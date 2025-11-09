Шатдаун в США остановил поставки американского оружия для Украины через союзников по НАТО
Поставки американского оружия для союзников по НАТО с последующей передачей Украине остановлены из-за шатдауна правительства США. Об этом 9 ноября пишет Axios со ссылкой на источники в госдепартаменте
Пострадали поставки ракет воздух-воздух AMRAAM, а так же РСЗО HIMARS и радаров Aegis. В частности, из-за шатдауна свои системы не получат Дания, Хорватия и Польша.
"Это наносит большой вред как нашим союзникам и партнёрам, так и американской промышленности, затрудняя доставку многих из этих критически важных возможностей за рубеж", - приводит слова чиновника Axios.
