Посольство Украины в США заявило о возможности поставок Tomahawk

Ведутся переговоры о поставках дальнобойных ракет из США на Украину. Об этом 7 ноября заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg TV
Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько противоречивых заявлений о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk на Украину. Сначала он отметил, что уже принял решение, а после переговоров с Владимиром Путиным и встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме дал понять, что ракеты нужны самим США. Стефанишина участвовала в организации визита Зеленского в США и переговоров по поставкам оружия. В интервью влиятельному американскому информагентству она ответила на вопрос о военных поставках из США на Украину. Зашла речь и о "Томагавках".По словам украинского посла, переговоры идут с участием множества делегаций. Они обсуждают не только крылатые ракеты "Томагавк". "Речь идет не только о Tomahawk, но и о разных других типах ракет - как дальнего, так и ближнего действия, - сказала Стефинишина. - Могу только сказать, что этот процесс идет очень хорошо".Министерство войны США (Пентагон) незадолго до этого уведомило Белый дом об отсутствии возражений по итогам рассмотрения вопроса о поставках ракет "Томагавк" на Украину. Российские эксперты ранее отмечали, что использование Tomahawk возможно исключительно с участием военных специалистов США. Аналогично о применении немецких ракет "Таурус" высказывался ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее на эту тему: Танцы вокруг "Томагавков": Самойлов объяснил, как США умышленно идут на эскалацию Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноября
09:47 07.11.2025 (обновлено: 10:00 07.11.2025)
Ведутся переговоры о поставках дальнобойных ракет из США на Украину. Об этом 7 ноября заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg TV
Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько противоречивых заявлений о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk на Украину. Сначала он отметил, что уже принял решение, а после переговоров с Владимиром Путиным и встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме дал понять, что ракеты нужны самим США.
Стефанишина участвовала в организации визита Зеленского в США и переговоров по поставкам оружия. В интервью влиятельному американскому информагентству она ответила на вопрос о военных поставках из США на Украину. Зашла речь и о "Томагавках".
По словам украинского посла, переговоры идут с участием множества делегаций. Они обсуждают не только крылатые ракеты "Томагавк".
"Речь идет не только о Tomahawk, но и о разных других типах ракет - как дальнего, так и ближнего действия, - сказала Стефинишина. - Могу только сказать, что этот процесс идет очень хорошо".
Министерство войны США (Пентагон) незадолго до этого уведомило Белый дом об отсутствии возражений по итогам рассмотрения вопроса о поставках ракет "Томагавк" на Украину.
Российские эксперты ранее отмечали, что использование Tomahawk возможно исключительно с участием военных специалистов США. Аналогично о применении немецких ракет "Таурус" высказывался ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.