https://ukraina.ru/20260309/tegeran-v-ogne-no-metko-otvechaet-baz-ssha-uzhe-net-na-poroge---mirovoy-globalnyy-ekonomicheskiy-1076571695.html

Тегеран в огне, но метко отвечает! Баз США уже нет. На пороге - мировой глобальный экономический кризис

Тегеран в огне, но метко отвечает! Баз США уже нет. На пороге - мировой глобальный экономический кризис - 09.03.2026 Украина.ру

Тегеран в огне, но метко отвечает! Баз США уже нет. На пороге - мировой глобальный экономический кризис

Продолжается американо-израильская война против Ирана. Начинают появляться цифры, которые показывают очень интересную ситуацию: США к этой войне были не готовы. А Иран - очень хорошо подготовился.

2026-03-09T15:14

2026-03-09T15:14

2026-03-09T15:14

сша

иран

тегеран

дональд трамп

пит хегсет

джаред кушнер

оон

cnn

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/09/1076578916_0:355:1024:931_1920x0_80_0_0_62c2916066acd359e32dbd8062e5ba63.jpg.webp

Каким будет окончание конфликта - это пока что неясно, но первая фаза войны привела к очень чувствительным потерям США на военных базах Ближнего Востока.Не говоря уже про тектонические потрясения на мировых рынках, в экономике и глобальной политике.Радары, РЛС и иранские дроныАмериканские базы считались в арабских странах сдерживающим фактором.Теперь они стали фактором опасности.Некоторые базы США сейчас просто уничтожены, другие выведены из строя.Это не считая того, что потеряно доверие стран Ближнего Востока (БИ), которые до сих пор охотно размещали у себя американских военных.Кроме того, это были приоритетные цели, которые должны были тщательно охраняться. И их не защитило штатовское ПВО!Все эти "Пэтриоты" и "Тхаады" оказались попросту перегружены иранскими дронами. Технология, которую отлично отработали еще на Украине.Наверняка и иранские специалисты следили уже несколько лет за тем, как взаимодействуют дроны и ракеты со штатовскими станциями.Иран умело бьёт по радарам, выносит станции слежения. А без радаров американские супер дорогие установки - просто кучи железа. За которые страны БВ платили, как за золото или платину.США уже потеряли три РЛС: в Катаре, Бахрейне и в Кувейте. Потеряли четыре "THAAD".Восстановление этих систем займёт 5-8 лет, как пишет американская пресса.Если они будут кому-нибудь ещё нужны через 5-8 лет."Форин полис":"Замена американских радаров будет стоить около миллиарда долларов и займёт годы."США срочно везут свои "THAAD" из Южной Кореи на Ближний Восток. В Южной Корее находятся в некотором шоке: "А как же мы?""Да не переживайте, - как бы говорят им Трамп и Хегсет. Они вас всё равно ни от чего не защитили бы."Шесть американских базТем или иным образом выведены из строя шесть американских баз: в Бахрейне, Ираке, ОАЭ и Саудовской Аравии.Базу в Бахрейне, можно было бы сказать, сравняли с землёй. Но это не так. Её уничтожили, сделав ниже уровня земли: там теперь огромная воронка.Престиж США в регионе, можно сказать, тоже сравняли с землёй. И не только в регионе.И это даже будет более ощутимое поражение Штатов, чем уничтожение радаров и систем слежения.Уничтожены также логистические центры "Амазона".Да, эта всемирная компания доставки работает на "американскую военщину", "Амазон" перевозит грузы для армии США. Вынесение логистики - тоже довольно заметный удар по снабжению военной группировки Израиля и США.10 танкеров умело подбиты иранцами в Ормузском проливе. Проход открыт только для России, Китая и тех стран, которые не связаны с Израилем и США.Из Кувейта США решили эвакуировать даже посольство. Сотрудникам предписано уничтожить информацию и очистить серверы компьютеров.Кто и как следил за Россией?Отдельная интересная тема: именно те радары и станции слежения, которые выбиты Ираном, "следили" за Китаем и Россией. Теперь больше не следят.Как так получилось? Неужели чья-то невидимая рука наводила иранские дроны и ракеты именно на эти станции? Похоже на то.И ещё немного помогли, конечно, российские и китайские спутники, которые передают Ирану разведданные.Иначе как можно объяснить потрясающую точность иранских ракет? С точностью до полуметра они попадают в цель.Выносят этажи в отелях, куда спешно расселяют американских военных с баз в странах Залива. Сами же отели стоят, как и стояли.Другие постояльцы не очень довольны, конечно. Как и страны Залива, которые просто в шоке от происходящего: США сделали их военными целями, не защитили и просто отошли в сторону.Но о чем говорить. Они не смогли защитить даже свои военные базы.Миллиард в деньЭто то, что боялись продемонстрировать США: их оружие не просто не всемогущее. А даже, наоборот, очень сильно уступает другим.И это, кстати, ответ на вопрос: почему предыдущие президенты США не пошли на поводу у израильского лобби. Ведь уже 47 лет Израиль пытается уничтожить Иран. Руками США, конечно же.Трамп, безусловно, более произраильский, чем его предшественники: его основные спонсоры - израильская семья Адельсон, его зять и дочь исповедуют иудаизм, зять Кушнер является влиятельным представителем израильского лобби, семья Кушнеров тесно дружит с семьёй Нетаньяху.А именно Нетаньяху уже 30 лет определяет политику Израиля, занимает должности премьера, министра, опять премьера, и так бесконечно. Осенью Биньямин опять собирается участвовать в выборах!Трамп вот буквально на днях заявил: "я всегда буду служить еврейскому народу!"Именно так и сказал. Что думает американский народ, интересно?Да, Трамп пошел на поводу у израильского лобби. Но не только у него.Американский конгрессмен Томас Мейси заявил, что война стоит США 1 миллиард долларов в день.Кто-то же получает этот 1 миллиард в день? Какие-то американские подрядчики?Надо просто задать вопрос, кому это выгодно? И становится понятно, что вот это лобби и "продавило" Трампа. Те самые, кто зарабатывает на этой войне.Цели войны? Они неясныСами же американские журналисты задаются вопросом: да каковы цели этой войны?Как пишет "Нью-Йорк Таймс", "потратили уже 6 миллиардов долларов, цели победы неясны."Так вот же эти цели: потратили 6 миллиардов (сейчас уже больше, конечно). Кто-то же их получил?Но все эти "выгоды" (в том числе, возможно, и для семьи Трампа) перечеркиваются тем, что поддержки в обществе США у Трампа нет. Не только среди демократов, но и среди республиканцев.Движение МАГА уже реально оформляется как движение "против Кушнеров и семьи Трампа".Как написал знаменитый американский журналист Такер Карлсон: "это злая отвратительная война". И с его оценкой очень многие в США согласны.Тем более что Тегеран не собирается сдаваться. И поэтому "злой, отвратительной", но победной войны у Трампа не получится.6 месяцев готов воевать ИранПрезидент Ирана заявляет, что страна может сопротивляться "еще 6 месяцев".Иран заявляет, что у них есть ещё 2500 ракет, причём на заводах под землёй производятся постоянно новые ракеты. И ведь есть еще дроны! Те самые "шахеды".США утверждают, что отправили на Иран 5000 ракет и бомб. И что уже разбомбили в Иране всё военное производство и склады настолько, что интенсивность иранского сопротивления снизилась на 80-90 процентов.А Иран заявляет, что наоборот, у них всего хватает, а точность ударов теперь, когда штатовские РЛС были уничтожены их меткими дронами, достигает 100 процентов!Проверить и посчитать всё это очень сложно.Иран - така же горная страна, как КНДР или Йемен. Все эти страны умело пользуются своим преимуществом.Везде созданы подземные заводы, хранилища, убежища. Разбомбить горы сверху, как это принято у американцев, невозможно.Но зато можно разбомбить мирных. И это тоже - в традициях США.Так же точно, как и прямая наглая ложь. На вопрос о погибших в результате двух ракетных ударов США 171 девочке в иранской школе Трамп и министр войны Хегсет отвечали: "это они разбомбили сами себя".В принципе, ничего нового. Так же точно украинские власти отвечали на вопрос о бомбежках Донбасса: "это они сами себя обстреливают".Американцы ничем не отличаются от политических украинцев. А почему они должны отличаться? Украина является "прокси" США. Одни цели, один стиль, одни повадки."Бомбим мирняк" и нагло врём: это родители сами разбомбили своих детей.Уже американские военные признали, что это были американские ракеты, уже ООН создаёт специальную группу для расследования этого преступления.А Трамп с Хегсетом просто врут в глаза.Тегеран в дымуНу а пока что Трамп успешно продолжает воевать с мирными жителями Ирана.Израиль и США бомбят нефтехранилища (удар по Китаю, который покупает эту нефть).Бомбят Бушер, Исфахан, разбомбили аэропорт Тегерана.Тегеран, столица Ирана, находится в черном дыму, в некоторых районах нельзя выйти на улицу и открыть окна.Сообщают, что потоки горящей нефти из нефтехранилищ попали в канализацию, это природная и гуманитарная катастрофа.По данным CNN, погибли уже 1172 человека среди мирного населения, в том числе 190 детей.А геоэкономика куда-то летитИ отдельная тема - это мировая экономика. Она вся связана с нефтью, газом, удобрениями, перевозками, логистикой.Всё это сейчас нарушено. Потери и последствия еще только предстоит посчитать. И счет пойдёт на миллиарды.Растет в цене нефть, нафта, алюминий, газ, удобрения, авиатопливо. Цифры меняются каждый час.Ирак заявил, что добыча нефти упала на 60 процентов, поскольку война с Ираном нарушает доступность танкеров.Рост цены фрахта танкеров - газовозов: 521 процент! И это не предел."Дэйли Мэйл": газа в Британии осталось на 2 дня. Газ теперь будут вынуждены покупать за границей "по самой высокой цене в Европе."Иран выбивает дата-центры в странах Залива и цифровые грузовые порты, оставляя их беспомощными и бесполезными.Разрыв цепочек поставок - как это скажется на мировой экономике? Скоро мы это узнаем.Это ресурсно-логистический конфликт, а не просто "сейчас мы побомбим их горы и улетим, объявив о своей победе".1 минута - 1 миллион1 минута простоя аэропорта Дубая обходиться в 1 миллион долларов.Нетрудно подсчитать, что 1 день простоя аэропорта - это почти полтора миллиарда долларов.Аэропорт был закрыт 7 марта, по соображениям безопасности.Страны Залива нуждаются в воде, продуктах. Это всё сейчас будет подвозиться - каким образом? Через какие пути?Но самое главное - разрушен образ роскошной тихой гавани для богатых. И финансовой гавани, которой являлся Дубай несколько последних лет.Деньги из Дубая будут убегать. "Спасибо" партнёрам из США, которые решили подзаработать на новой войне.Цены на недвижимость в Дубае: минус 16 процентов за 5 дней.Цены на нефть и газ летят вверх. В Европе цена на газ уже выросла на 53 процента. Газовщики США потирают руки. Но какая будет цена в самих США?Акции знаменитой корпорации "Блэк Рок" упали на 6 процентов. Вкладчики срочно забирают свои миллионы."Блэк Рок" ограничили вывод средств, забрать можно только 5 процентов своих денег.Вот и последние новости: Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт собираются вывести свои деньги из США. Но кто им даст это сделать?Начинается, или уже идёт глобальная финансовая война."Масштабный инфляционный шок в мире только начинается", - написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, приложив графики цен на основные товары.Что же будет дальше? Конечно же, США заявят о своей победе!Никто ведь не сомневается в этом?Семья Трампа разбогатеет ещё на миллиард.Ну а все глобальные последствия этой войны - их подсчитают потом. Очень интересно будет увидеть подсчёты.Хотя, конечно, мировой, глобальный экономический кризис - это совсем не то, что нужно миру, находящемуся на грани Третьей мировой, и, возможно, уже ядерной войны...О том, что в это время происходит в Белом доме - в статье Елены Мурзиной ""Иран, вы уже капитулировали!" Что стало с "миротворцем" Трампом в ходе начатой им иранской войны"

https://ukraina.ru/20260309/ne-budem-sebya-obmanyvat-taker-karlson-nameknul-na-yadernyy-udar-po-iranu-1076568381.html

сша

иран

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

сша, иран, тегеран , дональд трамп, пит хегсет, джаред кушнер, оон, cnn, эксклюзив