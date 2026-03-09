https://ukraina.ru/20260309/iran-zapustil-esch-odnu-ballisticheskuyu-raketu-v-storonu-turtsii-glavnoe-k-etomu-chasu-1076581064.html

Иран запустил ещё одну баллистическую ракету в сторону Турции. Главное к этому часу

Иран запустил ещё одну баллистическую ракету в сторону Турции. Главное к этому часу

Турецкие силы противовоздушной обороны перехватили баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана, заявили в Министерстве национальной обороны Турции. Об этом и других новостях к этому часу 9 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру

🟥 Президент Масуд Пезешкиан приветствовал избранного аятоллу Моджтабу Хаменеи как нового лидера Исламской революции, члены парламента выразили поддержку Хаменеи-младшему, а армия и ключевые министерства (иностранных дел, обороны и разведки) присягнули ему на верность, передаёт государственное агентство страны IRNA. Народ Ирана собирается на демонстрации, чтобы выразить верность новому аятолле;🟥 Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Моджтабе Хаменеи с его избранием на пост верховного лидера Ирана. В своём обращении он снова выразил соболезнования в связи с трагической гибелью его отца — Али Хаменеи; 🟥 Несколько взрывов прогремело в Бахрейне на военной базе Джуфейр, где дислоцируются американские военные, сообщает Pars Today; 🟥 Израиль нанёс удар по партнёрскому Русскому дому в ливанском городе Набатия. Здание полностью разрушено, весь персонал заблаговременно покинул помещение, никто не пострадал; 🟥 Минобороны Турции сообщило, что с 9 марта на севере Кипра размещены шесть истребителей F-16 и системы ПВО; 🟥 Турция может стать постоянной целью для иранских ракет, если продолжит оказывать помощь США в ударах по территории Исламской республики, заявили представители Ирана; 🟥 США частично эвакуируют консульство в турецком Адане. Госдеп также рекомендует американцам не посещать юго-восток Турции из-за риска вооружённых конфликтов и терактов. Ранее американским дипломатам приказали покинуть Саудовскую Аравию. Дипведомства США в том числе закрыты в Катаре, Бахрейне, Израиле и Иордании; 🟥 Министерство обороны Катара объявляет, что его вооружённые силы перехватили ракетную атаку, направленную против страны; 🟥 Израиль не планирует воевать с Ираном до смены существующего режима — Washington Post со ссылкой на израильского чиновника: Это не в наших интересах. Никто не хочет, чтобы эта история никогда не заканчивалась. Также он добавил, что израильско-американская кампания близка к достижению своих военных целей;🟥 По сообщениям, ВМС США нанесли удары по трём иранским судам в Персидском заливе, два из которых были пришвартованы у побережья Бандар-Ленге, а еще одно — недалеко от Бандар-Конг; 🟥 США и Израиль нанесли удары по Кудсу (провинция Тегеран), Тегерану, Назабаду и Караджу. ЦАХАЛ завляет, что удары были нанесены по Исфахану, Тегерану и югу Ирана.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цены на нефть взлетели, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

