но явно недостаточно. Но реальность ещё интереснее", — отмечалось в публикации канала.
Авторы обратили внимание на то, что статья рассказывает о благотворительной некоммерческой организации в регионе Бретань, которая собирала вещи для Украины. И тут в регионе закрылись компании по утилизации рыболовных сетей. В итоге, не местном уровне решили послать сети Украине.
"Но и с ними не всё так однозначно: "Украинцы сказали нам, что им не нужны старые сети. Им прислали довольно много бесполезных сетей. Сети, которые мы отправляем, сделаны из конского волоса и используются для глубоководной рыбалки на удильщика. Они довольно мощные и бьют по сетям с силой, сравнимой с силой дрона". В общем, вы поняли, да? Не Франция, а рыбаки Бретани, не все сети подходят, но все равно шлют…", — указал канал "ЗеРада".
Таким образом, Украина фактически стала использоваться и как полигон по утилизации ненужных вещей.
Обстрелы и налёты
Утром 9 ноября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 8 ноября до 07:00 по московскому времени 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 43 БПЛА – над территорией Брянской области, 1 БПЛА – над территорией Ростовской области", — отмечалось в публикации телеграм-канала оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 4 удара по территории этого региона России.
На горловском направлении ВСУ нанесли 3 атаки, на донецком направлении — 1 атаку, выпустив в общей сложности 6 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждён объект гражданской инфраструктуры.
По информации канала "Таврии. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по территории этого региона России.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Каховка — 6; Днепряны — 4; Алёшки — 6", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Алешки и Днепряны.
Утром 9 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"Над Белгородом системой ПВО сбиты воздушные цели и один беспилотник. Повреждены 4 квартиры в МКД, частный дом, объект инфраструктуры, 12 автомобилей и 28 гаражей, из которых 8 полностью разрушены", — писал Гладков.
Над Белгородским районом подавлен один FPV-дрон. Кроме того, в результате падения обломков сбитых воздушных целей и беспилотника в посёлке Разумное повреждён социальный объект, в посёлке Дубовое — автомобиль, в селе Таврово — частный дом.
В Волоконовском районе хутор Верный атакован беспилотником — повреждена ГАЗель.
"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Козинка выпущено 4 снаряда в ходе 2 обстрелов. Последствий нет", — указывалось в сводке.
В Краснояружском районе посёлок Красная Яруга, сёла Вязовое, Графовка, Романовка и Староселье подверглись атакам 16 беспилотников, 8 из которых подавлены. Информация о последствиях уточняется.
Над Шебекинским муниципальным округом подавлен один FPV-дрон. Без последствий.
До этого Гладков также сообщал о последствиях украинского удара.
"По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода, и в ближайшее время все решения, которые необходимы, будут приняты", — отмечал губернатор.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О том, что ожидает Украину — в статье Сергея Зуева "Тепла не будет всю зиму, но бежать бессмысленно: эксперты о ближайших перспективах Украины".
