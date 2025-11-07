https://ukraina.ru/20251107/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-v-zone-svo-vnov-poyavilis-kotly-liniya-fronta-treschit-po-shvam-1071182977.html

Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам

Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам - 07.11.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам

Российские войска продолжают продвигаться вперед на всех направлениях, состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается. Таким образом МО РФ прокомментировало заявление Владимира Зеленского о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит "зачистку" оставшихся "до 60 русских".

2025-11-07T06:40

2025-11-07T06:40

2025-11-07T06:40

эксклюзив

силы специальных операций

вооруженные силы украины

владимир зеленский

купянск

россия

волчанск

генштаб

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_62ce97c1c426fef2496ab1a3538182f3.jpg.webp

В военном ведомстве отметили, что глава киевского режима, скорее всего, понимает безысходность ситуации. Ранее сообщалось, что президент Украины скрывает правду о положении дел на фронте. Он делает это, чтобы продолжать получать материальную помощь от Запада.Вся логистика частей и подразделений ВСУ в районе Купянска перерезана, противник вынужденно пытается снабжать блокированные в городе войска по воздуху сбросами с дронов, на противоположных берегах реки Оскол активно работают огневые средства поражения российской армии, что создает противнику дополнительные трудности для организации снабжения и маневра. Вся Купянская агломерация находится в окружении. Противник пытается где-то контратаковать и прорваться. Говорить о полном освобождении Купянска еще рано, но он окружен. Подразделения ВСУ пытаются еще держаться за очаговую оборону — это не сплошная линия, а отдельные районы, опорные пункты.На левобережье реки Оскол развернулись упорные бои вокруг железнодорожной станции Купянск-Узловая. Противник основательно прижат к реке, все попытки прорваться и переправиться на противоположный берег Оскола пресекаются плотным огнем артиллерии и ударными дронами российской армии. Участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих, блокированных в Купянске.На севере Харьковской области в юго-западной части Волчанска российские штурмовые группы вышли к памятнику "Самолет", посвященному авиацентру ДОСААФ, и закрепились в окрестностях перекрестка, а также взяли под огневой контроль дорогу с юго-востока. Теперь ВСУ могут снабжать свой гарнизон в оставшейся подконтрольной части Волчанска по земле только через Белый Колодезь и Волчанские Хутора, а также через поля между ними. Полное освобождение Волчанска в Харьковской области возможно уже в ближайшие недели. Ряд Telegram-каналов, в частности "Пионер запаса" и "Военкоры Русской Весны", пишут, что российский триколор поднят в южной части города. Аналитики и волонтеры представили видео с места событий. Подчеркивается, что последние рубежи обороны на окраине Волчанска не устояли под натиском штурмовых групп 128-й бригады ВС РФ, которые уверенно закрепляются вдоль Рубежанского шоссе, важной транспортной артерии Волчанска.На Донбасском участке фронта за последние несколько суток российская армия заняла большую часть "8-го квартала" и вошла в поселок Щербакова к северо-западу от города Покровск/Красноармейск. Кроме того, на северо-востоке наши штурмовики овладели значительной частью Караковского микрорайона, а также высотными зданиями в городских кварталах. Завязались упорные бои в районе комбикормового завода „АПК-Инвест “. С юга от Родинского разведывательные группы продвигались на юг и запад в сторону свинофермы.Для большинства читателей эти сведения ни о чем не говорят и являются неким абстрактным перечислением названий каких-то географических мест или хозяйственных объектов. На самом деле, речь идет об окончательной потере украинской армией контроля над ключевым городом Донбасса — Покровском, который скоро официально вернет себе прежнее имя — Красноармейск. С учетом того, что, по данным объективного контроля, ключевые заводы, включая Красноармейский огнеупорный, ремонтно-механический, и нефтебаза на западе города полностью заняты нашими подразделениями, можно смело констатировать, что Красноармейск вышел из украинская чата. Предстоит зачистка совсем небольших территорий.Украинские СМИ сообщают, со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, что "все украинские подразделения (около трех тысяч человек) из Покровска отошли в Мирноград. В городе остались мелкие группы военных, которые не в состоянии оказать сопротивление российской армии". Информация требует перепроверки, но очень похоже на правду. Если у нас северо-восток Красноармейска позиционируется как освобожденный район, то "Картограф ЗСУ" обозначил его как небольшой очаг сопротивления, взятый в клещи подразделениями группировки войск "Центр"."Захват этого участка города значительно усилит возможности ВС РФ по контролю отхода ВСУ из Мирнограда, между ним и Красным Лиманом на другой стороне горловины всего чуть более пяти километров, а по сравнению с битвой за Авдеевку беспилотные силы ВС РФ совершили и количественный, и качественный скачок, поэтому отход из Мирнограда будет для ВСУ сложнее даже на нынешнем этапе, не говоря уже о возможном сужении горловины дальше", — констатирует киевский паблик Military analytics (заблокированный в РФ).По текущей поступающей информации формально коридор для выхода есть, а по факту — нет. Расстояние между российскими позициями со стороны Красного Лимана и Красноармейска составляет чуть больше одного километра открытой местности, тщательно дистанционно заминированной. Сейчас в ВСУ идет подсчет численности живой силы блокированных подразделений. По одним данным, в окружении находится 2,7 тысячи украинских военнослужащих, по другим — не более одной тысячи военнослужащих 38-й морской пехоты и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, которые уже понесли катастрофические потери.Самое печальное, но, как показали события минувшей недели, весьма предсказуемое для командования ВСУ, заключаются в том, что в "котле" оказались элитные части с большим количеством добровольцев, имеющих боевой опыт с 2022 года, а также мотивированные бойцы "гвардии наступа", состоящие из так называемых мстителей. Дескать, каждый из них стоит не менее, а то и более десятка "мобиков". По меркам нынешней украинской армии, разгром 38-й и 25-й отдельных бригад противника равносилен потере двух армейских корпусов. "Может так произойти, что именно этих двух бригад не хватит, чтобы занять оборону на следующем рубеже", — прогнозируют киевские эксперты, хорошо знающие расклад сил на этом участке фронта.Весьма сложная для врага ситуация и в районе Родинского. Российские штурмовые подразделения зажали гарнизон населенного пункта с трех сторон в районе железнодорожной станции. И теперь наступают вдоль дороги Покровск-Родинское. В настоящее время основная группировка противника на этом направлении отошла в Мирноград и пытается спешно выстроить оборону. На первый взгляд, такое решение командования украинского гарнизона выглядит логичным. Но с оперативной точки зрения это ошибочный ход, предпринятый под воздействием паники и эмоций. В результате украинские подразделения загнали себя в самый дальний угол образовавшегося "мешка". И теперь пробиться к ним деблокирующим силам, сколько бы они ни пытались, уже не получится.На фоне Покровско-Мирноградского "погрома" на второй план отошла ситуация на линии Святогорск-Лиман-Ямполь-Северск. Между тем, группировке войск "Запад" после серии эффективных огневых ударов удалось не только изолировать Лиман, но и зацепиться за его пригороды. Группировка войск "Восток" также не сбавляла темпы наступления. Под контроль ее частей и подразделений перешли несколько важных, с оперативной точки зрения, поселков. Самый большой успех "восточных" — освобождение Новоалександровки. Она находится на подступах к Покровскому (Днепропетровская область). От него до первых домов поселка городского типа. примерно семь километров. Но надо учитывать, что это — голая степь. И противник даже при большом желании не сможет создать здесь прочные оборонительные рубежи.А оперативно-тактическая группа "восточных", которая освобождает Запорожье, всю уходящую неделю улучшала свои позиции. Так, удалось отбить селение Красногорское и зайти в соседнее Рыбное. Но наши войска, судя по всему, пока не спешат. По всей видимости, они сейчас действуют в качестве заслона для второй оперативно-тактической группы "Востока", которая наступает на Покровское. На мой взгляд, российское командование решило не распылять свои силы и действовать последовательно.В этой ситуации украинское командование пошло на отчаянный шаг. Было принято решение о вертолетном десанте. Пока не вполне понятно, какой структуре принадлежали бойцы. По одной версии, это были военнослужащие Сил специальных операций. По другой, добровольцы одного из отрядов ГУР. Последние входят в состав 10-го центра специального назначения и замыкаются на недавно созданный Департамент активных действий Главного управления разведки. Высаживать десант должны были два вертолета Н-60 "Блэкхок", ранее переданные Украине Соединенными Штатами. Сразу следует сказать, что эти машины в очень богатой "спецназовской" комплектации — с радиолокаторами, оптико-электронными системами и т. д. Их экипажи — одни из лучших в украинских силовых структурах.Ожидалось, что группа из 14−16 человек высадится на северо-западе от Покровска. По всей видимости, "спецы" должны были снять видео и фото с украинским флагом на въезде в город. Ранее ВС РФ водрузили там триколор. Но украинские дроноводы сбили его FPV-дроном. После фотосессии бойцы должны были пробиться к военнослужащим, которые занимают позиции в северной части Покровска. Следует отметить, что десант высаживался в тот момент, когда из Родинского наши штурмовики еще продвигались вдоль дороги к улице Вербицкого.Можно предположить, что "спецы" должны были консолидировать разрозненные отряды противника, ранее отступившие из центра Покровска. И далее попытаться не дать штурмовым группам российской армии зайти в город с севера. Результат десанта известен. Сразу после посадки вертолетов в спецназовцев полетели российские FPV-дроны. И "спецы", забыв о фотосессии, стали отступать к городским постройкам. Но и их догоняли дроны ВС РФ. Последних десантников наша "эфпивишка" добила в одной из построек.Окончательный разгром украинских гарнизонов Мирнограда и Купянска в значительной мере изменит ход специальной военной операции, подорвет морально-психологический настрой и мотивированность в рядах украинской армии. Тем временем, к исходу текущей недели подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Егоровка, Вишневое, Радостное Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области.Ситуация в зоне ответственности группировки "Днепр". По данным "Военной хроники", в районе боев по линии Степногорск — Приморское и у Орехова противник подтянул до 120 расчетов БПЛА ГУР, ВСУ, НГУ. Это направление самое важное у ВСУ. Как уже сообщалось, продвигающиеся на краснолиманском направлении ВС РФ взяли под контроль восточную часть поселка Масляковка. По последней информации, расстояние между российскими позициями и Красным Лиманом в некоторых местах составляет всего четыре километра. Как отмечают наши военные эксперты, для продвижения к Красному Лиману российские штурмовики используют тактику малых штурмовых групп. Она себя полностью оправдала. Мелкие группы просачиваются в непогоду, ночью, используя особенности местности, в глубину обороны противника, постепенно накапливая и сосредотачивая силы в нужных местах. Потом происходит резкий удар, разрушение фортификационных сооружений и, как следствие, деморализация противника.О том, как в России совершенствуется военная техника - в статье Геннадия Алёхина "От народных умельцев на фронте - до конструкторов в тылу. Как защитить бронемашины, поддерживающие пехоту"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

купянск

россия

волчанск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

эксклюзив, силы специальных операций, вооруженные силы украины, владимир зеленский, купянск, россия, волчанск, генштаб, сво