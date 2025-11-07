https://ukraina.ru/20251107/lichnost-zamenili-na-lichinku-zakharova-otvetila-na-vopros-ukrainaru-o-degradatsii-zapadnykh-elit-1071260815.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 7 ноября ответила на вопрос издания Украина.ру относительно прогрессирующей деградации западных элит, которая проявляется в утрате понимания целей развития общества и личности

Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о скандалах в британской королевской семье и дружбе младшего брата короля Карла III Эндрю с Джеффри Эпштейном, Захарова отметила: "Во-первых, мы не комментируем подобные вещи, в том числе исходя из принципа невмешательства во внутренние дела других государств". Однако она добавила: "Но, с другой стороны, они (западные элиты. — Ред.) же сами разрушили эту самую этику, бесконечно поучая нас морали, этике, нравственности и так далее. Мало того: не только поучая, а буквально насаждая свои представления в данной сфере".По словам дипломата, все чаще среди властных элит на Западе оказываются люди менее всего к этому подготовленные, которые демонстрируют "профессиональную некомпетентность, низкий уровень общей культуры и идеологическую зашоренность".Такая прогрессирующая деградация западных элит, по мнению Захаровой, выражается и в утрате и понимании целей развития общества и личности, вообще понимания, что такое личность. "Личность у них теперь заменяется всеми качествами личинки", — констатировала она."Отсюда такие чудовищные проявления, как пересаживание половых органов детям, отказ от традиционного понимания семьи, замена её гибридными симулякрами, разрушение выстраданных и накопленных в качестве своего бесценного опыта человеческих достижений, просто убийства традиционных ценностей и так далее. Это, конечно, все проявления этого кризиса", — подытожила Мария Захарова.Днем ранее брат британского монарха Карла III принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально лишился своего королевского титула. Соответствующее уведомление было опубликовано в четверг, 6 ноября, в официальном правительственном бюллетене Соединенного Королевства The Gazette.Согласно тексту заявления, размещенного в издании: "Король... объявляет, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор больше не имеет права носить и пользоваться официальным обращением... "Его Королевское Высочество" и титульным достоинством "Принц"".Данное решение стало кульминацией многолетнего скандала, связанного с младшим братом Карла III. Еще в октябре Эндрю сообщил о добровольном отказе от титула герцога Йоркского. Этот шаг был предпринят на фоне серьезных обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, а также установленных связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за преступления сексуального характера.Ранее Захарова Захарова ответила на вопрос Украина.ру об антиукраинской коалиции в Восточной Европе. Подробности в публикации "Прагматичный подход: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о коалиции Венгрии, Чехии и Словакии".

