2025-11-07T06:40
2025-11-07T06:40
В военном ведомстве отметили, что глава киевского режима, скорее всего, понимает безысходность ситуации. Ранее сообщалось, что президент Украины скрывает правду о положении дел на фронте. Он делает это, чтобы продолжать получать материальную помощь от Запада.Вся логистика частей и подразделений ВСУ в районе Купянска перерезана, противник вынужденно пытается снабжать блокированные в городе войска по воздуху сбросами с дронов, на противоположных берегах реки Оскол активно работают огневые средства поражения российской армии, что создает противнику дополнительные трудности для организации снабжения и маневра. Вся Купянская агломерация находится в окружении. Противник пытается где-то контратаковать и прорваться. Говорить о полном освобождении Купянска еще рано, но он окружен. Подразделения ВСУ пытаются еще держаться за очаговую оборону — это не сплошная линия, а отдельные районы, опорные пункты.На левобережье реки Оскол развернулись упорные бои вокруг железнодорожной станции Купянск-Узловая. Противник основательно прижат к реке, все попытки прорваться и переправиться на противоположный берег Оскола пресекаются плотным огнем артиллерии и ударными дронами российской армии. Участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих, блокированных в Купянске.На севере Харьковской области в юго-западной части Волчанска российские штурмовые группы вышли к памятнику "Самолет", посвященному авиацентру ДОСААФ, и закрепились в окрестностях перекрестка, а также взяли под огневой контроль дорогу с юго-востока. Теперь ВСУ могут снабжать свой гарнизон в оставшейся подконтрольной части Волчанска по земле только через Белый Колодезь и Волчанские Хутора, а также через поля между ними. Полное освобождение Волчанска в Харьковской области возможно уже в ближайшие недели. Ряд Telegram-каналов, в частности "Пионер запаса" и "Военкоры Русской Весны", пишут, что российский триколор поднят в южной части города. Аналитики и волонтеры представили видео с места событий. Подчеркивается, что последние рубежи обороны на окраине Волчанска не устояли под натиском штурмовых групп 128-й бригады ВС РФ, которые уверенно закрепляются вдоль Рубежанского шоссе, важной транспортной артерии Волчанска.На Донбасском участке фронта за последние несколько суток российская армия заняла большую часть "8-го квартала" и вошла в поселок Щербакова к северо-западу от города Покровск/Красноармейск. Кроме того, на северо-востоке наши штурмовики овладели значительной частью Караковского микрорайона, а также высотными зданиями в городских кварталах. Завязались упорные бои в районе комбикормового завода „АПК-Инвест “. С юга от Родинского разведывательные группы продвигались на юг и запад в сторону свинофермы.Для большинства читателей эти сведения ни о чем не говорят и являются неким абстрактным перечислением названий каких-то географических мест или хозяйственных объектов. На самом деле, речь идет об окончательной потере украинской армией контроля над ключевым городом Донбасса — Покровском, который скоро официально вернет себе прежнее имя — Красноармейск. С учетом того, что, по данным объективного контроля, ключевые заводы, включая Красноармейский огнеупорный, ремонтно-механический, и нефтебаза на западе города полностью заняты нашими подразделениями, можно смело констатировать, что Красноармейск вышел из украинская чата. Предстоит зачистка совсем небольших территорий.Украинские СМИ сообщают, со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, что "все украинские подразделения (около трех тысяч человек) из Покровска отошли в Мирноград. В городе остались мелкие группы военных, которые не в состоянии оказать сопротивление российской армии". Информация требует перепроверки, но очень похоже на правду. Если у нас северо-восток Красноармейска позиционируется как освобожденный район, то "Картограф ЗСУ" обозначил его как небольшой очаг сопротивления, взятый в клещи подразделениями группировки войск "Центр"."Захват этого участка города значительно усилит возможности ВС РФ по контролю отхода ВСУ из Мирнограда, между ним и Красным Лиманом на другой стороне горловины всего чуть более пяти километров, а по сравнению с битвой за Авдеевку беспилотные силы ВС РФ совершили и количественный, и качественный скачок, поэтому отход из Мирнограда будет для ВСУ сложнее даже на нынешнем этапе, не говоря уже о возможном сужении горловины дальше", — констатирует киевский паблик Military analytics (заблокированный в РФ).По текущей поступающей информации формально коридор для выхода есть, а по факту — нет. Расстояние между российскими позициями со стороны Красного Лимана и Красноармейска составляет чуть больше одного километра открытой местности, тщательно дистанционно заминированной. Сейчас в ВСУ идет подсчет численности живой силы блокированных подразделений. По одним данным, в окружении находится 2,7 тысячи украинских военнослужащих, по другим — не более одной тысячи военнослужащих 38-й морской пехоты и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, которые уже понесли катастрофические потери.Самое печальное, но, как показали события минувшей недели, весьма предсказуемое для командования ВСУ, заключаются в том, что в "котле" оказались элитные части с большим количеством добровольцев, имеющих боевой опыт с 2022 года, а также мотивированные бойцы "гвардии наступа", состоящие из так называемых мстителей. Дескать, каждый из них стоит не менее, а то и более десятка "мобиков". По меркам нынешней украинской армии, разгром 38-й и 25-й отдельных бригад противника равносилен потере двух армейских корпусов. "Может так произойти, что именно этих двух бригад не хватит, чтобы занять оборону на следующем рубеже", — прогнозируют киевские эксперты, хорошо знающие расклад сил на этом участке фронта.Весьма сложная для врага ситуация и в районе Родинского. Российские штурмовые подразделения зажали гарнизон населенного пункта с трех сторон в районе железнодорожной станции. И теперь наступают вдоль дороги Покровск-Родинское. В настоящее время основная группировка противника на этом направлении отошла в Мирноград и пытается спешно выстроить оборону. На первый взгляд, такое решение командования украинского гарнизона выглядит логичным. Но с оперативной точки зрения это ошибочный ход, предпринятый под воздействием паники и эмоций. В результате украинские подразделения загнали себя в самый дальний угол образовавшегося "мешка". И теперь пробиться к ним деблокирующим силам, сколько бы они ни пытались, уже не получится.На фоне Покровско-Мирноградского "погрома" на второй план отошла ситуация на линии Святогорск-Лиман-Ямполь-Северск. Между тем, группировке войск "Запад" после серии эффективных огневых ударов удалось не только изолировать Лиман, но и зацепиться за его пригороды. Группировка войск "Восток" также не сбавляла темпы наступления. Под контроль ее частей и подразделений перешли несколько важных, с оперативной точки зрения, поселков. Самый большой успех "восточных" — освобождение Новоалександровки. Она находится на подступах к Покровскому (Днепропетровская область). От него до первых домов поселка городского типа. примерно семь километров. Но надо учитывать, что это — голая степь. И противник даже при большом желании не сможет создать здесь прочные оборонительные рубежи.А оперативно-тактическая группа "восточных", которая освобождает Запорожье, всю уходящую неделю улучшала свои позиции. Так, удалось отбить селение Красногорское и зайти в соседнее Рыбное. Но наши войска, судя по всему, пока не спешат. По всей видимости, они сейчас действуют в качестве заслона для второй оперативно-тактической группы "Востока", которая наступает на Покровское. На мой взгляд, российское командование решило не распылять свои силы и действовать последовательно.В этой ситуации украинское командование пошло на отчаянный шаг. Было принято решение о вертолетном десанте. Пока не вполне понятно, какой структуре принадлежали бойцы. По одной версии, это были военнослужащие Сил специальных операций. По другой, добровольцы одного из отрядов ГУР. Последние входят в состав 10-го центра специального назначения и замыкаются на недавно созданный Департамент активных действий Главного управления разведки. Высаживать десант должны были два вертолета Н-60 "Блэкхок", ранее переданные Украине Соединенными Штатами. Сразу следует сказать, что эти машины в очень богатой "спецназовской" комплектации — с радиолокаторами, оптико-электронными системами и т. д. Их экипажи — одни из лучших в украинских силовых структурах.Ожидалось, что группа из 14−16 человек высадится на северо-западе от Покровска. По всей видимости, "спецы" должны были снять видео и фото с украинским флагом на въезде в город. Ранее ВС РФ водрузили там триколор. Но украинские дроноводы сбили его FPV-дроном. После фотосессии бойцы должны были пробиться к военнослужащим, которые занимают позиции в северной части Покровска. Следует отметить, что десант высаживался в тот момент, когда из Родинского наши штурмовики еще продвигались вдоль дороги к улице Вербицкого.Можно предположить, что "спецы" должны были консолидировать разрозненные отряды противника, ранее отступившие из центра Покровска. И далее попытаться не дать штурмовым группам российской армии зайти в город с севера. Результат десанта известен. Сразу после посадки вертолетов в спецназовцев полетели российские FPV-дроны. И "спецы", забыв о фотосессии, стали отступать к городским постройкам. Но и их догоняли дроны ВС РФ. Последних десантников наша "эфпивишка" добила в одной из построек.Окончательный разгром украинских гарнизонов Мирнограда и Купянска в значительной мере изменит ход специальной военной операции, подорвет морально-психологический настрой и мотивированность в рядах украинской армии. Тем временем, к исходу текущей недели подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Егоровка, Вишневое, Радостное Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области.Ситуация в зоне ответственности группировки "Днепр". По данным "Военной хроники", в районе боев по линии Степногорск — Приморское и у Орехова противник подтянул до 120 расчетов БПЛА ГУР, ВСУ, НГУ. Это направление самое важное у ВСУ. Как уже сообщалось, продвигающиеся на краснолиманском направлении ВС РФ взяли под контроль восточную часть поселка Масляковка. По последней информации, расстояние между российскими позициями и Красным Лиманом в некоторых местах составляет всего четыре километра. Как отмечают наши военные эксперты, для продвижения к Красному Лиману российские штурмовики используют тактику малых штурмовых групп. Она себя полностью оправдала. Мелкие группы просачиваются в непогоду, ночью, используя особенности местности, в глубину обороны противника, постепенно накапливая и сосредотачивая силы в нужных местах. Потом происходит резкий удар, разрушение фортификационных сооружений и, как следствие, деморализация противника.О том, как в России совершенствуется военная техника - в статье Геннадия Алёхина "От народных умельцев на фронте - до конструкторов в тылу. Как защитить бронемашины, поддерживающие пехоту"
Геннадий Алёхин
Геннадий Алёхин
06:40 07.11.2025
 
Геннадий Алёхин
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Российские войска продолжают продвигаться вперед на всех направлениях, состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается. Таким образом МО РФ прокомментировало заявление Владимира Зеленского о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит "зачистку" оставшихся "до 60 русских".
В военном ведомстве отметили, что глава киевского режима, скорее всего, понимает безысходность ситуации. Ранее сообщалось, что президент Украины скрывает правду о положении дел на фронте. Он делает это, чтобы продолжать получать материальную помощь от Запада.
Вся логистика частей и подразделений ВСУ в районе Купянска перерезана, противник вынужденно пытается снабжать блокированные в городе войска по воздуху сбросами с дронов, на противоположных берегах реки Оскол активно работают огневые средства поражения российской армии, что создает противнику дополнительные трудности для организации снабжения и маневра. Вся Купянская агломерация находится в окружении. Противник пытается где-то контратаковать и прорваться. Говорить о полном освобождении Купянска еще рано, но он окружен. Подразделения ВСУ пытаются еще держаться за очаговую оборону — это не сплошная линия, а отдельные районы, опорные пункты.
На левобережье реки Оскол развернулись упорные бои вокруг железнодорожной станции Купянск-Узловая. Противник основательно прижат к реке, все попытки прорваться и переправиться на противоположный берег Оскола пресекаются плотным огнем артиллерии и ударными дронами российской армии. Участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих, блокированных в Купянске.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто он
Бывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
На севере Харьковской области в юго-западной части Волчанска российские штурмовые группы вышли к памятнику "Самолет", посвященному авиацентру ДОСААФ, и закрепились в окрестностях перекрестка, а также взяли под огневой контроль дорогу с юго-востока. Теперь ВСУ могут снабжать свой гарнизон в оставшейся подконтрольной части Волчанска по земле только через Белый Колодезь и Волчанские Хутора, а также через поля между ними. Полное освобождение Волчанска в Харьковской области возможно уже в ближайшие недели. Ряд Telegram-каналов, в частности "Пионер запаса" и "Военкоры Русской Весны", пишут, что российский триколор поднят в южной части города. Аналитики и волонтеры представили видео с места событий. Подчеркивается, что последние рубежи обороны на окраине Волчанска не устояли под натиском штурмовых групп 128-й бригады ВС РФ, которые уверенно закрепляются вдоль Рубежанского шоссе, важной транспортной артерии Волчанска.
На Донбасском участке фронта за последние несколько суток российская армия заняла большую часть "8-го квартала" и вошла в поселок Щербакова к северо-западу от города Покровск/Красноармейск. Кроме того, на северо-востоке наши штурмовики овладели значительной частью Караковского микрорайона, а также высотными зданиями в городских кварталах. Завязались упорные бои в районе комбикормового завода „АПК-Инвест “. С юга от Родинского разведывательные группы продвигались на юг и запад в сторону свинофермы.
Для большинства читателей эти сведения ни о чем не говорят и являются неким абстрактным перечислением названий каких-то географических мест или хозяйственных объектов. На самом деле, речь идет об окончательной потере украинской армией контроля над ключевым городом Донбасса — Покровском, который скоро официально вернет себе прежнее имя — Красноармейск. С учетом того, что, по данным объективного контроля, ключевые заводы, включая Красноармейский огнеупорный, ремонтно-механический, и нефтебаза на западе города полностью заняты нашими подразделениями, можно смело констатировать, что Красноармейск вышел из украинская чата. Предстоит зачистка совсем небольших территорий.
Украинские СМИ сообщают, со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, что "все украинские подразделения (около трех тысяч человек) из Покровска отошли в Мирноград. В городе остались мелкие группы военных, которые не в состоянии оказать сопротивление российской армии". Информация требует перепроверки, но очень похоже на правду. Если у нас северо-восток Красноармейска позиционируется как освобожденный район, то "Картограф ЗСУ" обозначил его как небольшой очаг сопротивления, взятый в клещи подразделениями группировки войск "Центр".
"Захват этого участка города значительно усилит возможности ВС РФ по контролю отхода ВСУ из Мирнограда, между ним и Красным Лиманом на другой стороне горловины всего чуть более пяти километров, а по сравнению с битвой за Авдеевку беспилотные силы ВС РФ совершили и количественный, и качественный скачок, поэтому отход из Мирнограда будет для ВСУ сложнее даже на нынешнем этапе, не говоря уже о возможном сужении горловины дальше", — констатирует киевский паблик Military analytics (заблокированный в РФ).
По текущей поступающей информации формально коридор для выхода есть, а по факту — нет. Расстояние между российскими позициями со стороны Красного Лимана и Красноармейска составляет чуть больше одного километра открытой местности, тщательно дистанционно заминированной. Сейчас в ВСУ идет подсчет численности живой силы блокированных подразделений. По одним данным, в окружении находится 2,7 тысячи украинских военнослужащих, по другим — не более одной тысячи военнослужащих 38-й морской пехоты и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, которые уже понесли катастрофические потери.
Самое печальное, но, как показали события минувшей недели, весьма предсказуемое для командования ВСУ, заключаются в том, что в "котле" оказались элитные части с большим количеством добровольцев, имеющих боевой опыт с 2022 года, а также мотивированные бойцы "гвардии наступа", состоящие из так называемых мстителей. Дескать, каждый из них стоит не менее, а то и более десятка "мобиков". По меркам нынешней украинской армии, разгром 38-й и 25-й отдельных бригад противника равносилен потере двух армейских корпусов. "Может так произойти, что именно этих двух бригад не хватит, чтобы занять оборону на следующем рубеже", — прогнозируют киевские эксперты, хорошо знающие расклад сил на этом участке фронта.
Весьма сложная для врага ситуация и в районе Родинского. Российские штурмовые подразделения зажали гарнизон населенного пункта с трех сторон в районе железнодорожной станции. И теперь наступают вдоль дороги Покровск-Родинское. В настоящее время основная группировка противника на этом направлении отошла в Мирноград и пытается спешно выстроить оборону. На первый взгляд, такое решение командования украинского гарнизона выглядит логичным. Но с оперативной точки зрения это ошибочный ход, предпринятый под воздействием паники и эмоций. В результате украинские подразделения загнали себя в самый дальний угол образовавшегося "мешка". И теперь пробиться к ним деблокирующим силам, сколько бы они ни пытались, уже не получится.
На фоне Покровско-Мирноградского "погрома" на второй план отошла ситуация на линии Святогорск-Лиман-Ямполь-Северск. Между тем, группировке войск "Запад" после серии эффективных огневых ударов удалось не только изолировать Лиман, но и зацепиться за его пригороды. Группировка войск "Восток" также не сбавляла темпы наступления. Под контроль ее частей и подразделений перешли несколько важных, с оперативной точки зрения, поселков. Самый большой успех "восточных" — освобождение Новоалександровки. Она находится на подступах к Покровскому (Днепропетровская область). От него до первых домов поселка городского типа. примерно семь километров. Но надо учитывать, что это — голая степь. И противник даже при большом желании не сможет создать здесь прочные оборонительные рубежи.
А оперативно-тактическая группа "восточных", которая освобождает Запорожье, всю уходящую неделю улучшала свои позиции. Так, удалось отбить селение Красногорское и зайти в соседнее Рыбное. Но наши войска, судя по всему, пока не спешат. По всей видимости, они сейчас действуют в качестве заслона для второй оперативно-тактической группы "Востока", которая наступает на Покровское. На мой взгляд, российское командование решило не распылять свои силы и действовать последовательно.
В этой ситуации украинское командование пошло на отчаянный шаг. Было принято решение о вертолетном десанте. Пока не вполне понятно, какой структуре принадлежали бойцы. По одной версии, это были военнослужащие Сил специальных операций. По другой, добровольцы одного из отрядов ГУР. Последние входят в состав 10-го центра специального назначения и замыкаются на недавно созданный Департамент активных действий Главного управления разведки. Высаживать десант должны были два вертолета Н-60 "Блэкхок", ранее переданные Украине Соединенными Штатами. Сразу следует сказать, что эти машины в очень богатой "спецназовской" комплектации — с радиолокаторами, оптико-электронными системами и т. д. Их экипажи — одни из лучших в украинских силовых структурах.
Ожидалось, что группа из 14−16 человек высадится на северо-западе от Покровска. По всей видимости, "спецы" должны были снять видео и фото с украинским флагом на въезде в город. Ранее ВС РФ водрузили там триколор. Но украинские дроноводы сбили его FPV-дроном. После фотосессии бойцы должны были пробиться к военнослужащим, которые занимают позиции в северной части Покровска. Следует отметить, что десант высаживался в тот момент, когда из Родинского наши штурмовики еще продвигались вдоль дороги к улице Вербицкого.
Можно предположить, что "спецы" должны были консолидировать разрозненные отряды противника, ранее отступившие из центра Покровска. И далее попытаться не дать штурмовым группам российской армии зайти в город с севера. Результат десанта известен. Сразу после посадки вертолетов в спецназовцев полетели российские FPV-дроны. И "спецы", забыв о фотосессии, стали отступать к городским постройкам. Но и их догоняли дроны ВС РФ. Последних десантников наша "эфпивишка" добила в одной из построек.
Окончательный разгром украинских гарнизонов Мирнограда и Купянска в значительной мере изменит ход специальной военной операции, подорвет морально-психологический настрой и мотивированность в рядах украинской армии. Тем временем, к исходу текущей недели подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Егоровка, Вишневое, Радостное Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области.
Ситуация в зоне ответственности группировки "Днепр". По данным "Военной хроники", в районе боев по линии Степногорск — Приморское и у Орехова противник подтянул до 120 расчетов БПЛА ГУР, ВСУ, НГУ. Это направление самое важное у ВСУ. Как уже сообщалось, продвигающиеся на краснолиманском направлении ВС РФ взяли под контроль восточную часть поселка Масляковка. По последней информации, расстояние между российскими позициями и Красным Лиманом в некоторых местах составляет всего четыре километра. Как отмечают наши военные эксперты, для продвижения к Красному Лиману российские штурмовики используют тактику малых штурмовых групп. Она себя полностью оправдала. Мелкие группы просачиваются в непогоду, ночью, используя особенности местности, в глубину обороны противника, постепенно накапливая и сосредотачивая силы в нужных местах. Потом происходит резкий удар, разрушение фортификационных сооружений и, как следствие, деморализация противника.
О том, как в России совершенствуется военная техника - в статье Геннадия Алёхина "От народных умельцев на фронте - до конструкторов в тылу. Как защитить бронемашины, поддерживающие пехоту"
