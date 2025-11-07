Одесский суд рассмотрит дело командира, отправившего бойцов ремонтировать свою квартиру - 07.11.2025 Украина.ру
Одесский суд рассмотрит дело командира, отправившего бойцов ремонтировать свою квартиру
Одесский суд рассмотрит дело командира, отправившего бойцов ремонтировать свою квартиру
Завершено досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей в Одесской области, который отправил подчинённых "воевать" в своём жилом фонде. Об этом 7 ноября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2025-11-07T15:38
2025-11-07T16:02
Сотрудники ГБР выяснили, что командир неназванной в/чв звании полковника "привлек четырех подчиненных к ремонту в собственной квартире, бойцы якобы добровольно помогали руководителю в "свободное время" во время объявления воздушных тревог". Обвинительный акт направлен в суд. "В начале 2025 года должностное лицо направило четырех военнослужащих ремонтировать собственную квартиру в городе Подольск, формально оформленную на тещу. В течение января – марта бойцы вместо выполнения боевых заданий занимались ремонтом в доме руководителя: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и т.д. Несмотря на отсутствие на службе, солдаты получали боевые выплаты", - уточнили в ГБР.По данным бюро, только материальный ущерб государству составляет почти миллион гривен ($24 тыс). Фигуранта задержали в апреле 2025 года прямо в квартире во время проверки выполненных работ. Признавать вину и возмещать ущерб государству командир отказывался. Полковник обвиняется в злоупотреблении служебным положением. По УК Украины ему грозит до шести лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляла Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.Ранее стало известно, что Минобороны Украины поставило ВСУ непригодные импортные крупнокалиберные пулемёты Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Одесский суд рассмотрит дело командира, отправившего бойцов ремонтировать свою квартиру

15:38 07.11.2025 (обновлено: 16:02 07.11.2025)
 
Завершено досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей в Одесской области, который отправил подчинённых "воевать" в своём жилом фонде. Об этом 7 ноября сообщило Государственное бюро расследований Украины
Сотрудники ГБР выяснили, что командир неназванной в/чв звании полковника "привлек четырех подчиненных к ремонту в собственной квартире, бойцы якобы добровольно помогали руководителю в "свободное время" во время объявления воздушных тревог".
Обвинительный акт направлен в суд.
"В начале 2025 года должностное лицо направило четырех военнослужащих ремонтировать собственную квартиру в городе Подольск, формально оформленную на тещу. В течение января – марта бойцы вместо выполнения боевых заданий занимались ремонтом в доме руководителя: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и т.д. Несмотря на отсутствие на службе, солдаты получали боевые выплаты", - уточнили в ГБР.
По данным бюро, только материальный ущерб государству составляет почти миллион гривен ($24 тыс). Фигуранта задержали в апреле 2025 года прямо в квартире во время проверки выполненных работ.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2025
7 октября, 11:54
Командир ВСУ в зоне СВО отправил бойцов крутить шаурму для его семьи Должностное лицо одной из воинских частей ВСУ на подконтрольной киевскому режиму части Донбасса предстанет перед судом за направление бойцов работать на его семью. Судить будут также и бойцов, сообщает Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
Признавать вину и возмещать ущерб государству командир отказывался. Полковник обвиняется в злоупотреблении служебным положением. По УК Украины ему грозит до шести лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляла Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.
Ранее стало известно, что Минобороны Украины поставило ВСУ непригодные импортные крупнокалиберные пулемёты
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
