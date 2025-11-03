https://ukraina.ru/20251103/rostislav-ischenko-posle-razgroma-ukrainy-zapad-mobilizuet-vse-resursy-dlya-protivostoyaniya-s-rossiey-1071001171.html

Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией

Мир в ближайшем будущем с Западом невозможен, потому что там вполне резонно считают, что у них ещё много ресурсов. Основные выгодоприобретатели действующей на Западе системы считают, что они очень много потеряют, если заключать с нами компромиссный мир.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, не поздно ли говорить о мире сейчас, возможен ли он в текущей ситуации вообще?- Мы сами неоднократно об этом говорили, что проблема не в недостатке желания мира, а в том, что каждый видит мир по-своему. И даже когда мы говорим, что можем воевать и вечно, то делаем это для того, чтобы наши противники поняли, убоялись, успокоились и перешли к мирному процессу, к которому мы их давно призываем. Поэтому мир, в принципе, возможен, но конкретно сейчас нет.Возможно, что небольшой мир на Украине наступит и через две три недели. Если Зеленский убоится развала фронта, перспективы полной аннигиляции ВСУ и начала распада государственности. И неизвестно, что для него будет лучше, если в Киев придут русские войска и успеют спасти его от благодарного населения, или если это население поймает его раньше.То есть если украинские власти примут российские условия, то возможно сразу прекращение огня и переговоры о мире. Если нет, мир тоже возможен на Украине, но через некоторое время, когда их окончательно прихлопнут. Но мы же еще до СВО постоянно говорили, что боремся с Западом, Украина — это западные прокси. Их просто вооружили, обмундировали и против нас отправили воевать и так далее. А Запад разве собирается сдаваться? И мир в ближайшем будущем с Западом невозможен, потому что там вполне резонно считают, что у них ещё много ресурсов. Основные выгодоприобретатели действующей на Западе системы считают, что они очень много потеряют, если заключать с нами компромиссный мир. И поэтому они пытаются собрать все ресурсы, мобилизовать их и бросить на чашу весов для того, чтобы добиться перевеса в этом глобальном противостоянии. Именно этим они все занимаются, начиная от Трампа и заканчивая последним клошаром в Париже.- Насколько ослабит воинственность Запада разгром Украины?- Немного ослабит, но не убьет. Это для них не холера, а грипп. Да, они потеряют часть авторитета, впустую будут выброшены огромные ресурсы, в том числе и европейская экономика, которую они аннулировали за счет санкций. Но они продолжат борьбу.Западные предложения, начиная от Байдена, заканчивая Трампом, были абсолютно одинаковыми. Стоило Трампу сделать небольшой шаг вперед, и найти весьма сложное, но компромиссное решение с Путиным, когда речь идет о том, что Украина выведет свои войска с Донбасса, тут же прибежали европейцы и украинцы со своими 12 пунктами мирного плана. И они сразу же отыграли далеко назад по принципу - пусть Россия возвращается в границы 1991 года, выплачивает репарации и так далее. Это позиция Украины трехлетней давности.Они к ней откатились, чтобы создать противовес движению Трампа навстречу Путину и снова выйти на заморозку по линии боевого соприкосновения.- Внутри Евросоюза тоже нет единства. Венгрия хочет создать альянс с Чехией и Словакией, чтобы переломить линию ЕС на безоговорочную поддержку Украины. Есть ли у такого союза шансы на успех и что может ему помешать?- В любом обществе, в любом государстве существует борьба противоположностей. Но никто пока что не собирается следовать, к примеру, Великобритании и выходить из Европейского Союза.Механизмы преодоления этих противоречий существуют до тех пор, пока государствам выгоднее находиться в ЕС, чем разбегаться. И ни Венгрия, ни Словакия, ни прочие евродиссиденты не собираются выходить из Европейского Союза сейчас.В настоящее время идет позиционная геополитическая борьба. Представьте, Венгрия заявила о том, что она хочет выйти из Европейского Союза, и начала переговоры о приеме в СНГ. Многим нашим гражданам кажется, что это легко. На самом деле в том же СНГ или в Евразийском экономическом союзе надо согласовать массу позиций. И далеко не все они будут выгодны для Венгрии. А ЕС в это время будет смотреть на нее, как на отщепенца. И лет 10 ей придется жить не там и не там. И это в эпоху глобального системного кризиса, когда экономика любой страны находится под серьёзным давлением.Поэтому рассчитывать на то, что Евросоюз сегодня-завтра начнет разваливаться, я бы не стал. Да, он стал аморфным. Да, многие его члены не видят перспективы. Они постоянно говорят о необходимости реформы Европейского Союза. Но пока что у них нет никакой альтернативы. Появится альтернатива - начнется бегство из ЕС.- Россия успешно испытала ракету "Буревестник" с ядерной силовой установкой и ядерной боеголовкой, направив сигнал Западу. Трамп недавно говорил, что у США тоже есть оружие, которым люди даже не знают, но и про подлодки с одним оружием у наших берегов заявил. Не станет ли оружие сдерживания оружием провокации и найдется ли новый условный подполковник Станислав Петров, который не допустит взаимного уничтожения?- Какой же это здравый голос, если он нарушил все ведомственные инструкции и Устав? Поэтому, кстати, и был уволен подполковником, а не героем Советского Союза, не генералом. Потому что не в его компетенции было принимать решение, он должен был доложить дальше. Поэтому не надо пиарить подполковника, который принял решение о ядерной войне.Это первое. Второе. Любое оружие предназначено для того, чтобы убивать. Его показывают в музее, когда оно исчерпало свою функцию, как латы крылатых гусар. Ядерное оружие позволяло нам долго избегать войны, потому что сверхдержавы опасались вступать в конфликт друг с другом, так как ядерная война не привела бы никого к победе. Сейчас возникли возможности для войны между сверхдержавами.То есть без ядерной войны, прокси-войны, ограниченной ядерной войны, контролируемой ядерной войны и так далее, это опасные идеи, потому что в любом случае столкновение ядерных держав ведет к использованию всего их потенциала. Не надо рассчитывать, что кто-то убоится и не использует ядерное оружие. Если будет проигрывать, использует кто угодно.Политики для того и избираются, чтобы выполнять свои обязанности перед Родиной и в критической ситуации использовать все виды вооружений, которые у них есть, вплоть до самых разрушительных. Даже того арсенала, который есть у Соединенных Штатов, вполне достаточно для того, чтобы все и мы тоже серьезно задумались о том, каким образом прекращать этот конфликт. Но проблема в том, что об этом должны думать и США. Поэтому все говорят, что наш удар по вам будет неотразим, у нас есть такое оружие. А ваш удар по нам будет несколько слабее, чем вы себе предполагаете, потому что кое-что мы собьём, а может быть, и много собьём.Вы даже не знаете, сколько мы можем сбить, и мы не знаем. Это только вскрытие покажет, сколько долетит, а сколько будет сбито. Поэтому не надо заниматься глупостями. Давайте садитесь за стол переговоров.Не хотите? Будем продолжать, но в один прекрасный момент может случиться так, что вы ещё рассказываете, какие вы сильные, а к вам уже что-то летит. И именно это всегда и служило фактором сдерживания. То есть все знали, что оружие есть, оно будет использовано. И поэтому не надо пиарить того, кто не выполнил инструкцию. Это дает надежду врагу, что следующий поступит так же. А если бы реально летели бы ракеты? Нас бы стерли с лица земли. И даже не было бы ответного удара. То есть мы бы не утешились даже тем, что мы-то в рай, а они просто сдохнут.- Активно обсуждается сейчас удар по дамбе в Белгороде и то, каким может быть ответ на это. Хотел бы поставить вопрос несколько иначе. Насколько боевые действия изменили психологическую готовность общества к лишениям и ожесточили его? Потому что в начале СВО сложно было себе представить удары по подобным объектам.- У Украины не было возможности в начале СВО бить по подобным объектам, иначе она бы сразу бы ударила. А Россия все-таки всегда пыталась добиться быстрейшего окончания конфликта с минимальными разрушениями и с минимальными нарушениями обычной жизнедеятельности.Российские предложения 2022 года требовали от Украины отказаться от того, чего она фактически уже не имела. И перестать предоставлять свою территорию как плацдарм для военных действий против России. Украинские политики и дипломаты выучили ещё в 90-е годы фразу, что безопасность неделима. То есть нельзя организовать свою безопасность за счет безопасности другого. Но Украина как раз пыталась организовать свою безопасность, так как она ее понимала, за счет безопасности России. То есть с точки зрения Украины и ее союзников, Россия должна была быть максимально ограничена политически, экономически, чтобы они чувствовали себя в безопасности. В конце концов это и привело к столкновению. А дальше работает логика конфликта. Если враг не сдаётся, его уничтожают.Если бывший оппонент становится врагом, если он наращивает удары по нашей территории, то единственный способ — это заставить его принять мирные условия. А заставить можно только поставив его в ситуацию, когда продолжение войны будет для него тяжелее, чем принятие наших мирных условий.

