"Личность заменили на личинку": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о деградации западных элит - 07.11.2025
"Личность заменили на личинку": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о деградации западных элит
"Личность заменили на личинку": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о деградации западных элит - 07.11.2025 Украина.ру
"Личность заменили на личинку": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о деградации западных элит
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 7 ноября ответила на вопрос издания Украина.ру относительно прогрессирующей деградации западных элит, которая проявляется в утрате понимания целей развития общества и личности
2025-11-07T16:22
2025-11-07T16:55
"Личность заменили на личинку": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о деградации западных элит

16:22 07.11.2025 (обновлено: 16:55 07.11.2025)
 
© Фото : Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Наталья
Мареева
Все материалы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 7 ноября ответила на вопрос издания Украина.ру относительно прогрессирующей деградации западных элит, которая проявляется в утрате понимания целей развития общества и личности
Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о скандалах в британской королевской семье и дружбе младшего брата короля Карла III Эндрю с Джеффри Эпштейном, Захарова отметила: "Во-первых, мы не комментируем подобные вещи, в том числе исходя из принципа невмешательства во внутренние дела других государств".
Однако она добавила: "Но, с другой стороны, они (западные элиты. — Ред.) же сами разрушили эту самую этику, бесконечно поучая нас морали, этике, нравственности и так далее. Мало того: не только поучая, а буквально насаждая свои представления в данной сфере".
Дипломат подчеркнула, что речь идет о кризисе правящих элит. "Здесь надо говорить о правящих на Западе элитах, правящих не только находясь непосредственно у власти, а как бы сосредоточивших у себя все бразды финансового правления, политического давления, влияния на принятие решений", — заявила официальный представитель МИД РФ.
По словам дипломата, все чаще среди властных элит на Западе оказываются люди менее всего к этому подготовленные, которые демонстрируют "профессиональную некомпетентность, низкий уровень общей культуры и идеологическую зашоренность".
Такая прогрессирующая деградация западных элит, по мнению Захаровой, выражается и в утрате и понимании целей развития общества и личности, вообще понимания, что такое личность. "Личность у них теперь заменяется всеми качествами личинки", — констатировала она.
"Отсюда такие чудовищные проявления, как пересаживание половых органов детям, отказ от традиционного понимания семьи, замена её гибридными симулякрами, разрушение выстраданных и накопленных в качестве своего бесценного опыта человеческих достижений, просто убийства традиционных ценностей и так далее. Это, конечно, все проявления этого кризиса", — подытожила Мария Захарова.
Днем ранее брат британского монарха Карла III принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально лишился своего королевского титула. Соответствующее уведомление было опубликовано в четверг, 6 ноября, в официальном правительственном бюллетене Соединенного Королевства The Gazette.
Согласно тексту заявления, размещенного в издании: "Король... объявляет, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор больше не имеет права носить и пользоваться официальным обращением... "Его Королевское Высочество" и титульным достоинством "Принц"".
Данное решение стало кульминацией многолетнего скандала, связанного с младшим братом Карла III. Еще в октябре Эндрю сообщил о добровольном отказе от титула герцога Йоркского.
Этот шаг был предпринят на фоне серьезных обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, а также установленных связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за преступления сексуального характера.
Ранее Захарова Захарова ответила на вопрос Украина.ру об антиукраинской коалиции в Восточной Европе. Подробности в публикации "Прагматичный подход: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о коалиции Венгрии, Чехии и Словакии".
