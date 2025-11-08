Логика конфликта: Ищенко о том, как Украина пыталась организовать свою безопасность за счет России
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ИСДМ "Земледелие" Центрального военного округа на Красноармейском направлении СВО
С точки зрения Украины и ее союзников, Россия должна была быть максимально ограничена политически и экономически, чтобы они чувствовали себя в безопасности. В конце концов это и привело к столкновению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Россия всегда пыталась добиться быстрейшего окончания конфликта с минимальными разрушениями и с минимальными нарушениями обычной жизнедеятельности, указал политолог.
"Российские предложения 2022 года требовали от Украины отказаться от того, чего она фактически уже не имела. И перестать предоставлять свою территорию как плацдарм для военных действий против России", — заявил эксперт.
Он отметил, что политики и дипломаты на Украине давно усвоили такой принцип: "Украинские политики и дипломаты выучили ещё в 90-е годы фразу, что безопасность неделима. То есть нельзя организовать свою безопасность за счет безопасности другого".
"Но Украина как раз пыталась организовать свою безопасность, так как она ее понимала, за счет безопасности России", — констатировал Ищенко.
Он пояснил, что с точки зрения Киева и его союзников, "Россия должна была быть максимально ограничена политически, экономически, чтобы они чувствовали себя в безопасности". И "в конце концов это и привело к столкновению", подытожил собеседник издания.
