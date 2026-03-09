Цены на нефть взлетели, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 марта

https://ukraina.ru/20260309/tseny-na-neft-vzleteli-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-9-marta-1076573466.html

Цена нефти марки Brent на торгах превысила $118 за баррель. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Цена нефти марки Brent впервые за почти четыре года превышала $118 долларов, со ссылкой на данные торгов сообщило РИА Новости.Последний раз нефть торговалась на таком уровне в июне 2022 года. По состоянию на 9:23 по московскому времени ее стоимость составила $107,1 доллара, что на 15% выше относительно предыдущего закрытия.Как сообщило издание Financial Times со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов в истории. Многие страны региона либо сокращают добычу, либо вовсе закрывают месторождения.Это стало следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке: судоходство в Ормузском проливе, на который приходится около 20 процентов поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, практически остановилось. Страховщики, в свою очередь, начали повышать премии и пересматривать свои обязательства.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС должен немедленно отменить запрет на энергоносители из РФ во избежание роста цен в Европе из-за эскалации на Ближнем Востоке."В нынешней ситуации Брюссель должен незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить резкий рост цен в Европе во всех областях, запрет на импорт российских энергоносителей должен быть немедленно снят", - сказал Сийярто в видеообращении.По его словам, эскалация на Ближнем Востоке привела к дефициту нефти в Европе.Обстрелы и налётыУтром 9 марта Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 8 марта до 07:00 по московскому 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 54 – над территорией Брянской области, 47 – над территорией Республики Крым, 16 – над территорией Краснодарского края, 11 – над территорией Калужской области, 8 – над территорией Новгородской области, 5 – над территорией Белгородской области, 4 – над акваторией Черного моря, 4 – над территорией Смоленской области, 3 – над территорией Воронежской области, 3 – над территорией Республики Адыгея, 2 – над территорией Ростовской области, 2 – над акваторией Азовского моря, 1 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Волгоградской области, 1 – над территорией Орловской области, 1 – над территорией Тверской области", — указывалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 6 ударов по территории этого региона России: 2 на горловском, и по 1 на донецком, ясиноватском, волновахском и кураховском направлениях, выпустив в общей сложности 11 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц, в т.ч. ребёнка и ранении ещё 10 гражданских лиц, в т.ч. подротска. Поступили дополнительные сведения о ранении двух гражданских лиц за 7 марта в н.п. Красноармейск. Огнём ВСУ были повреждены 33 жилых домостроения, 8 объектов гражданской инфраструктуры, легковые автомобили и спецтехника и грузовой автомобиль.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 13 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Коробки — 2; Новая Каховка — 3; Алёшки — 5; Днепряны — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Пролетарка, Песчановка и Алёшки.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 9 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Белгород атакован одним беспилотником самолётного типа. Повреждены инфраструктурный объект и сооружение на территории коммерческого объекта", — указывалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Малиновка, Политотдельский, Октябрьский, сёлам Болдыревка, Бочковка, Красная Нива, Красный Октябрь, Нечаевка, Николаевка, Никольское, Отрадное, Репное, Солохи, Топлинка, Устинка, Чайки, Ясные Зори, хуторам Крестовое и Церковный совершены атаки 43 беспилотников, 34 из которых сбиты и подавлены. В селе Никольское повреждены гараж и автомобиль, в селе Солохи — грузовой и легковой автомобили, в селе Устинка — частный дом, в селе Нечаевка — машина, в посёлке Октябрьский — 2 частных дома, а также уничтожена хозпостройка, в хуторе Церковный повреждено здание предприятия. В результате падения фрагментов сбитого БПЛА в посёлке Дубовое повреждены надворная постройка и забор.В Борисовском округе посёлок Борисовка, сёла Берёзовка и Грузское атакованы 8 беспилотниками, 5 из которых сбиты. В селе Берёзовка повреждён соцобъект."В Валуйском округе в селе Кукуевка при детонации беспилотника пострадала 16-летняя девушка. Она продолжает лечение амбулаторно. Также над округом сбиты и подавлены 3 беспилотника", — писал губернатор.В Волоконовском округе посёлок Волоконовка, хутора Екатериновка, Первомайский, Столбище и Шаховка подверглись атакам 7 беспилотников, 3 из которых сбиты и подавлены. В районе хутора Первомайский повреждена машина, вблизи хутора Шаховка огнём уничтожен грузовой автомобиль.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Замостье, Козинка, Пороз и хутору Масычево выпущено 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, 5 из которых сбиты."В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль ранены двое мужчин. Оба пострадавших находятся на стационарном лечении в городской больнице №2 г. Белгорода. Машина повреждена. В Грайвороне повреждены социальный объект, 3 частных дома, 2 надворные постройки и 4 автомобиля, 3 из которых сгорели, в селе Замостье повреждены автомобиль скорой медицинской помощи и частный дом, а также огнём уничтожена машина, в хуторе Масычево повреждены частный дом, хозпостройка и линия электропередачи, в селах Гора-Подол, Глотово и посёлке Чапаевский — по одному частному дому", — сообщил Гладков.Над Ивнянским округом сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Над Корочанским округом сбит один беспилотник. Во всех случаях обошлось без повреждений.В Краснояружском округе по посёлкам Быценков, Дубино, Задорожный, Красная Яруга, Степное, сёлам Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и хутору Архипов выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 40 беспилотников, 15 из которых подавлены и сбиты."В районе посёлка Степное в результате удара дрона по автомобилю пострадали двое бойцов "Орлана". Они продолжают лечение амбулаторно. Машина повреждена", — писал губернатор.В посёлке Красная Яруга повреждены частный дом и 2 автомобиля, на участке дороги Демидовка — Романовка — автомобиль.В Ракитянском округе посёлок Ракитное и село Новозахаровка атакованы 2 беспилотниками, один из которых сбит. В посёлке Ракитное повреждён гараж.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Поляна, сёлам Вознесеновка, Графовка, Мешковое, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Бондаренков совершены атаки 30 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены."В больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения в результате атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль в городе Шебекино. Поздно вечером ещё один мужчина, находившийся в этой машине, обратился за медицинской помощью. У него диагностировали баротравму, госпитализация не потребовалась. Транспорт повреждён. Стало известно, что в отделении реанимации скончался мужчина, находившийся в крайне тяжёлом состоянии в результате атаки дрона на автомобиль в городе Шебекино 7 марта. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким... В селе Ржевка при детонации FPV-дрона ранен мужчина. Он госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода", — писал Гладков.На месте атаки повреждены 3 частных дома и хозпостройка."В селе Графовка от удара дрона по территории частного домовладения пострадала мирная жительница. Женщина продолжает лечение в больнице. Дом повреждён. На участке автодороги Шебекино — Белгород при детонации дрона ранены двое: мужчина и женщина. Оба находятся на стационарном лечении в областной клинической больнице. Состояние мужчины медики оценивают как тяжёлое. На месте атаки повреждены 2 машины. В селе Мешковое вследствие атаки FPV-дрона на частный дом ранен мужчина. Пострадавший продолжает лечение в городской больнице № 2 г. Белгорода", — сообщил губернатор.Повреждены дом, гараж и автомобиль. В Шебекино повреждены здание производственного предприятия и коммерческий объект, в селе Новая Таволжанка — 2 частных дома, в селе Нижнее Берёзово-Второе — коммерческий объект, в посёлке Поляна — 2 автомобиля и частный дом, в селе Графовка — одна квартира в МКД и 2 машины, в селе Вознесеновка — частный дом и автомобиль.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов ВСУ по этому региону России."За прошедшие сутки с 08:00 8 марта до 08:00 9 марта над территорией региона подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области было уничтожено 235 вражеских БпЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет", — отметил он.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что всего в период с 09:00 8 марта до 07:00 9 марта над территорией региона было сбито 22 украинских беспилотника различного типа."30 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 19 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", — указал Хинштейн.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О грозящем миру из-за американской политики — в статье Виктора Пироженко "Не гегемония США, а еще более страшная угроза. К чему приведет крах многополярного мира".

