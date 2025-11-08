https://ukraina.ru/20251108/logika-konflikta-ischenko-o-tom-kak-ukraina-pytalas-organizovat-svoyu-bezopasnost-za-schet-rossii-1071182177.html

Логика конфликта: Ищенко о том, как Украина пыталась организовать свою безопасность за счет России

Логика конфликта: Ищенко о том, как Украина пыталась организовать свою безопасность за счет России - 08.11.2025 Украина.ру

Логика конфликта: Ищенко о том, как Украина пыталась организовать свою безопасность за счет России

С точки зрения Украины и ее союзников, Россия должна была быть максимально ограничена политически и экономически, чтобы они чувствовали себя в безопасности. В конце концов это и привело к столкновению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

2025-11-08T04:20

2025-11-08T04:20

2025-11-08T04:20

новости

украина

россия

киев

ростислав ищенко

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066094561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a172ccfd882ab245a3a8bb5a11afbea.jpg

Россия всегда пыталась добиться быстрейшего окончания конфликта с минимальными разрушениями и с минимальными нарушениями обычной жизнедеятельности, указал политолог."Российские предложения 2022 года требовали от Украины отказаться от того, чего она фактически уже не имела. И перестать предоставлять свою территорию как плацдарм для военных действий против России", — заявил эксперт.Он отметил, что политики и дипломаты на Украине давно усвоили такой принцип: "Украинские политики и дипломаты выучили ещё в 90-е годы фразу, что безопасность неделима. То есть нельзя организовать свою безопасность за счет безопасности другого".Он пояснил, что с точки зрения Киева и его союзников, "Россия должна была быть максимально ограничена политически, экономически, чтобы они чувствовали себя в безопасности". И "в конце концов это и привело к столкновению", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.О том, зачем в Киев приезжал посол США и почему Трамп недоволен затягиванием конфликта — в статье Елены Кирюшкиной "Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251106/ot-narodnykh-umeltsev-na-fronte---do-konstruktorov-v-tylu-kak-zaschitit-bronemashiny-podderzhivayuschie-1071136906.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, ростислав ищенко, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, война на украине, безопасность, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, эксперты, военный эксперт