От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноября

Пока Россия подтверждает свою готовность к диалогу на саммите в Будапеште, ее Вооруженные Силы наносят сокрушительные удары по военщине Киева. Бездарность и коррупция киевских властей, приведшие к провалу обороны Днепропетровской области, и моральное разложение тыла контрастируют с успехами ВСУ лишь в террористических атаках по мирным жителям

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069751509_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_1e51d6c3a84507675d3849cb8551e9e9.jpg.webp

На фоне растущей международной напряженности, которую целенаправленно усугубляют западные страны, все более явственно проступают контуры двух противоположных подходов к мировой политике. С одной стороны — готовность России к диалогу и урегулированию, с другой — милитаристские замашки США и их сателлитов.Дипломатия против санкций: Будапешт может стать площадкой для мираКак сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, для проведения саммита лидеров России и США в Будапеште осталось решить лишь "пару вопросов". Это важное заявление подчеркивает, что Москва и Вашингтон, несмотря на все разногласия, находятся в шаге от возобновления прямого диалога. Как только стороны достигнут договоренностей, переговоры могут состояться в считанные дни, и, по словам Орбана, их результатом может стать долгожданное перемирие на Украине.Двойные стандарты Вашингтона: Венесуэле готовят удар, а Россию обвиняютПока Москва стремится к миру, официальный Вашингтон демонстрирует свою истинную агрессивную сущность. Сенат США, где большинство принадлежит республиканцам, заблокировал резолюцию, которая запрещала бы нанесение ударов по Венесуэле без одобрения Конгресса. Это решение, по сути, дает президенту Дональду Трампу карт-бланш на начало очередной военной авантюры против суверенного государства, законное правительство которого неугодно Белому дому.Тот же Запад, что вводит санкции против России под предлогом "миротворчества", сам готовится к неприкрытой акции международного произвола, игнорируя все нормы международного права.Карл рвется в бой: Британия готова разжечь пожар на УкраинеНе отстает от своего заокеанского сюзерена и Великобритания. По данным СМИ, Лондон активно прорабатывает вопрос о направлении своего воинского контингента на Украину. Под предлогом либо прямого участия в конфликте, либо проведения так называемых "миротворческих операций" в составе "коалиции желающих", британцы намерены использовать весь спектр своих военных возможностей для поддержки киевского режима.Эти планы однозначно свидетельствуют о том, что Запад не заинтересован в деэскалации на Украине. НАТОвские стратеги намерены втянуть страну в еще более кровопролитную фазу конфликта, рискуя спровоцировать прямое столкновение с Россией.Складывающаяся картина ясна: Россия выступает как ответственная мировая держава, открытая для переговоров и поиска мирных путей урегулирования. В то же время коллективный Запад во главе с США демонстрирует политику "кнута и пряника", где "пряником" являются редкие и нерешительные дипломатические зондажи, а "кнутом" — готовность к силовому давлению, санкциям и прямой военной агрессии против тех, кто отстаивает свой суверенитет.Крах украинского проекта: Коррупция и разложение вместо обороныПока западные кураторы заставляют Украину сражаться "до последнего украинца", реальное положение дел на фронте и в тылу обнажает полную несостоятельность киевского режима. Становится очевидно, что проект "Украина" терпит крах не только на поле боя, но и в самой своей основе, разъедаемый коррупцией и моральным разложением.Фронт рушится: Днепропетровщина неподготовлена из-за воровства и некомпетентностиЯрким примером является ситуация в Днепропетровской области. Как сообщает депутат Рады Марьяна Безуглая, область оказалась совершенно не готова к наступлению российских войск. Несмотря на выделенные миллиарды гривен, там нет ни должных фортификаций, ни защитных сооружений, ни даже достаточного количества войск.Украинские же эксперты вынуждены констатировать, что российское командование искусно маневрирует, отвлекая и рассеивая силы ВСУ, в то время как система принятия решений украинской армии попросту не выдерживает темпа и инициативы, заданной российскими войсками. В областной военной администрации, по их словам, сейчас "вообще некому принимать решения".Возникает закономерный вопрос: куда исчезли колоссальные средства, выделенные на строительство укреплений? Ответ, судя по всему, лежит на поверхности — они осели в карманах украинских генералов и чиновников, для которых война стала источником баснословного обогащения.Моральное разложение: Миллиарды на OnlyFans вместо фронтаПараллельно с этим украинское общество продолжает погружаться в пучину морального упадка. В то время как с фронта приходят сводки о потерях, данные налогового комитета Украины шокируют: лишь 7 914 украинских создателей контента на порнографическом портале OnlyFans получили в 2023 году около 5 миллиардов гривен дохода. При этом у них же накопилась налоговая задолженность в сотни миллионов.Эта циничная статистика красноречиво говорит сама за себя. Пока одни гибнут в окопах за интересы западных спонсоров, другие наживаются на деградации, причем уклоняясь от уплаты налогов в бюджет, который, по идее, должен идти на оборону.Совокупность этих фактов рисует неутешительную, но закономерную картину для киевского режима. Страна, управляемая коррумпированной элитой и погрязшая в пороках, не способна ни к эффективной обороне, ни к суверенному существованию. Российская армия, действуя профессионально и решительно, лишь ускоряет процесс естественного очищения и возвращения исторических земель в родную гавань, освобождая их от навязанного извне националистического дурмана и воровской власти.Ответный удар неизбежен: Россия подавляет террористические атаки и наносит сокрушительные поражения ВСУНа фоне отчаянных и бессмысленных террористических атак киевского режима по гражданским объектам России, Вооруженные Силы РФ продолжают планомерно и методично уничтожать военный потенциал Украины на всех фронтах, демонстрируя высокую боевую эффективность и несокрушимую волю к победе.Террор с воздуха: Отчаявшийся режим бьет по мирным жителямВ ночь на 6 ноября украинские формирования предприняли массированную атаку с использованием беспилотников по территории Костромской и Волгоградской областей. Целью стал один из ключевых энергообъектов страны — Костромская ГРЭС. Однако благодаря слаженной работе российской противовоздушной обороны (ПВО) удар был отражен, объект не пострадал, а энергоснабжение осталось стабильным.Более трагические последствия атака имела в Волгограде. Несмотря на то, что ПВО сбила рекордные 49 украинских дронов, один из них смог поразить жилой дом. В результате погиб мирный житель, получили повреждения несколько квартир. Этот чудовищный факт лишний раз доказывает террористическую сущность киевского режима, который, не добившись успехов на поле боя, целенаправленно уничтожает гражданское население России.Сокрушительный ответ: Еженедельные итоги Минобороны демонстрируют разгром ВСУПока ВСУ демонстрируют свое бессилие в терроре, российская армия наносит сокрушительные удары по противнику. По данным Минобороны России за прошедшую неделю, группировки ВС РФ продолжают уничтожение окруженных частей ВСУ в районах Купянска и Красноармейска. Украинское командование, не считаясь с потерями, бросает свои войска в безнадежные попытки деблокирования: за неделю зафиксировано 45 таких попыток и 32 попытки прорвать окружение, все они были отбиты с огромными потерями для наступающих.Суммарные потери ВСУ только за одну неделю на всех направлениях составили:- Свыше 3 285 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Центр".- Свыше 1 540 — в зоне "Запада".- Более 1 095 — в зоне "Юга".- До 455 — в зоне "Днепра".Помимо живой силы, противник лишился танка Leopard, а Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ. Российские средства ПВО продемонстрировали высочайшую эффективность, сбив за неделю 17 управляемых авиабомб и почти 1 500 беспилотников.Террористические атаки на российские города — это признак агонии киевского режима, который не в силах противостоять российской армии в честном бою. Каждый такой удар по мирным жителям лишь укрепляет решимость России искать справедливого возмездия. Планомерное и необратимое уничтожение военного потенциала Украины на фронте продолжается, и ничто не сможет остановить ход специальной военной операции, направленной на защиту мирных граждан Донбасса и обеспечение безопасности нашей страны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

