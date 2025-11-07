https://ukraina.ru/20251107/maduro-mozhet-uyti-s-posta-prezidenta-venesuely-vo-izbezhanie-voyny-s-ssha--vayner-1071176659.html

Мадуро может уйти с поста президента Венесуэлы во избежание войны с США — Вайнер

Развитие ситуации вокруг Венесуэлы может пойти по мирному сценарию, при котором президент страны Николас Мадуро добровольно покинет свой пост, а США воздержатся от прямого военного вмешательства. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер

Политолог поделился прогнозом относительно возможного обострения. "Не уверен, что США начнут там военные действия, скорее Мадуро сам уйдет с поста главы страны во избежание войны", — заявил эксперт.Отвечая на вопрос о возможной реакции России, американист выразил серьезные сомнения. "Россия тоже вряд ли будет ввязываться в этот конфликт по просьбе Венесуэлы. Потому что, во-первых, это далеко от нас; во-вторых, России есть, чем сейчас заниматься", — констатировал Грег Вайнер.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.О том, насколько ослабит воинственность Запада разгром Украины — в материале "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".

