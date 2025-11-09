https://ukraina.ru/20251109/shatdaun-v-ssha-ostanovil-postavki-amerikanskogo-oruzhiya-dlya-ukrainy-cherez-soyuznikov-po-nato-1071330911.html

Шатдаун в США остановил поставки американского оружия для Украины через союзников по НАТО

Шатдаун в США остановил поставки американского оружия для Украины через союзников по НАТО

Поставки американского оружия для союзников по НАТО с последующей передачей Украине остановлены из-за шатдауна правительства США. Об этом 9 ноября пишет Axios со ссылкой на источники в госдепартаменте

Пострадали поставки ракет воздух-воздух AMRAAM, а так же РСЗО HIMARS и радаров Aegis. В частности, из-за шатдауна свои системы не получат Дания, Хорватия и Польша."Это наносит большой вред как нашим союзникам и партнёрам, так и американской промышленности, затрудняя доставку многих из этих критически важных возможностей за рубеж", - приводит слова чиновника Axios.В данный момент ведутся переговоры о поставках дальнобойных ракет из США на Украину. Подробнее в материале Посольство Украины в США заявило о возможности поставок TomahawkБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мусор под видом помощи, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 9 ноябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

