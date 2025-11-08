Логика конфликта: Ищенко о том, как Украина пыталась организовать свою безопасность за счет России - 08.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251108/logika-konflikta-ischenko-o-tom-kak-ukraina-pytalas-organizovat-svoyu-bezopasnost-za-schet-rossii-1071182177.html
Логика конфликта: Ищенко о том, как Украина пыталась организовать свою безопасность за счет России
Логика конфликта: Ищенко о том, как Украина пыталась организовать свою безопасность за счет России - 08.11.2025 Украина.ру
Логика конфликта: Ищенко о том, как Украина пыталась организовать свою безопасность за счет России
С точки зрения Украины и ее союзников, Россия должна была быть максимально ограничена политически и экономически, чтобы они чувствовали себя в безопасности. В конце концов это и привело к столкновению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-11-08T04:20
2025-11-08T04:20
новости
украина
россия
киев
ростислав ищенко
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066094561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a172ccfd882ab245a3a8bb5a11afbea.jpg
Россия всегда пыталась добиться быстрейшего окончания конфликта с минимальными разрушениями и с минимальными нарушениями обычной жизнедеятельности, указал политолог."Российские предложения 2022 года требовали от Украины отказаться от того, чего она фактически уже не имела. И перестать предоставлять свою территорию как плацдарм для военных действий против России", — заявил эксперт.Он отметил, что политики и дипломаты на Украине давно усвоили такой принцип: "Украинские политики и дипломаты выучили ещё в 90-е годы фразу, что безопасность неделима. То есть нельзя организовать свою безопасность за счет безопасности другого".Он пояснил, что с точки зрения Киева и его союзников, "Россия должна была быть максимально ограничена политически, экономически, чтобы они чувствовали себя в безопасности". И "в конце концов это и привело к столкновению", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.О том, зачем в Киев приезжал посол США и почему Трамп недоволен затягиванием конфликта — в статье Елены Кирюшкиной "Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251106/ot-narodnykh-umeltsev-na-fronte---do-konstruktorov-v-tylu-kak-zaschitit-bronemashiny-podderzhivayuschie-1071136906.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066094561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf7f9c34c1987da0dccc0e35b8ce83e0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, ростислав ищенко, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, война на украине, безопасность, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, эксперты, военный эксперт
Новости, Украина, Россия, Киев, Ростислав Ищенко, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, безопасность, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, эксперты, военный эксперт

Логика конфликта: Ищенко о том, как Украина пыталась организовать свою безопасность за счет России

04:20 08.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов  / Перейти в фотобанкРабота ИСДМ "Земледелие" Центрального военного округа на Красноармейском направлении СВО
Работа ИСДМ Земледелие Центрального военного округа на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
С точки зрения Украины и ее союзников, Россия должна была быть максимально ограничена политически и экономически, чтобы они чувствовали себя в безопасности. В конце концов это и привело к столкновению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Россия всегда пыталась добиться быстрейшего окончания конфликта с минимальными разрушениями и с минимальными нарушениями обычной жизнедеятельности, указал политолог.
"Российские предложения 2022 года требовали от Украины отказаться от того, чего она фактически уже не имела. И перестать предоставлять свою территорию как плацдарм для военных действий против России", — заявил эксперт.
Он отметил, что политики и дипломаты на Украине давно усвоили такой принцип: "Украинские политики и дипломаты выучили ещё в 90-е годы фразу, что безопасность неделима. То есть нельзя организовать свою безопасность за счет безопасности другого".
"Но Украина как раз пыталась организовать свою безопасность, так как она ее понимала, за счет безопасности России", — констатировал Ищенко.
Он пояснил, что с точки зрения Киева и его союзников, "Россия должна была быть максимально ограничена политически, экономически, чтобы они чувствовали себя в безопасности". И "в конце концов это и привело к столкновению", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.
О том, зачем в Киев приезжал посол США и почему Трамп недоволен затягиванием конфликта — в статье Елены Кирюшкиной "Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 06.11.2025
6 ноября, 10:50
От народных умельцев на фронте - до конструкторов в тылу. Как защитить бронемашины, поддерживающие пехотуНа линии боевого соприкосновения стало уже привычным наблюдать, как наши бойцы идут на штурмы на мотоциклах, багги, бронированных грузовиках. Как правило, штурмовиков поддерживает бронированная техника (штатное вооружение десантников, морпехов и мотострелков)
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевРостислав ИщенкоУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперациявойна на УкраинебезопасностьаналитикиАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на Украинеэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Килл-зона под Волчанском: Самойлов рассказал, как ВС РФ режут на части группировку ВСУ
05:40Два котла для Сырского. Килинкаров о том, станет ли главком ВСУ "козлом отпущения" для Зеленского
05:20"Сидеть в холодной квартире без света — это приведет в чувство даже отпетого националиста" — эксперт
05:00"Война стучится в каждую украинскую дверь": Килинкаров про опасный вызов для киевского режима
04:40Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России
04:20Трамп назвал основную причину продолжения конфликта на Украине
04:20Логика конфликта: Ищенко о том, как Украина пыталась организовать свою безопасность за счет России
04:00Жаркая "ракетная" ночь. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:00Сигнал для Трампа: Казаков объяснил смысл денонсации соглашения с США об утилизации плутония
03:00Орбан подтвердил проведение саммита Россия-США в Будапеште
02:41Зеленский нашёл "виновного" в провале обеспечения энергетической безопасности
02:18Санкции сняты, США участвуют: Венгрия "потеснила" Росатом в проекте АЭС "Пакш" и закупит американский СПГ
01:38Успехи на Покровском направлении, "лазеры" для ВСУ и страсти вокруг Джоли. Итоги 7 ноября "одной строкой"
01:04Воздушная тревога объявлена по всей Украине: "Кинжалы" и "Калибры" бьют по целям
00:39Сумское направление, Красноармейск и Димитров. Сводка за 7 ноября от канала "Рядовой на передовой"
00:17Угроза украинских БПЛА, работа ПВО и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
23:45Отчаяние по-украински: блогер спас отца от мобилизации, спрятав в багажнике автомобиля
23:37Стратегический удар: Украина стоит перед потерей последнего завода ракетного топлива
23:32Маргиналы с нацистской символикой стали символом современной украинской армии
23:19ВСУ сдают Покровск
Лента новостейМолния