Мадуро может уйти с поста президента Венесуэлы во избежание войны с США — Вайнер - 07.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251107/maduro-mozhet-uyti-s-posta-prezidenta-venesuely-vo-izbezhanie-voyny-s-ssha--vayner-1071176659.html
Мадуро может уйти с поста президента Венесуэлы во избежание войны с США — Вайнер
Мадуро может уйти с поста президента Венесуэлы во избежание войны с США — Вайнер - 07.11.2025 Украина.ру
Мадуро может уйти с поста президента Венесуэлы во избежание войны с США — Вайнер
Развитие ситуации вокруг Венесуэлы может пойти по мирному сценарию, при котором президент страны Николас Мадуро добровольно покинет свой пост, а США воздержатся от прямого военного вмешательства. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
2025-11-07T05:00
2025-11-07T05:00
новости
венесуэла
сша
украина
грег вайнер
николас мадуро
дональд трамп
украина.ру
пентагон
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103382/64/1033826458_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_bc45ca5ecff3380f2df13a4c0e357edb.jpg
Политолог поделился прогнозом относительно возможного обострения. "Не уверен, что США начнут там военные действия, скорее Мадуро сам уйдет с поста главы страны во избежание войны", — заявил эксперт.Отвечая на вопрос о возможной реакции России, американист выразил серьезные сомнения. "Россия тоже вряд ли будет ввязываться в этот конфликт по просьбе Венесуэлы. Потому что, во-первых, это далеко от нас; во-вторых, России есть, чем сейчас заниматься", — констатировал Грег Вайнер.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.О том, насколько ослабит воинственность Запада разгром Украины — в материале "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".
https://ukraina.ru/20251105/ssha-rassmatrivayut-tri-varianta-zakhvata-venesuely-1071113991.html
венесуэла
сша
украина
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103382/64/1033826458_25:0:1090:799_1920x0_80_0_0_4d4c23680a60f3a496383c3aa63c9e79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венесуэла, сша, украина, грег вайнер, николас мадуро, дональд трамп, украина.ру, пентагон, ракеты, дальнобойные ракеты, война, война на украине, конфликт, латинская америка, сво, эксперты, аналитики, аналитика, военнаяаналитика
Новости, Венесуэла, США, Украина, Грег Вайнер, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Украина.ру, Пентагон, ракеты, дальнобойные ракеты, война, война на Украине, конфликт, Латинская Америка, СВО, эксперты, аналитики, Аналитика, ВоеннаяАналитика

Мадуро может уйти с поста президента Венесуэлы во избежание войны с США — Вайнер

05:00 07.11.2025
 
© Фото : Открытые источникиМадуро
Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Открытые источники
Читать в
ДзенTelegram
Развитие ситуации вокруг Венесуэлы может пойти по мирному сценарию, при котором президент страны Николас Мадуро добровольно покинет свой пост, а США воздержатся от прямого военного вмешательства. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
"Пентагон пересчитал ракеты, и выяснилось, что вооружений достаточно и можно часть поставлять Украине. Теперь Трамп будет принимать решение, поставлять или нет. Одобрит ли он поставки — не уверен. <...> Кроме того, у него впереди Венесуэла", — заявил Вайнер.
Политолог поделился прогнозом относительно возможного обострения. "Не уверен, что США начнут там военные действия, скорее Мадуро сам уйдет с поста главы страны во избежание войны", — заявил эксперт.
Отвечая на вопрос о возможной реакции России, американист выразил серьезные сомнения. "Россия тоже вряд ли будет ввязываться в этот конфликт по просьбе Венесуэлы. Потому что, во-первых, это далеко от нас; во-вторых, России есть, чем сейчас заниматься", — констатировал Грег Вайнер.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.
О том, насколько ослабит воинственность Запада разгром Украины — в материале "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".
Американские военные в Афганистане - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
5 ноября, 02:28
США рассматривают три варианта захвата ВенесуэлыCоветники президента США Дональда Трампа разработали несколько наступательных планов действий в Венесуэле. Об этом со ссылкой на публикацию New York Times в ночь на 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВенесуэлаСШАУкраинаГрег ВайнерНиколас МадуроДональд ТрампУкраина.руПентагонракетыдальнобойные ракетывойнавойна на УкраинеконфликтЛатинская АмерикаСВОэкспертыаналитикиАналитикаВоеннаяАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:25"Никаких котлов нет": эксперт о том, почему Зеленский не признает катастрофу в Покровске и Купянске
05:20Танцы вокруг "Томагавков": Самойлов объяснил, как США умышленно идут на эскалацию
05:10Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ сжимают кольцо окружения ВСУ в Петропавловке
05:00Мадуро может уйти с поста президента Венесуэлы во избежание войны с США — Вайнер
04:50Полковник Алехин: Освобождение Волчанска откроет ВС России путь на Печенеги и Чугуев
04:40"Купянский котел": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ замыкают кольцо окружения ВСУ
04:30Зеленский боится молодежи, которая станет движущей силой протестов на Украине — Килинкаров
04:26Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
04:20"Никого не унижаем, просто предупреждаем": эксперт рассказал о новом мощном оружии России
04:13Подготовка к зиме продолжается. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:10Битва за Купянск: Алехин рассказал, как бойцы форсировали Оскол и захватили безымянный остров
04:00Бегство из ЕС... откладывается? Ищенко раскрыл, почему Венгрия и Словакия не спешат покидать Евросоюз
03:44Армия Великобритании готова к военным операциям на Украине... после прекращения огня
03:18Асы из Люфтваффе помогут Бельгии "разобраться" с угрожающими ей БПЛА
02:43Сенат США не поддержал резолюцию, блокирующую военные действия против Венесуэлы
02:24Будни бандеровской оккупации: новые видеосвидетельства беспредела сотрудников ТЦК
01:54СК РФ начал предъявлять обвинения верхушке киевской хунты. Итоги 6 ноября "одной строкой"
01:33"Дневник десантника" докладывает ситуацию на участках фронта за 6 ноября
01:10СМИ публикуют видео со сдавшимися в Красноармейске солдатами ВСУ
00:39На Украине рассчитали, когда закончится газ
Лента новостейМолния