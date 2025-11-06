https://ukraina.ru/20251106/aleksey-samoylov-ssha-pereshli-k-yadernomu-shantazhu-no-rossiya-operedila-ikh-v-razvitii-sredstv-dostavki-1071157617.html

Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки

США перешли к политике размахивания ядерной дубинкой перед Россией и Китаем. Ракеты, которые они маскируют под систему ПРО, могут быть универсального пользования класса земля-земля. Мы стоим на пороге новых видов вооружений, новых видов шантажа ракетно-ядерным оружием.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.Глава Минобороны РФ Белоусов на заседании Совбеза заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний. По его словам, США осуществляют форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.- Алексей Николаевич, в какие сроки такие испытания могут быть проведены и как этот сигнал воспримут на Западе?- Еще 22 сентября на оперативном совещании Путин сказал, что мы на любые угрозы ответим военно-техническим методом. Это не начало военных действий, а размещение сил и средств. Сюда же относятся испытания ракетно-ядерной техники. США умышленно идут на эскалацию. Все эти танцы вокруг "Томагавков" были, скорее информационным прикрытием. Видимо, втайне свой полигон в пустыне Невада они готовили. Ответственно за ядерные испытания Министерство энергетики. В США этот вопрос уже был решен, и Трамп в своей манере забалтывал проблему.Это действительно серьёзный виток эскалации. США перешли к политике размахивания ядерной дубинкой перед Россией и Китаем. Ракеты, которые они маскируют под систему ПРО, могут быть универсального пользования класса земля-земля. Мы стоим на пороге гонки новых видов вооружений, новых видов шантажа ракетно-ядерным оружием.- Возможна ли разрядка после демонстрации ядерных мускулов и подписание нового договора о нераспространении стратегических вооружений между мировыми державами?- Трамп применяет в политике криминальный подход, стремясь запугать оппонентов. Когда он решит, что пора сесть за стол переговоров, сказать сложно. Наше руководство это прекрасно понимает и было готово к такому развитию событий. Мы немного опередили США с точки зрения испытаний средств доставки. Российская сторона позволила кораблю-разведчику находится в зоне испытаний. Естественно, американцы снимали характеристики полет "Буревестника", изучали радиоактивный след, электромагнитное излучение этого объекта. Поскольку наш президент об этом упомянул, мы контролировали их деятельность, чтобы они поняли, с чем им придется столкнуться. Профессиональные военные на Западе понимают, что у них нет систем, систем предупреждения о ракетной опасности, которые могут сформировать сигнал боевым системам на уничтожение.Запущенная накануне американцами Minuteman III это ракета довольно старая. Но подобные испытания нормальная практика для ракетных войск, проверив состояние топлива, двигателей, систем старта и пуска. К примеру, в феврале прошлого года ВМС Британии провели неудачный тестовый пуск баллистической ракеты Trident II D5 с атомной субмарины Vanguard. Ракет упала недалеко от подлодки. Если бы на ней был ядерный заряд, пришлось бы с большим трудом его доставать.- Поговорим о ситуации в зоне СВО. Штурмовики 128-й бригады ВС РФ закрепились на последних улицах Волчанска. На одном из зданий поднят флаг России. Можно ли теперь говорить, что пути снабжения украинского гарнизона в городе через Белый Колодец и Волчанские Хутора, а также по полям между ними, перерезаны?- Они уже несколько недель находились под контролем наших ДРГ. Кроме того, мы в полной мере реализовали сформированную нашими дронами килл-зону, о которой много говорили на Западе. Если посмотреть на карту, то наши широкой полосой продвинулись по правому берегу Северского Донца. Это не узкий порыв штурмовой группы. В Волчанске удалось связать боями большое количество сил и средств ВСУ. Теперь же окруженную в Волчанске группировку российские войска пытаются разделить на несколько частей.- На наших картах Волчанска пока не закрашены улицы в юго-восточной части города.- Там идут уличные бои. Скорее всего, наши с флангов Волчанского плацдарма будут обходить оставшуюся под контролем ВСУ часть города и поселок Вильча, который находится южнее. Будут уже физически перерезана трасса, которая идет южнее на Изюм.Чтобы избежать излишних потерь, наши войска ищут слабозащищённые участки и наступают через них.Если внимательно посмотреть на карту, то недалеко от Волчанска проходят дороги от Харькова на восток. Наше наступление угрожало перерезать эти дороги. Но украинская сторона успела создать там серию опорных пунктов. Там стояли воинские части, которые могли и умели сражаться. Сейчас, когда Купянск уже почти взят, украинская сторона перебросила части оттуда на пожароопасные направления.В том числе это три точки Запорожского фронта: Гуляйполе, Орехов и Степногорск. Могли перебросить и в Сумскую область, где в районе Юнаковки идут встречные бои.- Как вы оцениваете ситуацию в Покровске (Красноармейске)?- На карте Lostarmour уже закрашен почти весь город. Осталось несколько микрорайонов на севере. Не думаю, что наши будут сносить их ФАБами. Скорее, выступ, который намечается со стороны Родинского, сомкнётся западнее Покровска с группировкой, которая наступает южнее. Это будет полноценный котел. Мирноград (Димитров) будут брать чуть позже, когда у окруженного гарнизона иссякнут запасы продовольствия и боеприпасов.- Сохраняется ли у ВСУ возможность выхода из города?- Узкий незакрашенный на карте перешеек это своего рода тир, где действуют наши БПЛА, а наши ДРГ и штурмовики контролируют ключевые точки. Украинским военным лучше сидеть в подвале в городе, чем пойти туда.Также на эту тему - Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв

