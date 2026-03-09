https://ukraina.ru/20260309/dmitriev-ironichno-svyazal-rost-tsen-na-neft-s-deystviyami-evropeyskikh-politikov-1076575784.html
Дмитриев иронично связал рост цен на нефть с действиями европейских политиков
Стоимость барреля нефти впервые за четыре года превысила 110 долларов на фоне сокращения добычи на Ближнем Востоке и блокировки поставок в Персидском заливе. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своей реакции обыграл ситуацию с иронией, опубликовав 9 марта совместное фото глав европейской дипломатии и Еврокомиссии
Цены на нефть достигли многолетних максимумов. Фьючерсы с поставкой в мае 2026 года превысили отметку в 115 долларов за баррель после того, как ранее в ходе торгов пробили уровень в 100 долларов впервые с 2022 года. Рост связывают с сокращением добычи крупнейшими производителями Ближнего Востока и перебоями в поставках из-за блокировки в Ормузском проливе.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал ситуацию в социальных сетях. Он опубликовал совместную фотографию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, сопроводив её вопросом: "Нефть уже дороже 110 долларов, куда же направляются улыбающиеся стратеги Урсула и Кая?"По мнению Дмитриева, цены на сырьё закрепились на уровне выше 100 долларов вопреки ожиданиям многих. Он также предрёк дальнейший рост стоимости нефти, указав на возможные последствия энергетического кризиса."Новая цель для нефти — 150 долларов за баррель, а при затяжном конфликте цена может подняться и до 200 долларов, — написал глава РФПИ. — Проблема с нефтью касается не только Ормузского пролива. Поскольку на Ближнем Востоке подвергаются атакам нефтегазовая инфраструктура и добыча сырья ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и продолжительнее, чем многие ожидают".Дмитриев также выразил уверенность, что российская энергия будет востребована, а "стратегические просчёты, связанные с её ограничением, будут полностью раскрыты". По его словам, европейские бюрократы пока не до конца осознают масштаб последствий происходящего.
Цены на нефть достигли многолетних максимумов. Фьючерсы с поставкой в мае 2026 года превысили отметку в 115 долларов за баррель после того, как ранее в ходе торгов пробили уровень в 100 долларов впервые с 2022 года. Рост связывают с сокращением добычи крупнейшими производителями Ближнего Востока и перебоями в поставках из-за блокировки в Ормузском проливе.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал ситуацию в социальных сетях. Он опубликовал совместную фотографию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, сопроводив её вопросом: "Нефть уже дороже 110 долларов, куда же направляются улыбающиеся стратеги Урсула и Кая?"
По мнению Дмитриева, цены на сырьё закрепились на уровне выше 100 долларов вопреки ожиданиям многих. Он также предрёк дальнейший рост стоимости нефти, указав на возможные последствия энергетического кризиса.
"Новая цель для нефти — 150 долларов за баррель, а при затяжном конфликте цена может подняться и до 200 долларов, — написал глава РФПИ. — Проблема с нефтью касается не только Ормузского пролива. Поскольку на Ближнем Востоке подвергаются атакам нефтегазовая инфраструктура и добыча сырья ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и продолжительнее, чем многие ожидают".
Дмитриев также выразил уверенность, что российская энергия будет востребована, а "стратегические просчёты, связанные с её ограничением, будут полностью раскрыты". По его словам, европейские бюрократы пока не до конца осознают масштаб последствий происходящего.
