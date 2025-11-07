https://ukraina.ru/20251107/esli-vrag-ne-sdatsya-ego-unichtozhayut--ischenko-obyasnil-printsip-prinuzhdeniya-ukrainy-k-miru-1071180900.html

"Если враг не сдаётся, его уничтожают" — Ищенко объяснил принцип принуждения Украины к миру

Заставить киевский режим принять мирные условия России можно только поставив его в ситуацию, когда продолжение войны будет для него тяжелее, чем принятие условий РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

Ищенко заявил, что изменение характера боевых действий, включая удар ВСУ по дамбе в Белгороде, подчиняется логике конфликта. "У Украины не было возможности в начале СВО бить по подобным объектам, иначе она бы сразу бы ударила", — отметил эксперт.При этом Россия всегда пыталась добиться быстрейшего окончания конфликта с минимальными разрушениями и с минимальными нарушениями обычной жизнедеятельности, указал политолог.По словам Ищенко, Украина как раз пыталась организовать свою безопасность, так как она ее понимала, за счет безопасности России. "А дальше работает логика конфликта. Если враг не сдаётся, его уничтожают", — подчеркнул он. "Если бывший оппонент становится врагом, если он наращивает удары по нашей территории, то единственный способ — это заставить его принять мирные условия. А заставить можно только поставив его в ситуацию, когда продолжение войны будет для него тяжелее, чем принятие наших мирных условий", — резюмировал политолог.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.О том, зачем в Киев приезжал посол США и почему Трамп недоволен затягиванием конфликта — в статье Елены Кирюшкиной "Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру" на сайте Украина.ру.

