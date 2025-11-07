Противоречивые сигналы из Вашингтона: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о "ядерной риторике" Трампа - 07.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251107/protivorechivye-signaly-iz-vashingtona-zakharova-otvetila-na-vopros-ukrainaru-o-yadernoy-ritorike-1071268396.html
Противоречивые сигналы из Вашингтона: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о "ядерной риторике" Трампа
Противоречивые сигналы из Вашингтона: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о "ядерной риторике" Трампа - 07.11.2025 Украина.ру
Противоречивые сигналы из Вашингтона: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о "ядерной риторике" Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 7 ноября ответила на вопрос издания Украина.ру о том, как заявления Трампа о возобновлении ядерных испытания повлияет на российско-американские отношения
2025-11-07T18:17
2025-11-07T18:17
эксклюзив
новости
россия
сша
дональд трамп
мид
украина.ру
испытания
вашингтон
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/54/1019495400_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_d04d0c39a9b6ac70e8d0b7b710863646.jpg
Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о том, как ядерная риторика Дональда Трампа может повлиять на дальнейшее выстраивание контактов России и США, Захарова заявила: "Мне кажется, что... состоявшееся на днях заседание Совета безопасности России и прозвучавшие там поручения президента [Владимира] Путина могут являться ответом на ваш вопрос".Дипломат уточнила, что "соответствующие поручения МИДом получены и ведомство приступило к выполнению той задачи, которая была поставлена руководством страны".Ранее в ходе брифинга Захарова прокомментировала приказ президента США Пентагону о возобновлении ядерных испытаний в ответ на якобы "равнозначные шаги России и Китая". Она подчеркнула, что здесь сохраняется возникший у многих, в том числе и в самих США, закономерный вопрос. "Имеется в виду интенсифицировать тестирование носителей ядерного оружия? Вот об этом шла речь?" — указала официальный представитель МИД."Или же в Вашингтоне все-таки действительно задумались о непосредственном возобновлении под надуманными предлогами взрывных испытаний элементов ядерных боезарядов вразрез с положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и содержанием соответствующих национальных мораториев?" — уточнила Захарова. Она напомнила, что несколько десятилетий назад данные моратории "были инициированы... до вступления данного Соглашения в силу всеми странами ядерной пятерки, включая США". По ее мнению, что на эти вопросы, должны были бы ответить представители Соединенных Штатов. Если это второй случай, то это "создаст крайне негативную динамику и запустит ответные шаги со стороны других государств, включая Россию", подчеркнула дипломат. "Именно об этом на днях и говорил президент нашей страны Владимир Путин, комментируя данный сюжет. Пока мы отмечаем, что сигналы, которые звучат из Вашингтона и порождают обоснованную озабоченность во всех уголках мира, продолжают оставаться противоречивыми. И, конечно, их подоплека должна быть прояснена", — подытожила Мария Захарова.Ранее на своей платформе Truth Social Трамп объявил о распоряжении начать полномасштабные испытания ядерного оружия. В своем обращении он заявил, что Соединенные Штаты должны проводить такие испытания наравне с Россией и Китаем."Из-за программ испытаний в других странах я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных. Этот процесс начнется немедленно", — говорится в публикации.При этом Трамп подчеркнул военное превосходство США, отметив, что страна обладает большим ядерным арсеналом, чем любое другое государство. По его словам, возобновление испытаний необходимо для сохранения стратегического баланса в мире.Американский лидер добавил, что США "не стремятся к войне". Он пояснил, что ранее воздерживался от проведения испытаний из-за разрушительной силы ядерного оружия, но в текущей ситуации считает это необходимостью.Также Мария Захарова ответила на вопрос издания Украина.ру относительно упадка западных элит. Подробности в публикации: "Личность заменили на личинку": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о деградации западных элит на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251107/pragmatichnyy-podkhod-zakharova-otvetila-na-vopros-ukrainaru-o-koalitsii-vengrii-chekhii-i-slovakii-1071254995.html
россия
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/54/1019495400_441:0:3149:2031_1920x0_80_0_0_d3a9999c1bd84c5174c2cc8f51e5fb9d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, россия, сша, дональд трамп, мид, украина.ру, испытания, вашингтон, пентагон, владимир путин, ядерное, ядерное оружие, главные новости, договор, совбез
Эксклюзив, Новости, Россия, США, Дональд Трамп, МИД, Украина.ру, испытания, Вашингтон, Пентагон, Владимир Путин, ядерное, Ядерное оружие, Главные новости, договор, Совбез

Противоречивые сигналы из Вашингтона: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о "ядерной риторике" Трампа

18:17 07.11.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Наталья
Мареева
Все материалы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 7 ноября ответила на вопрос издания Украина.ру о том, как заявления Трампа о возобновлении ядерных испытания повлияет на российско-американские отношения
Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о том, как ядерная риторика Дональда Трампа может повлиять на дальнейшее выстраивание контактов России и США, Захарова заявила: "Мне кажется, что... состоявшееся на днях заседание Совета безопасности России и прозвучавшие там поручения президента [Владимира] Путина могут являться ответом на ваш вопрос".
Дипломат уточнила, что "соответствующие поручения МИДом получены и ведомство приступило к выполнению той задачи, которая была поставлена руководством страны".
Ранее в ходе брифинга Захарова прокомментировала приказ президента США Пентагону о возобновлении ядерных испытаний в ответ на якобы "равнозначные шаги России и Китая".
Она подчеркнула, что здесь сохраняется возникший у многих, в том числе и в самих США, закономерный вопрос. "Имеется в виду интенсифицировать тестирование носителей ядерного оружия? Вот об этом шла речь?" — указала официальный представитель МИД.
"Или же в Вашингтоне все-таки действительно задумались о непосредственном возобновлении под надуманными предлогами взрывных испытаний элементов ядерных боезарядов вразрез с положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и содержанием соответствующих национальных мораториев?" — уточнила Захарова.
Она напомнила, что несколько десятилетий назад данные моратории "были инициированы... до вступления данного Соглашения в силу всеми странами ядерной пятерки, включая США".
По ее мнению, что на эти вопросы, должны были бы ответить представители Соединенных Штатов. Если это второй случай, то это "создаст крайне негативную динамику и запустит ответные шаги со стороны других государств, включая Россию", подчеркнула дипломат.
"Именно об этом на днях и говорил президент нашей страны Владимир Путин, комментируя данный сюжет. Пока мы отмечаем, что сигналы, которые звучат из Вашингтона и порождают обоснованную озабоченность во всех уголках мира, продолжают оставаться противоречивыми. И, конечно, их подоплека должна быть прояснена", — подытожила Мария Захарова.
Ранее на своей платформе Truth Social Трамп объявил о распоряжении начать полномасштабные испытания ядерного оружия. В своем обращении он заявил, что Соединенные Штаты должны проводить такие испытания наравне с Россией и Китаем.
"Из-за программ испытаний в других странах я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных. Этот процесс начнется немедленно", — говорится в публикации.
При этом Трамп подчеркнул военное превосходство США, отметив, что страна обладает большим ядерным арсеналом, чем любое другое государство. По его словам, возобновление испытаний необходимо для сохранения стратегического баланса в мире.
Американский лидер добавил, что США "не стремятся к войне". Он пояснил, что ранее воздерживался от проведения испытаний из-за разрушительной силы ядерного оружия, но в текущей ситуации считает это необходимостью.
Также Мария Захарова ответила на вопрос издания Украина.ру относительно упадка западных элит. Подробности в публикации: "Личность заменили на личинку": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о деградации западных элит на сайте Украина.ру.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
15:12
Прагматичный подход: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о коалиции Венгрии, Чехии и СловакииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 7 ноября ответила на вопрос издания Украина.ру касательно создания антиукраинской коалиции между Словакией, Венгрией и Чехией
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивНовостиРоссияСШАДональд ТрампМИДУкраина.руиспытанияВашингтонПентагонВладимир ПутинядерноеЯдерное оружиеГлавные новостидоговорСовбез
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: есть пострадавшие среди мирных жителей
19:04МАГАТЭ договорилось о "режиме тишины" вокруг Запорожской АЭС
19:00Сводка за последние часы: бои на фронте, атака дронов в Павлограде и пожар в Буковеле
18:24Мораторий на язык, мораторий на победу: как за 24 часа Украина продемонстрировала стратегический провал
18:19Будь бдителен: как украинские спецслужбы вербуют российских подростков через интернет. Видео
18:19О чём кричит "Буревестник"? России пора показать силу
18:17Противоречивые сигналы из Вашингтона: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о "ядерной риторике" Трампа
18:12"Слишком поздно": немецкие аналитики вынесли приговор ВСУ
18:00"Котлы", измены и тысячи дезертиров: как киевский режим сыпется на фоне авантюр НАТО. Итоги 7 ноября
17:45Куда пойдут российские войска после взятия Волчанска?
17:40Противник удерживает разрозненные опорники, ВС РФ вынуждают ВСУ отступать: что происходит на фронте
17:21ВСУ зафиксировали "рекордное продвижение" ВС РФ
17:13Ленинские мальчики Венгрии. Они кровью предвосхитили китайских хунвейбинов и цзаофаней
17:12Как Европа может защитить себя? Захарова об альянсе внутри Европы
17:11Россия создаст условия для возвращения в новые регионы
16:56Оператор украинского дрона атаковал гражданский автомобиль в Курской области и едва не убил ребёнка
16:53История "Лютика": как бывший боец ВСУ стал воевать за Россию
16:41Депутат из Винницы фиктивно женился на 18-летней девушке с инвалидностью
16:30В ТЦК Днепропетровска мужчина пытался совершить суицид: видео
16:22"Личность заменили на личинку": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о деградации западных элит
Лента новостейМолния