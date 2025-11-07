https://ukraina.ru/20251107/protivorechivye-signaly-iz-vashingtona-zakharova-otvetila-na-vopros-ukrainaru-o-yadernoy-ritorike-1071268396.html

Противоречивые сигналы из Вашингтона: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о "ядерной риторике" Трампа

Противоречивые сигналы из Вашингтона: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о "ядерной риторике" Трампа - 07.11.2025 Украина.ру

Противоречивые сигналы из Вашингтона: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о "ядерной риторике" Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 7 ноября ответила на вопрос издания Украина.ру о том, как заявления Трампа о возобновлении ядерных испытания повлияет на российско-американские отношения

2025-11-07T18:17

2025-11-07T18:17

2025-11-07T18:17

эксклюзив

новости

россия

сша

дональд трамп

мид

украина.ру

испытания

вашингтон

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/54/1019495400_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_d04d0c39a9b6ac70e8d0b7b710863646.jpg

Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о том, как ядерная риторика Дональда Трампа может повлиять на дальнейшее выстраивание контактов России и США, Захарова заявила: "Мне кажется, что... состоявшееся на днях заседание Совета безопасности России и прозвучавшие там поручения президента [Владимира] Путина могут являться ответом на ваш вопрос".Дипломат уточнила, что "соответствующие поручения МИДом получены и ведомство приступило к выполнению той задачи, которая была поставлена руководством страны".Ранее в ходе брифинга Захарова прокомментировала приказ президента США Пентагону о возобновлении ядерных испытаний в ответ на якобы "равнозначные шаги России и Китая". Она подчеркнула, что здесь сохраняется возникший у многих, в том числе и в самих США, закономерный вопрос. "Имеется в виду интенсифицировать тестирование носителей ядерного оружия? Вот об этом шла речь?" — указала официальный представитель МИД."Или же в Вашингтоне все-таки действительно задумались о непосредственном возобновлении под надуманными предлогами взрывных испытаний элементов ядерных боезарядов вразрез с положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и содержанием соответствующих национальных мораториев?" — уточнила Захарова. Она напомнила, что несколько десятилетий назад данные моратории "были инициированы... до вступления данного Соглашения в силу всеми странами ядерной пятерки, включая США". По ее мнению, что на эти вопросы, должны были бы ответить представители Соединенных Штатов. Если это второй случай, то это "создаст крайне негативную динамику и запустит ответные шаги со стороны других государств, включая Россию", подчеркнула дипломат. "Именно об этом на днях и говорил президент нашей страны Владимир Путин, комментируя данный сюжет. Пока мы отмечаем, что сигналы, которые звучат из Вашингтона и порождают обоснованную озабоченность во всех уголках мира, продолжают оставаться противоречивыми. И, конечно, их подоплека должна быть прояснена", — подытожила Мария Захарова.Ранее на своей платформе Truth Social Трамп объявил о распоряжении начать полномасштабные испытания ядерного оружия. В своем обращении он заявил, что Соединенные Штаты должны проводить такие испытания наравне с Россией и Китаем."Из-за программ испытаний в других странах я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных. Этот процесс начнется немедленно", — говорится в публикации.При этом Трамп подчеркнул военное превосходство США, отметив, что страна обладает большим ядерным арсеналом, чем любое другое государство. По его словам, возобновление испытаний необходимо для сохранения стратегического баланса в мире.Американский лидер добавил, что США "не стремятся к войне". Он пояснил, что ранее воздерживался от проведения испытаний из-за разрушительной силы ядерного оружия, но в текущей ситуации считает это необходимостью.Также Мария Захарова ответила на вопрос издания Украина.ру относительно упадка западных элит. Подробности в публикации: "Личность заменили на личинку": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о деградации западных элит на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251107/pragmatichnyy-podkhod-zakharova-otvetila-na-vopros-ukrainaru-o-koalitsii-vengrii-chekhii-i-slovakii-1071254995.html

россия

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, новости, россия, сша, дональд трамп, мид, украина.ру, испытания, вашингтон, пентагон, владимир путин, ядерное, ядерное оружие, главные новости, договор, совбез