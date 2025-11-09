Шатдаун в США остановил поставки американского оружия для Украины через союзников по НАТО - 09.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251109/shatdaun-v-ssha-ostanovil-postavki-amerikanskogo-oruzhiya-dlya-ukrainy-cherez-soyuznikov-po-nato-1071330911.html
Шатдаун в США остановил поставки американского оружия для Украины через союзников по НАТО
Шатдаун в США остановил поставки американского оружия для Украины через союзников по НАТО - 09.11.2025 Украина.ру
Шатдаун в США остановил поставки американского оружия для Украины через союзников по НАТО
Поставки американского оружия для союзников по НАТО с последующей передачей Украине остановлены из-за шатдауна правительства США. Об этом 9 ноября пишет Axios со ссылкой на источники в госдепартаменте
2025-11-09T16:20
2025-11-09T16:20
новости
украина
сша
дания
посольство
украина.ру
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/05/1066463245_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_3341b00376577c33e32d2a85ec1bba44.jpg
Пострадали поставки ракет воздух-воздух AMRAAM, а так же РСЗО HIMARS и радаров Aegis. В частности, из-за шатдауна свои системы не получат Дания, Хорватия и Польша."Это наносит большой вред как нашим союзникам и партнёрам, так и американской промышленности, затрудняя доставку многих из этих критически важных возможностей за рубеж", - приводит слова чиновника Axios.В данный момент ведутся переговоры о поставках дальнобойных ракет из США на Украину. Подробнее в материале Посольство Украины в США заявило о возможности поставок TomahawkБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мусор под видом помощи, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 9 ноябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20251109/blef-trampa-ne-deystvuet-chto-zhdt-ssha-v-sluchae-napadeniya-na-venesuelu-1071329510.html
украина
сша
дания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/05/1066463245_104:0:929:619_1920x0_80_0_0_e67f4ac50610e62d2a016f744f987eac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, дания, посольство, украина.ру, нато, украина.ру
Новости, Украина, США, Дания, посольство, Украина.ру, НАТО, Украина.ру

Шатдаун в США остановил поставки американского оружия для Украины через союзников по НАТО

16:20 09.11.2025
 
© telegram ukr_2025_ruАмериканское оружие продолжит поступать в Украину через Нидерланды
Американское оружие продолжит поступать в Украину через Нидерланды - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Поставки американского оружия для союзников по НАТО с последующей передачей Украине остановлены из-за шатдауна правительства США. Об этом 9 ноября пишет Axios со ссылкой на источники в госдепартаменте
Пострадали поставки ракет воздух-воздух AMRAAM, а так же РСЗО HIMARS и радаров Aegis. В частности, из-за шатдауна свои системы не получат Дания, Хорватия и Польша.
"Это наносит большой вред как нашим союзникам и партнёрам, так и американской промышленности, затрудняя доставку многих из этих критически важных возможностей за рубеж", - приводит слова чиновника Axios.
В данный момент ведутся переговоры о поставках дальнобойных ракет из США на Украину. Подробнее в материале Посольство Украины в США заявило о возможности поставок Tomahawk
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мусор под видом помощи, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 9 ноября
- РИА Новости, 1920, 09.11.2025
15:26
Блеф Трампа не действует. Что ждёт США в случае нападения на ВенесуэлуСитуация вокруг Венесуэлы продолжает накаляться. Причём концентрация вооружённых сил Соединённых Штатов Америки в зоне Карибского бассейна одновременно сопровождается беспрецедентной кампанией информационного давления, направленного на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайшее окружение.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАДанияпосольствоУкраина.руНАТОУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:20Шатдаун в США остановил поставки американского оружия для Украины через союзников по НАТО
16:00По просьбам трудящихся. Как с карты Украины исчез город Станислав
15:42Харьковское метро работает в режиме укрытия. Новости к этому часу
15:26Блеф Трампа не действует. Что ждёт США в случае нападения на Венесуэлу
14:44Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России
14:29Ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия, заявил Песков. Новости к этому часу
14:14ФБР взялось за окружение Зеленского. Коррупция - не отклонение, а принцип жизни государства на Украине
14:00Российские войска развивают наступление на Красно-Лиманском направлении
13:38Система РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвратила 407 террористических атак. Новости к этому часу
13:14Стало известно об итогах нового брифинга Минобороны
13:00Мусор под видом помощи, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 9 ноября
12:58Группировка "Восток" развивает наступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
12:01Депутат предложил привлекать бойцов СВО к проведению уроков первой помощи в школах. Новости к этому часу
12:00"Вокруг Булгакова": профессор Стравинский
11:05Лавров: Легального способа конфискации российских активов не существует
10:35Сырский заявил о тяжелом положении для ВСУ на фронте
10:25Звонок Зеленского из бункера, отношения России и США. Хроники событий на утро 9 ноября
10:20ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в нескольких регионах Украины
10:14Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР
10:03На Сумском направлении восстановлен батальон "Арей" ВСУ
Лента новостейМолния