Минобороны Украины поставило ВСУ непригодные импортные крупнокалиберные пулемёты

Суд рассмотрит дело в отношении бывшего директора одного из департаментов Министерства обороны Украины и руководителя госпредприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы. Об этом 6 ноября сообщило Госбюро расследований Украины.

"Чиновники провернули сделку - вместо качественного оружия в войска попали дешевые аналоги, не пригодные для использования по назначению. Кроме того, была поставлена ​​лишь половина пулеметов от заявленного", - рассказали в ГБР.Там отметили, что 200 закупленных за государственный счет стволов вообще не имели никакой маркировки, соответствующей технической документации и сопроводительных документов. "Во время их боевого использования оружие не могло вести непрерывную стрельбу и после первых выстрелов вообще выходило из строя из-за разрушения частей и механизмов. По данным следствия, это оружие производила одна из иностранных компаний. Впрочем, отечественные чиновники закупали ее не прямой у производителя, а через фирму посредника, переплачивая при этом почти 40% стоимости", - заявили следователи.Этой сделкой госбюджету нанесён ущерб более чем на 193 млн гривен ($4,6 млн). С целью возмещения ущерба арестовано имущество обвиняемых.Бывший чиновник Минобороны Украины обвиняется в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и препятствии законной деятельности ВСУ, которое привело к тяжким последствиям.Руководитель украинского государственного предприятия обвиняется в совершении аналогичных уголовных преступлений, а также в служебном подлоге. Еще один руководитель госпредприятия объявлен в международный розыск. Ранее стало известно, что Украинский экоинспектор стал тайным миллионером Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

