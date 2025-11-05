Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру

https://ukraina.ru/20251105/tikhiy-vizit-gromkie-signaly-zapad-nachal-kampaniyu-po-prinuzhdeniyu-zelenskogo-k-miru-1071116117.html

В понедельник, 3 ноября, в Киев спешно и скрытно прибыл посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Примечательно, что практически все украинские СМИ сделали вид, что не заметили визита столь важного посыльного.

Тем более, что тот зашел с козырей и сразу заявил, что довел до сведения Зеленского, что "эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперёд". По сути, Уитакер дал понять украинскому квазипрезиденту, что Трамп недоволен затягиванием украинского конфликта, и Зеленскому лучше побыстрей усвоить этот толстый намек.Тут следует отметить, что в Киев уже пару месяцев не приезжает никто с указками из Вашингтона. Кита Келлога, спецпосланника Трампа, отправили на пенсию и какое-то время искали посреднику замену. Похоже, теперь это место занял посол США при НАТО, тем более, что он больше других в команде Трампа знает особенности украино-российского конфликта. Кроме того, у него налажены контакты с Зеленским и министром обороны Шмыгалем. C бывшим премьером новый спецпосланник обсудил обеспечение Киева средствами ПВО на зимний период, однако дальше Уитакер заглядывать не спешит и, значит, войну на 3- 5-10 лет США, в отличие от Европы, не планируют. Недаром же американский посол при НАТО пишет в твиттере Зеленскому о том, что "эта война должна прекратиться". Кстати, некоторые эксперты полагают, что очень скоро этот американский "передатчик" может появиться Москве или встретиться на нейтральной территории с кем-нибудь из уполномоченных кремлевских переговорщиков. Если это случится, то именно от этих контактов Кремля с Уитакером и будет теперь зависеть продвижение в переговорном треке по Украине. Несложно заметить, что переговоры Киева и Вашингтона оживились на фоне покровской операции: именно к ней приковано внимание медийщиков, аналитиков и дипломатов. Потому что если Покровск падет, то это укажет Трампу на институциональную неспособность Украины удерживать линию фронта. И от этой "печки" будет "плясать" американский лидер. Если он сложит мнение, что Украина Донбасс потеряет быстро, он снова начнет оказывать давление на Зеленского с целью уступок и завершения войны. Если же армия России увязнет на этом направлении, то давить американцы будут уже на РФ. Именно поэтому Зеленский посылает к Покровску последние резервы, да и сам выбрался "на передок", где раздает награды штурмовикам - как Гитлер звания фельдмаршала Паулюсу под Сталинградом.Но наблюдатели уже отмечают, что внутри западного сообщества постепенно формируется консенсус: продолжение военных действий становится экономически и политически невыгодным. Поэтому нарастает запрос на поиск "реалистичного" пути к миру, который бы позволил США и Европе сохранить лицо, снизив при этом собственные издержки. Об этом говорят материалы, которые все чаще появляются в западной прессе."Сегодня замкнутое партнерство Зеленского и Ермака всё больше угрожает фундаментальной ценности, за которую борются украинцы — демократии западного образца", - пишет The American Conservative. Издание критикует главу Офиса президента, который, похоже, от его имени и войну ведет, и страной рулит. "Ермак называл критиков Зеленского российскими агентами, использовал государственные институты против политических оппонентов внутри страны, препятствовал антикоррупционной кампании Украины и, в конце-концов создал новую систему олигархии", - возмущаются американские журналисты. И есть отчего: Америка проспонсировала два майдана и выстроила систему контроля за украинскими чиновниками и политиками в виде НАБУ и САП, однако команда Зеленского цинично поломала эту надстройку, обесценив и американские вложения и влияние США. По сути, Зеленский с Ермаком начали выстраивать закрытую диктатуру, а на Западе стали это понимать.Кстати, бывшие украинские дипломаты прямо предупреждают: если выборы будут отложены и дальше, Украина рискует столкнуться с кризисом легитимности. "Если Зеленский останется у власти ещё пару лет без выборов, то они уже никуда не пойдут, не откажутся от власти никогда", - указывает на "недемократичность" киевского режима бывший посол Украины в США Валерий Чалый.Согласитесь, что еще пару лет назад все украинские дипломаты пели оды Зеленскому и его "незламности", а сейчас сбежавший глава МИД Кулеба распинается из Польши о диктаторских замашках Зеленского, а экс- посол Украины в США прямо говорит, что без выборов на Украине война и узурпация Зеленского продолжатся, и будут высасывать из союзников последние соки. Да и не к лицу ЕС такое диктаторское пятно на демократическом теле, тем более уже сейчас Европа не вывозит оправдание преступлений режима Зеленского, не говоря уж о соответствии их "европейским стандартам". А чтоб звучало убедительней, Чалый также сообщил, что ключевые западные СМИ назвали последний визит Зеленского в Вашингтон "провалом". Четкий сигнал европейским союзникам: отползайте от Киева.В свою очередь, украинские эксперты вроде блогера Антона Гуры отмечают, что президент США уже принял решение принудить Украину к мирным переговорам - после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. "Так я читаю результаты переговоров Трампа и Си, по итогам которых американский президент сказал “надо просто дать им еще повоевать", - отметил он.Примечательно, что к хору политиков и дипломатов присоединились социологи. Они уже не рисуют графики поддержки Владимира Зеленского (хотя самые отбитые по-прежнему указывают, что популярность экс-комика растет, но… среди электората Трампа - с 19% до 38%), а указывают, что украинское общество всегда было неоднородным: далеко не все поддержали курс майдана на ЕС и НАТО, и до госпереворота на Украине сторонники сближения с Россией составляло более 30%. "В 2013 году украинское общество делилось на три равные части по своим геополитическим предпочтениям: треть выступала за интеграцию с ЕС, треть - за сближение с Россией, а ещё треть - колебалась". Об этом заявил президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, да еще и признал, что всё-таки среди колеблющихся было больше тех, кто склонялся к сближению с Россией. Более того, социолог подтвердил, что накануне майдана более 60% украинцев поддерживали политику Владимира Путина.О чем это говорит? О том, что украинская идентичность исторически строилась на балансе между европейскими устремлениями и прагматичными связями с восточным соседом. И именно игнорирование этой внутренней сложности стало одной из причин долгосрочных политических кризисов и войны. А значит, Украина может вернуться к сбалансированному курсу только убрав первопричину конфликта - навязывание прозападного вектора, русофобии и нацификации. Но разве не об этом говорят все мирные договора, которые Москва предлагает с 2022 года? А теперь это признают и украинские обществоведы.Добавьте сюда еще интервью второго президента Украины Кучмы, который гарантирует Зеленскому великое будущее и международный авторитет в случае окончания войны, и пазл окончательно сложится.Тем более, что Кучма напоминает о публичном обещании Зеленского не идти на второй срок. "Во время президентской кампании 2019 года Зеленский обещал, что не станет баллотироваться во второй раз, однако сейчас немало наблюдателей считают, что в его планы входит участие в выборах, которые должны пройти после окончания боевых действий. Я не знаю, что он решит. Знаю лишь, что Украине и после войны пригодится его авторитет мирового уровня. Не знаю, какое именно, но у Зеленского большое будущее. Могу предупредить Владимира только о том, что он наверняка и так прекрасно понимает: мир не будет легче чем война", - цитирует бывшего президента и тестя спонсора предвыборной кампании Зеленского Виктора Пинчука британская ВВС.Явно это "жу-жу-жу" неспроста: и посланник Трампа, и дипломаты и бывшие президенты открыто уже склоняют Зеленского к прекращению войны и обновлению власти на Украине через выборы. То есть, внешняя поддержка затяжного конфликта постепенно снижается, а ожидания внешнеполитических партнёров смещаются в сторону принуждения к миру упертого лидера киевского режима, для которого конец войны означает конец жизни.Об этом говорит и отложенное решение о размораживании российских активов (против выступили Бельгия, Франция и Италия) и отсутствие консенсуса в ЕС по поводу немедленного принятия Украины в ряды Евросоза.Явно эти тенденции могут стать не просто основой для изменения подхода к урегулированию конфликта в ближайшие месяцы, но и инструментом давления на киевский режим. Тем более, что и Вашингтон, и его союзники переходят к "режиму контроля": от безусловной поддержки - к более жесткому диалогу с элементами доминирования. Это и понятно, ведь для части политических элит США вопрос урегулирования на Украине становится не только внешнеполитическим, но и внутриполитическим фактором - особенно на фоне выборов в Конгресс США в 2025 году. Поэтому Зеленскому советуют "закругляться" и подтвердить свою легитимность не на поле боя, а на электоральном поле. При этом все прекрасно понимают, что там он сгорит скорее, чем ВСУ в котле под Покровском.О том, как экс-президент Украины Леонид Кучма оценивает ситуацию у себя в стране - в статье "Минск-3 по-украински: Как Кучма и Пинчук готовят для Зеленского сценарий "почётного ухода""

