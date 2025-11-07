https://ukraina.ru/20251107/odesskiy-sud-rassmotrit-delo-komandira-otpravivshego-boytsov-remontirovat-svoyu-kvartiru-1071256890.html

Одесский суд рассмотрит дело командира, отправившего бойцов ремонтировать свою квартиру

Завершено досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей в Одесской области, который отправил подчинённых "воевать" в своём жилом фонде. Об этом 7 ноября сообщило Государственное бюро расследований Украины

Сотрудники ГБР выяснили, что командир неназванной в/чв звании полковника "привлек четырех подчиненных к ремонту в собственной квартире, бойцы якобы добровольно помогали руководителю в "свободное время" во время объявления воздушных тревог". Обвинительный акт направлен в суд. "В начале 2025 года должностное лицо направило четырех военнослужащих ремонтировать собственную квартиру в городе Подольск, формально оформленную на тещу. В течение января – марта бойцы вместо выполнения боевых заданий занимались ремонтом в доме руководителя: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и т.д. Несмотря на отсутствие на службе, солдаты получали боевые выплаты", - уточнили в ГБР.По данным бюро, только материальный ущерб государству составляет почти миллион гривен ($24 тыс). Фигуранта задержали в апреле 2025 года прямо в квартире во время проверки выполненных работ. Признавать вину и возмещать ущерб государству командир отказывался. Полковник обвиняется в злоупотреблении служебным положением. По УК Украины ему грозит до шести лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляла Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.Ранее стало известно, что Минобороны Украины поставило ВСУ непригодные импортные крупнокалиберные пулемёты Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

