https://ukraina.ru/20251108/kill-zona-pod-volchanskom-samoylov-rasskazal-kak-vs-rf-rezhut-na-chasti-gruppirovku-vsu-1071239803.html

Килл-зона под Волчанском: Самойлов рассказал, как ВС РФ режут на части группировку ВСУ

Килл-зона под Волчанском: Самойлов рассказал, как ВС РФ режут на части группировку ВСУ - 08.11.2025 Украина.ру

Килл-зона под Волчанском: Самойлов рассказал, как ВС РФ режут на части группировку ВСУ

ВС РФ реализовали под Волчанском килл-зону, где окруженная группировка ВСУ рассекается на части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов

2025-11-08T05:50

2025-11-08T05:50

2025-11-08T05:50

новости

волчанск

россия

сша

самойлов

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво

сводка сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1071002610_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_f7fc1331bc5148fa4fe74b28fd865c75.jpg

"Они уже несколько недель находились под контролем наших ДРГ. Кроме того, мы в полной мере реализовали сформированную нашими дронами килл-зону, о которой много говорили на Западе", — заявил Самойлов, комментируя перерезание логистики ВСУ в Волчанске через Белый Колодец и Волчанские Хутора.По его словам, окруженную в Волчанске группировку ВСУ российские войска пытаются разделить на несколько частей. Самойлов сообщил, что в юго-восточной части города идут уличные бои. "Скорее всего, наши с флангов Волчанского плацдарма будут обходить оставшуюся под контролем ВСУ часть города и поселок Вильча, который находится южнее", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251107/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-7-noyabrya-1071235199.html

волчанск

россия

сша

харьков

харьков новости

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, волчанск, россия, сша, самойлов, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, сводка сво, харьков, харьков новости, харьковская область, военный эксперт, война на украине, новости сво россия, прогноз, прогнозы сво