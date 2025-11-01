https://ukraina.ru/20251101/greg-vayner-posle-ustupok-si-tramp-bolee-sklonen-k-dogovorennostyam-s-rossiey-po-ukraine-1071025370.html

Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине

Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, получит ли Украина "Томагавки" и проанализировал ситуацию с нефтяными санкциями и их влияние на переговоры по Украине.

Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет "Томагавк", сообщило CNN 31 октября.Министерство иностранных дел Испании проведет 4 ноября в Мадриде "секретную и закрытую" встречу так называемой коалиции желающих по поддержке Украины. Об этом сообщила газета El Mundo. По ее информации, во встрече примут участие делегаты 35 стран, которые обсудят пути увеличения поддержки Украины и сосредоточатся на попытке выработать общий подход по вопросу гарантий безопасности для нее.— Грег, что за история с "Томагавками"? Одобрит ли Трамп их поставку на Украину?— Пентагон пересчитал ракеты, и выяснилось, что вооружений достаточно и можно часть поставлять Украине. Теперь Трамп будет принимать решение, поставлять или нет. Одобрит ли он поставки — не уверен. Трамп все-таки любит договариваться. А вот CNN дает все новости, чтобы испортить имидж Дональду Трампу.Кроме того, у него впереди Венесуэла. Не уверен, что США начнут там военные действия, скорее Мадуро сам уйдет с поста главы страны во избежание войны. Россия тоже вряд ли будет ввязываться в этот конфликт по просьбе Венесуэлы, потому что, во-первых, это далеко от нас; во-вторых, России есть, чем сейчас заниматься.Я бы хотел отметить еще один важный момент. Я уверен, что Будапешт как город для встречи Трампа и Путина похоронен. Если саммит и состоится, он пройдет в другом городе. Все-таки Будапешт и дорога туда небезопасны для президента РФ.— А как вам версия того, что на самом деле встреча Трампа и Путина в Будапеште была отменена по договоренности лидеров США и РФ?— Не думаю, что такая версия имеет шанс на существование. Если бы подобные договоренности были, информация о них обязательно бы просочилась в публичное поле. Как правило, из Белого дома идет много утечек в СМИ.— Трамп также объявил, что дал команду начать ядерные испытания. Как это понимать? Начинается новая гонка ядерных вооружений или Трамп просто эмоционально отреагировал на испытание Россией "Посейдона" и "Буревестника"?— Я думаю, это заявление рассчитано на внутреннего потребителя. Тем более испытания проводит не Пентагон, а Министерство энергетики Соединенных Штатов. То есть уровень испытаний ощутимо ниже. Если бы этим занимался Пентагон, это, конечно, было бы весомо. Кроме того, сокращается присутствие американских войск в Румынии, Польше и Чехии. То есть некий баланс по военной риторике Трампа.— Тем не менее Трамп и Запад давят на Россию санкциями. Германия рассматривает возможность национализации активов "Роснефти" после введения американских мер, а "Лукойл" согласовал продажу своих зарубежных активов в США, Бельгии и Нидерландах. Возможен ли "откат" санкций в будущем, что в принципе в духе Трампа?— Идет выдавливание российского бизнеса с европейского рынка — самое мощное, которое вообще когда-либо было.Что касается отката, на днях вице-президент США сделал заявление, что переговоры по Украине продолжаются, равно как и работа Вашингтона и Москвы над российско-украинским конфликтом; что он ожидает в будущем встречи Трампа и Путина. Да, и санкции де-факто начнут работать в конце ноября. То есть впереди еще много времени, за которое может произойти все что угодно.— Трамп и Си встретились, вокруг много слухов и мало конкретики. Какие у вас мысли по поводу этой встречи?— Трамп высказал много позитива, оценив результативность встречи в 120%. Одна из договоренностей, которая может быть интересна нашим читателям и о чем заявил Трамп — это то, что Пекин обязался купить значительно больше американской нефти и СПГ, чем покупает в России.Для России это, конечно, неприятные новости. Но Китай оказался в достаточно жесткой ситуации. Китай, напомню, продает товары на рынок Евросоюза и США на 1,6 триллионов долларов (примерно 70% китайского экспорта), и потерять западные рынки для Пекина немыслимо. Поэтому, полагаю, Си пошел на определенные компромиссы.Вне всякого сомнения, Трамп был этому рад. При этом, заметьте, что китайская сторона не опровергала заявление Трампа, значит скорее всего все так и есть. Кстати, все это имеет непосредственное отношение к Украине. После уступок со стороны Си Трамп будет более склонен к договоренностям с Россией, а Путин — к переговорам с американским президентом.— А что будет с замороженными активами России? Не очень понятно, куда ситуация двигается…— Во-первых, Бельгии это крайне невыгодно. Во-вторых, если произойдет изъятие, это плохо отразится на репутации банковского мира Евросоюза. Никто больше не станет вкладывать средства в европейские банки. В-третьих, немцы, у которых около 100 миллиардов евро инвестиций и недвижимости в Российской Федерации, тоже не хотят потерять активы.То есть Германия и Бельгия категорически против использования замороженных российских активов, а это не самые последние страны Евросоюза.— Что такого секретного могут обсудить по Украине в Мадриде?— Деньги, деньги и еще раз деньги. Потому что Украине обещано Евросоюзом в 2026 году 120 миллиардов евро. Я думаю, эта сумма и будет обсуждаться: как, кем и на каких гарантиях эти деньги будут выделяться Киеву. Финансовая ситуация в многих странах ЕС плачевная, поэтому по указанному вопросу у государств достаточно противоречий: Испания против, Финляндия не сильно поддерживает данную инициативу.Китай пошел на тактические уступки, но в главных вопросах противостояния с США будет стоять на своем. Об этом в интервью Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений.

