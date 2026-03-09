https://ukraina.ru/20260309/ukraina-za-nedelyu-peregovory-ne-sostoyalis-no-sobytiya-v-irane---ne-glavnaya-tomu-prichina-1076575100.html

Украина за неделю. Переговоры не состоялись, но события в Иране - не главная тому причина

Атака США и Израиля на Иран вкупе с ответными ударами Исламской Республики передвинули очередной раунд переговоров России и Украины на неопределенный срок. При этом проблема гораздо глубже

2026-03-09T13:19

эксклюзив

украина

иран

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

россия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074186912_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44e40d3e1d25f64b2bd5cfed9fe05179.png

Сорванные переговорыПредполагалось, что очередной переговорный раунд по украинскому урегулированию пройдёт в Абу-Даби. Этот город уже принимал российских, украинских и американских переговорщиков, после чего ещё одна встреча в таком же формате прошла в Женеве. Ожидалось, что неделю назад ещё один раунд переговоров также пройдёт в Швейцарии, однако его перенесли, а местом встречи назначили Абу-Даби.Все карты смешали боевые действия, разгоревшиеся на Ближнем Востоке. Объединённые Арабские Эмираты оказались под ударом иранских ракет и беспилотников, поэтому переговоры по Украине пришлось переносить. По сей день нет ясности, когда и где они теперь состоятся. Да и состоятся ли вообще?Президент США Дональд Трамп в одном из своих недавних выступлений рассказал, что мирная сделка между Москвой и Киевом каждый раз срывается по вине то одной, то другой стороны, хотя каждый раз кажется, что вот-вот договорённости будут достигнуты. По версии американского лидера, всему виной — глубокая личная неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Кроме того, Зеленский "не проявляет достаточной готовности к переговорам", отметил глава Белого дома. Он становится препятствием для переговоров, а количество козырей у него только уменьшается, резюмировал Трамп.В Москве и Киеве разошлись во мнении относительно перспективы продолжения мирного процесса в ближайшее время. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пауза в переговорах сложилась из‑за технических причин, Кремль готов к их возобновлению и ожидает следующего раунда.По словам Зеленского, Украина также готова к переговорам, но пока не видит для этого "необходимых сигналов"."Сейчас из‑за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трёхсторонней встречи. Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту трёхстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова", — сказал он.Последствия событий вокруг ИранаВообще, события вокруг Ирана неизбежно отодвинули украинскую тему на второй план: как в прессе, так и, что особенно неприятно для Киева, для Запада. Зеленский вовсю пытался удержаться в повестке дня: поддерживал атаку Вашингтона на Тегеран, прогнозировал влияние этой войны на состояние дел на Украине, угрожал премьеру Венгрии и т. д.Не обошлось и без привычных для киевского режима провокаций. "Нет ничего лучше смерти диктатора", — говорилось в официальном аккаунте Украины (да, есть и такой) в соцсети X касательно убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. К этой фразе прилагался также весёлый смайлик.Несмотря на бравурный тон онлайн, в реальной, а не виртуальной реальности Зеленскому есть над чем призадуматься. Помимо отвлечения внимания Запада от Украины, армия страны рискует на себе почувствовать проблемы с оружием, которое американцы вынуждены теперь щедро тратить на свои атаки на Иран. "У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства", — сказал Зеленский в интервью газете Corriere della Sera.Помимо чисто военной составляющей, конфликт США с Ираном может аукнуться Киеву и экономическими трудностями, которых у Украины сейчас и без того полна коробочка. "Украина как импортёр энергоносителей столкнётся с огромными дополнительными расходами. Да и финансовая устойчивость главного донора Киева — Евросоюза — из‑за подорожания энергоносителей значительно снизится", — прокомментировало украинское издание "Страна.ua".Из‑за боевых действий на Ближнем Востоке резко подорожала нефть, в случае Украины это привело к подорожанию бензина.Что касается вооружения, то можно отметить ещё одно резкое заявление Трампа, который вновь сравнил Зеленского с основателем американского бродячего цирка П. Т. Барнумом, имя которого в Соединённых Штатах стало синонимом слов "манипулятор" и "жулик"."Сонный Джо Байден тратил всё своё время и деньги нашей страны, отдавая всё П. Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины — на сотни миллиардов долларов — и, раздав так много самого передового вооружения (бесплатно!), он даже не позаботился о его восполнении", — написал он в соцсетях.Ранее Трамп уже сравнивал Зеленского с этим персонажем, однако это не мешало ему потом принимать главу киевского режима в Белом доме и продолжать поддержку Украины, пусть и не в том виде, как это было при его предшественнике.Зеленский снова противПока переговоры по Украине встали на паузу, Зеленский разродился очередным интервью, на этот раз итальянской Corriere della Sera. В нём он по сути нивелировал весь прогресс, который был достигнут в диалоге с Россией, отвергнув ключевые требования Москвы.По его словам, он "никогда не оставит Донбасс" и "200 тыс. украинцев", которые там живут."Мы застряли на плане из 20 пунктов и на вопросе территориального контроля. Американцы думают об обмене территориями, россияне хотят, чтобы мы ушли. Обмен не в наших интересах, и Москве нужно много сил для контроля над территориями, которые мы оставим: они знают, что мы хотели бы вернуть то, что они у нас отняли. Зачем нам, собственно, обменивать свою территорию на что‑то другое, что является частью нашей родины?" — сказал он.По его словам, если ВСУ уйдут из Донбасса, то это даст России возможность действовать дальше в направлении центра Украины.Зеленский дал понять, что американский вариант с демилитаризованной зоной в Донбассе также не подходит Киеву. "Я сказал, что это должно применяться к обеим сторонам, но россияне ответили, что это должно быть только на нашей стороне. Это чистое безумие", — заявил он.Зеленский раскритиковал российскую позицию, по которой на Украине не должно быть никаких иностранных военных. Он призвал Европу в связи с этим усилить своё давление на Москву.Ещё одно важное заявление — про выборы. Согласно Зеленскому, до окончания войны выборов президента в стране не будет. Он добавил, что не знает, будет ли баллотироваться на новый срок, для этого нужно посмотреть, "чего хотят украинцы"."Диктатор", — лаконично прокомментировала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как сообщалось ранее, тема выборов фигурировала в первоначальном варианте мирного плана Трампа. Позднее СМИ писали, что в Офисе Зеленского обсуждают возможность проведения выборов главы государства во время военного положения и что якобы разрабатывается даже специальный закон.Таким образом, получается, что киевский режим устами Зеленского подтвердил: переговоры в тупике, Украина не хочет уходить с Донбасса, планирует продолжать эскалацию на европейские деньги, а никаких выборов не предусматривается.О событиях на Западной Украина - в материале издания Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю. "Декоммунизация" жилхоза и его стремление к энергонезависимости.

украина

иран

россия

2026

Павел Котов

