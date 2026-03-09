https://ukraina.ru/20260309/dmitriev-ironichno-svyazal-rost-tsen-na-neft-s-deystviyami-evropeyskikh-politikov-1076575784.html

Дмитриев иронично связал рост цен на нефть с действиями европейских политиков

Стоимость барреля нефти впервые за четыре года превысила 110 долларов на фоне сокращения добычи на Ближнем Востоке и блокировки поставок в Персидском заливе. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своей реакции обыграл ситуацию с иронией, опубликовав 9 марта совместное фото глав европейской дипломатии и Еврокомиссии

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072511967_49:0:751:395_1920x0_80_0_0_a3ef2393549ba8619721dc6f290fa96e.jpg

Цены на нефть достигли многолетних максимумов. Фьючерсы с поставкой в мае 2026 года превысили отметку в 115 долларов за баррель после того, как ранее в ходе торгов пробили уровень в 100 долларов впервые с 2022 года. Рост связывают с сокращением добычи крупнейшими производителями Ближнего Востока и перебоями в поставках из-за блокировки в Ормузском проливе.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал ситуацию в социальных сетях. Он опубликовал совместную фотографию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, сопроводив её вопросом: "Нефть уже дороже 110 долларов, куда же направляются улыбающиеся стратеги Урсула и Кая?"По мнению Дмитриева, цены на сырьё закрепились на уровне выше 100 долларов вопреки ожиданиям многих. Он также предрёк дальнейший рост стоимости нефти, указав на возможные последствия энергетического кризиса."Новая цель для нефти — 150 долларов за баррель, а при затяжном конфликте цена может подняться и до 200 долларов, — написал глава РФПИ. — Проблема с нефтью касается не только Ормузского пролива. Поскольку на Ближнем Востоке подвергаются атакам нефтегазовая инфраструктура и добыча сырья ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и продолжительнее, чем многие ожидают".Дмитриев также выразил уверенность, что российская энергия будет востребована, а "стратегические просчёты, связанные с её ограничением, будут полностью раскрыты". По его словам, европейские бюрократы пока не до конца осознают масштаб последствий происходящего.Рост цен на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке обнажает стратегические просчёты Европы в энергетической политике, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Подробнее в материале Дмитриев: Европе придется заплатить "колоссальную цену" за русофобию и ошибки евробюрократовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цены на нефть взлетели, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

