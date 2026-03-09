Не гегемония США, а еще более страшная угроза. К чему приведет крах многополярного мира - 09.03.2026 Украина.ру
Не гегемония США, а еще более страшная угроза. К чему приведет крах многополярного мира
Не гегемония США, а еще более страшная угроза. К чему приведет крах многополярного мира

09:24 09.03.2026 (обновлено: 10:46 09.03.2026)
 
Последние действия США являются подтверждениями не только того, что многополярный мир уже существует, но они дают понимание, как Соединенные Штаты намереваются строить в нём отношения с иными полюсами влияния и отдельными странами
Попытка повернуть время вспять
Продолжающаяся агрессия США против Ирана, венесуэльский инцидент, американские угрозы Евросоюзу (Гренландия) и Канаде, вооружение Тайваня и усиление военного присутствия в ЮВА, ужесточение "нефтяных" санкций против России и "танкерная война" киевского режима против неё при попустительстве Дональда Трампа (который, якобы, давит на Владимира Зеленского для заключения мира), недавние угрозы в адрес Испании за неподдержку антииранской авантюры – всё это показывает, что США пытаются экономическую конкуренцию перевести в силовое противостояние.
Несколько неожиданно на первый взгляд, но вполне в духе европейского реализма, США в попытке сломать тенденцию своего экономического ослабления вернулись в 21 веке к методам века 19-го, который также был, в сущности, многополярным. Тогда западноевропейские метрополии, деля мир, вели друг с другом борьбу за ценные ресурсы и рынки сбыта.
Превращая некую страну в свою колонию, метрополия устанавливала контроль над её природными ресурсами и силой заставляла местную власть покупать свои товары, жёстко контролируя торговлю с конкурирующей метрополией (полюсом силы).
США и ранее применяли принуждение против своих партнёров там, где они не могли победить экономическими методами, например, против японского автомобилестроения в 70-е гг. Нынешняя ситуация уникальна тем, что администрация Трампа пытается противодействовать силой одновременно всем своим конкурентам – ЕС, Канаде, АСЕАН, России, Китаю и пр.
Против главного конкурента
В первую очередь "колониальный реализм" США обращён против КНР, как главного конкурента, который лучше всех воспользовался возможностями экономического развития в рамках прежнего либерал-глобалистского порядка со свободным передвижением капиталов, товаров и рабочей силы.
Будучи не в состоянии победить Китай в честной экономической конкуренции за счёт более высокой производительности труда, лучшей организации производства и управления экономикой, США пытаются силой отрезать Китай от источников ценных природных ресурсов и рынков сбыта.
Конкретно для России политика Трампа никаких принципиально новых угроз не добавила, но, судя по действиям США в украинском кризисе, ситуативно открыла определённые возможности. В целом же, выигравшие и потерявшие от глобализации в условиях нынешней политики США оказались перед общими угрозами.
Возвращаться к прежней модели глобализации или строить её новую модель на основе многополярного мира – это уже не вопрос выбора. К прежней модели возврата нет и сформировавшийся многополярный мир необходимо укрепить и защитить потому, что альтернативой ему будет даже не сугубо американская гегемония (она уже невозможна), а всеобщий хаос с борьбой всех против всех с почти гарантированной катастрофой - ядерной войной.
Да и вряд ли конечная цель администрации Трампа в обозримом будущем - стать в одиночку, без Европы мировым гегемоном. Судя по доктринальным документам, принятым уже при Трампе и отдельным высказываниям фигур из его окружения, в Вашингтоне понимают, что у США нет экономических ресурсов, чтобы оставаться мировым гегемоном в качестве лидера объединённого Запада.
США отделяются от Европы, рассматривая её как отдельный, конкурирующий полюс силы со своими отдельными интересами, зачастую, противоположными американским. А раз так, то логика ситуации диктует США противостояние Евросоюзу.
Уроки поведения
Всем мировым полюсам влияния придётся реагировать на новый американский вызов, принуждая США к цивилизованному, правильному поведению в многополярном мире. Это создаёт условия для принципиально новой мировой расстановки сил. Обозначаются контуры новых и необычных партнёрств, прежние конкуренты пытаются сблизиться перед общей угрозой со стороны США.
Прежде всего, крепнет российско-китайское стратегическое партнёрство. Оно действительно имеет всеохватывающий характер и распространяется на согласование внешнеполитических позиций, экономическое, оборонное и военно-техническое сотрудничество, на культурные и гуманитарные связи и туризм.
В условиях антииранской агрессии и возможных проблем с поставками углеводородов из региона Залива КНР может твёрдо рассчитывать на расширение таких поставок из РФ, а также на расширенные поставки угля.
Симптоматично, что неамериканский Запад, прежде всего, ЕС и Канада явно взяли курс на экономическое сближение с Китаем, намереваясь с его помощью решить экономические проблемы, возникшие из-за США. Это касается расширения взаимной торговли, перенаправления основных товарных потоков Канады, ЕС и КНР с США на рынки друг друга.
На фоне неопределённости с будущим иранской нефти и нефтегазовых поставок в КНР из Персидского залива, Пекин намерен подстраховаться Канадой в закупках углеводородов, тем более что такие поставки проходят по прямому маршруту из канадских портов в китайские через Тихий океан и не контролируются США.
Восстанавливаются тесные дипломатические и экономические отношения Китая с Канадой после длительного периода охлаждения из-за ареста в декабре 2018 года финдиректора компании "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу по запросу США. Более того, по словам премьера Канады Марка Карни, отношения с КНР носят характер стратегического партнёрства.
Евросоюз в целом и в лице отдельных стран также наращивает экономическое сотрудничество, оперативно решая с КНР застарелые проблемы, связанные с ограничением китайского экспорта электромобилей в ЕС и торговлей иными товарами.
Андрей Серенко интервью - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
7 марта, 13:41
Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мираДля Ирана после войны настанут сложные времена. Если нынешний режим регенерируется после войны, ему придется руководить руинами. Точечными бомбардировками США не смогут снести нынешний режим в Иране, но они сделают жизнь почти невыносимой. Режиму придется закручивать максимально гайки, чтобы после войны удерживать ситуацию в стране.
Резко выросло количество дипломатических контактов на всех уровнях между КНР и неамериканским Западом. Серьёзные проблемы с США погнали заносчивых европейцев в январе-феврале в КНР в очередь на приём к Си Цзиньпину. Кроме уже упоминавшегося премьера Канады, Китай посетили лидер Британии Кир Стармер, Финляндии – Петтери Орпо, Германии – Фридрих Мерц.
Что препятствует сближению России и ЕС
В складывающейся ситуации было бы логично сближение России и ЕС, что органично дополнило бы укрепление европейско-китайского сотрудничества, но из-за антироссийского помешательства в Европе это пока невозможно.
С Европой или без неё, отпор "колониальному реализму" во внешней политике США дать необходимо.
Именно исход иранского кризиса является здесь важным показателем, поскольку успех в Иране укрепит в Вашингтоне позиции "ястребов" - неоконсерваторов и прогрессистов-интервенционалистов из Демпартии, что создаст России, Китаю, мировому Югу и даже неамериканскому Западу серьёзные проблемы.
Но вместе со своими союзниками Иран вполне может заставить агрессоров заплатить неприемлемую для них цену и отступить.
Срыв американских методов силового решения проблемы экономической конкуренции с иными мировыми полюсами подтолкнёт США (хотя бы создаст условия) к необходимости сотрудничества с ними для глубокой реформы мировой финансово-экономической системы и разработки новых правил управления ею.
О событиях на Западной Украина - в материале издания Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю. "Декоммунизация" жилхоза и его стремление к энергонезависимости.
