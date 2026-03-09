https://ukraina.ru/20260309/rossiyskiy-bespilotnik-idet-na-taran-1076574181.html

Российский беспилотник идет на таран

Воздушные дроновые дуэли, включая таран, становятся обыденным явлением в зоне проведения спецоперации на Украине

Охота на "Бабу-Ягу"Наши дроноводы практически на всей линии боевого соприкосновения ведут настоящую охоту за вражескими гексакоптерами. Среди них противник активно использует переработанный китайский мультикоптер "Баба Яга" сельскохозяйственного назначения. ВСУ адаптировали его под сброс различных гранат, мин, доставку боеприпасов, провизии и медикаментов. Они способны уничтожать укрепления, танки.Но особенность в том, что они управляются интернет‑системами спутников Илона Маска, поэтому действуют в основном ночью. Станция РЭБ в этом случае почти бессильна. Но у нас уже стали появляться станции, которые глушат этот сигнал. А воздушные бои наших FPV‑дронов с "Бабой Ягой", когда наш дрон просто таранит БПЛА противника и уничтожает его, уже не становятся редкостью на передовой.При этом стоит подчеркнуть, что постоянно идёт процесс появления новых форм технологий, и он достаточно быстрый и непредсказуемый. Это требует от наших операторов скорости, идеальной точности и мастерства. Так, очередные гексакоптеры ВСУ были уничтожены на Южно‑Донецком направлении специальной военной операции. Поднимаем своих “птичек” в небо и сбиваем их беспилотники старым добрым тараном", — говорит оператор БПЛА с позывным "Баку". Он один из тех дроноводов, которые очищают небо на этом участке фронта именно таким относительно новым способом. Парни с удовольствием рассказали о тонкостях своей работы, а также о том, что место военному чуду есть везде, даже когда речь идёт о новых технологиях. В 127‑й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" ночных охотников уважают, потому что именно благодаря их работе ВСУ не могут хозяйничать в воздухе.Это особенно актуально здесь, на стыке ДНР и Запорожской области. Ещё на практических курсах оператор‑дроновод и его товарищи смогли воспитать в себе два важнейших для дроновода качества — выдержку и хладнокровие. Уже на фронте они быстро сориентировались и хорошо уяснили, что в беспилотном противостоянии побеждает тот, кто способен контролировать свои эмоции и всегда быть на шаг впереди. "Однажды ко мне обратились ребята из моего полка, штурмовики, с просьбой помочь. Сказали, что каждую ночь над их позициями кружит “Баба Яга”. Я выкопал себе небольшой блиндаж недалеко от их укреплений, там расставил комплекс “Стрелец” для управления дроном. Поднял беспилотник в небо и начал дежурить. Первую ночь просто так просидел, а на вторую “Яга” всё‑таки прилетела. Сразу услышал, что именно она летит, треск её винтов ни с чем не спутаешь. Не зря нас называют ночными охотниками. Поднимаем своих “птичек” в небо и сбиваем их беспилотники старым добрым тараном. Именно так я расправился и с этим гексакоптером. Ударил точно по заряду, которым он собирался сделать сброс на парней. Уничтожать дроны ВСУ таким способом — это относительно новая тактика. Она помогает эффективно бороться против вражеских БПЛА, а самому при этом быть в относительной безопасности. Кроме того, даже если с первого раза не вышло, то можно догнать цель и атаковать её ещё раз", — рассказывает "Баку"."Мы с парнями сейчас активно работаем тактикой тарана, — рассказал Виктор с позывным "Азер". — Вот буквально на днях была история. У нас получилось выследить коптер ВСУ, который летал на позиции к своим и скидывал им посылки разные — воду, провизию, патроны. Само собой, решил эту воздушную артерию быстренько перебить. Подняли “птицу” в воздух, протаранили коптер ВСУ, все винты ему переломали, он камнем на землю. Короче, в ту ночь до вэсэушников ничего не долетело. И своего рода финал этой истории в том, что вражеский опорник, к которому беспилотник с посылкой летел, в скором времени наши штурмовики взяли. Именно так для нас и выглядит победа, когда получается помогать двигать линию фронта вперёд", — рассказывает Виктор.Необъяснимые случаи"Да, порой реально просто необъяснимые случаи происходят. Хотя, казалось бы, вроде с нашей техникой всё изучено, всё закономерно. Был обычный полёт, я вёл беспилотник и тут чувствую, что управление теряю. Попал под воздействие вражеской станции радиоэлектронной борьбы. Думал, уже моему аппарату конец, и тут в самый последний момент силы к нему вернулись, выправился и дальше полетел. С батареями на разных коптерах тоже сколько случаев было, когда ты понимаешь, что технически время заряда уже давно закончилось, а беспилотник спокойно висит в воздухе". В ходе спецоперации используются как "дронобойные ружья", которых сейчас не всегда хватает, так и воздушный таран. Операторы‑дроноводы из состава группировки "Север" рассказали несколько характерных случаев дронового противостояния."Знаю случаи — ребята шли на таран, причём умудрялись сохранить свою “птичку”, но при этом сбить “птицу” противника. Нужна определённая траектория, чтобы это сделать. Есть у нас умельцы", — поделился оператор с позывным "Добрый". - В бою должна создаться определённая ситуация. То есть когда ты её заметил (машину противника), скорость, угол атаки. Ну и это такой уже размен идёт, раз на раз. Скорее всего, погибнет и атакующая “птица”, — отметил "Добрый". На днях дроноводам вновь удалось протаранить украинский дрон. В результате столкновения коптер ВСУ упал на землю и взорвался. Предполагается, что у него сдетонировала граната, прикреплённая к корпусу для нанесения удара по позициям наших подразделений. На кадрах, снятых камерой дрона, видно, как оператор направляет аппарат прямо на украинский беспилотник. В результате БПЛА противника падает на землю, после чего следует взрыв.Отмечается, что российский беспилотник потерял равновесие, однако остался в воздухе. И такое случается. В зоне СВО основная часть боевых задач приходится на работу ударных дронов. На днях в Минобороны сообщили об очередных успешных вылетах расчёта беспилотных аппаратов "Молния" группировки "Запад".Уничтожили подразделение дроноводов, пункт размещения вэсэушников и их бронетехники в Харьковской области. "Разведка обнаружила цель. Противник готовился к запуску ударного беспилотника. Мы быстро подготовили “Молнию” к полёту, установили осколочно‑фугасный снаряд и запустили в цель. Долетели успешно, ударили как следует. Вскоре уже поступили новые координаты", — рассказывает о выполненной боевой задаче командир подразделения операторов‑дроноводов. Расстояние до цели составляло примерно 35 км. Это немало, но для крылатого дрона — рабочая дистанция.Главное — преодолеть средства радиоэлектронной борьбы и посты наблюдения. С этим проблем не возникло. Он добавил, что на своём направлении военные используют разные боевые дроны. "Молнию” отличает большая дальность полёта. Аккумулятора хватает, чтобы летать на десятки километров. Способ управления схож с FPV‑дроном — те же манипулятор‑джойстик и специальные очки. Правда, летать на крылатом аппарате сложнее — прихотлив к погоде. Но в умелых руках это не столь значительно. Прежде чем запустить его в небо, нужно добраться до точки пуска, приготовить катапульту, собрать летающую конструкцию. Как правило, на него “вешают” до 6 кг боеприпасов. Таким зарядом можно вывести из строя танк. Можем также установить противотанковую мину, кумулятивный, осколочный снаряды. Даже радиолокационную станцию, но это для специфических задач. В общем, всё, что до 10 кг", — добавляет офицер. Кто получит решающее преимуществоПри этом надо понимать, что беспилотники — это, по сути, расходники, такие, как патроны, снаряды, гранаты, ракеты и многое другое. Зачастую дроны одноразовые или рассчитаны на ограниченное число полётов.Чего не скажешь о том же танке и самолёте. Поэтому отрасль нуждается в постоянных поставках и новинках. Вопрос ещё в том, что беспилотники нужно постоянно совершенствовать, это сделать проще, чем усовершенствовать зенитно‑ракетную систему либо станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Мы сегодня разрабатываем беспилотники, которые качественно достигают цели и её уничтожают, а завтра противник разработает средства борьбы с ними, и нам надо уже всё переделать.Такого мнения придерживаются практически все эксперты и аналитики. Россия постепенно выходит на доминирование в производстве беспилотников, но "война дронов" не закончится в СВО, а продолжится на уровне новых разработок и после окончания военного конфликта. Уже сейчас российские "кулибины" сигнализируют о магнитных винтовках и даже лазерах, которые уже экспериментально применяются против БПЛА украинских войск. Совсем недавно дроны‑перехватчики "Ёлка" поступили на вооружение российской армии в зону СВО.Машинное зрение, ракетная аэродинамика и полная автономность — это оружие способно кардинально изменить ход воздушных дуэлей. Это уникальная разработка военных инженеров России. Беспилотник способен разгоняться до 200 км в час. Совсем не такой, как другие FPV‑дроны.Они летают со скоростью 150 км в час, а он может далеко за 200. Всё благодаря совершенной аэродинамике. Российские конструкторы догадались, что для того чтобы беспилотник летал максимально быстро, его нужно сделать похожим на маленькую ракету. Винты расположили на крыльях‑стабилизаторах.Спереди — камера, которая захватывает цель. Математическим алгоритмом прописаны движущиеся цели. Эта вещь работает, и она развивается. И она одноразовая: даже если дрон не поразит цель, он свои данные стирает, чтобы врагу не достались.Сейчас наблюдается по всей стране интенсивный набор в войска беспилотных систем. Военные комиссары пошли в вузы и техникумы — дроноводам нужны интеллектуалы выше среднего. Украина не может не отвечать на рост численности войск БПЛА в России и отреагирует соответствующим образом. Во многом именно в 2026 году решится судьба дронов на поле боя.Кто первый сможет нарастить численность войск, тот и получит решающее преимущество. Такая вот ирония — войска вроде и беспилотные, но их качество и мощь зависят от количества операторов, которые способны эффективно и качественно вести воздушные дуэли с противником.О событиях на Западной Украина - в материале издания Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю. "Декоммунизация" жилхоза и его стремление к энергонезависимости.

