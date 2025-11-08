Килл-зона под Волчанском: Самойлов рассказал, как ВС РФ режут на части группировку ВСУ - 08.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251108/kill-zona-pod-volchanskom-samoylov-rasskazal-kak-vs-rf-rezhut-na-chasti-gruppirovku-vsu-1071239803.html
Килл-зона под Волчанском: Самойлов рассказал, как ВС РФ режут на части группировку ВСУ
Килл-зона под Волчанском: Самойлов рассказал, как ВС РФ режут на части группировку ВСУ - 08.11.2025 Украина.ру
Килл-зона под Волчанском: Самойлов рассказал, как ВС РФ режут на части группировку ВСУ
ВС РФ реализовали под Волчанском килл-зону, где окруженная группировка ВСУ рассекается на части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-11-08T05:50
2025-11-08T05:50
новости
волчанск
россия
сша
самойлов
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво
сводка сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1071002610_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_f7fc1331bc5148fa4fe74b28fd865c75.jpg
"Они уже несколько недель находились под контролем наших ДРГ. Кроме того, мы в полной мере реализовали сформированную нашими дронами килл-зону, о которой много говорили на Западе", — заявил Самойлов, комментируя перерезание логистики ВСУ в Волчанске через Белый Колодец и Волчанские Хутора.По его словам, окруженную в Волчанске группировку ВСУ российские войска пытаются разделить на несколько частей. Самойлов сообщил, что в юго-восточной части города идут уличные бои. "Скорее всего, наши с флангов Волчанского плацдарма будут обходить оставшуюся под контролем ВСУ часть города и поселок Вильча, который находится южнее", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251107/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-7-noyabrya-1071235199.html
волчанск
россия
сша
харьков
харьков новости
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1071002610_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_b15b94c91aac7912f8f0f164f6f2bb15.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, волчанск, россия, сша, самойлов, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, сводка сво, харьков, харьков новости, харьковская область, военный эксперт, война на украине, новости сво россия, прогноз, прогнозы сво
Новости, Волчанск, Россия, США, Самойлов, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, сводка СВО, Харьков, Харьков новости, Харьковская область, военный эксперт, война на Украине, новости СВО Россия, прогноз, прогнозы СВО

Килл-зона под Волчанском: Самойлов рассказал, как ВС РФ режут на части группировку ВСУ

05:50 08.11.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ В 2025 году зафиксирован самый высокий уровень дезертирства из ВСУ
‼ В 2025 году зафиксирован самый высокий уровень дезертирства из ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ВС РФ реализовали под Волчанском килл-зону, где окруженная группировка ВСУ рассекается на части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
"Они уже несколько недель находились под контролем наших ДРГ. Кроме того, мы в полной мере реализовали сформированную нашими дронами килл-зону, о которой много говорили на Западе", — заявил Самойлов, комментируя перерезание логистики ВСУ в Волчанске через Белый Колодец и Волчанские Хутора.
"Если посмотреть на карту, то наши широкой полосой продвинулись по правому берегу Северского Донца. Это не узкий прорыв штурмовой группы. В Волчанске удалось связать боями большое количество сил и средств ВСУ", — пояснил эксперт.
По его словам, окруженную в Волчанске группировку ВСУ российские войска пытаются разделить на несколько частей. Самойлов сообщил, что в юго-восточной части города идут уличные бои.
"Скорее всего, наши с флангов Волчанского плацдарма будут обходить оставшуюся под контролем ВСУ часть города и поселок Вильча, который находится южнее", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.
Вчера, 10:21
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 7 ноября
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВолчанскРоссияСШАСамойловСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОсводка СВОХарьковХарьков новостиХарьковская областьвоенный экспертвойна на Украиненовости СВО Россияпрогнозпрогнозы СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Хронический анахронизм "Хроник русской революции"
07:23Британский "Ромчик", "Лара Крофт" в Херсоне, санкции против "Дон Кихота" в Италии. События культуры
07:15Украинское "двойное государство": Запад не замечает часть населения Украины, оказавшуюся вне закона
07:00Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда
06:33Путём киноперемог: как в разгар боевых действий Украина снимает кино о несуществующей победе
06:00На фоне Покровской воронки русские рвутся к Днепропетровску. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
05:50Килл-зона под Волчанском: Самойлов рассказал, как ВС РФ режут на части группировку ВСУ
05:40Два котла для Сырского. Килинкаров о том, станет ли главком ВСУ "козлом отпущения" для Зеленского
05:20"Сидеть в холодной квартире без света — это приведет в чувство даже отпетого националиста" — эксперт
05:00"Война стучится в каждую украинскую дверь": Килинкаров про опасный вызов для киевского режима
04:40Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России
04:20Трамп назвал основную причину продолжения конфликта на Украине
04:20Логика конфликта: Ищенко о том, как Украина пыталась организовать свою безопасность за счет России
04:00Жаркая "ракетная" ночь. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:00Сигнал для Трампа: Казаков объяснил смысл денонсации соглашения с США об утилизации плутония
03:00Орбан подтвердил проведение саммита Россия-США в Будапеште
02:41Зеленский нашёл "виновного" в провале обеспечения энергетической безопасности
02:18Санкции сняты, США участвуют: Венгрия "потеснила" Росатом в проекте АЭС "Пакш" и закупит американский СПГ
01:38Успехи на Покровском направлении, "лазеры" для ВСУ и страсти вокруг Джоли. Итоги 7 ноября "одной строкой"
01:04Воздушная тревога объявлена по всей Украине: "Кинжалы" и "Калибры" бьют по целям
Лента новостейМолния