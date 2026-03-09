Париж требует срочного обсуждения ливанского кризиса в Совбезе ООН - 09.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260309/parizh-trebuet-srochnogo-obsuzhdeniya-livanskogo-krizisa-v-sovbeze-oon-1076581627.html
Париж требует срочного обсуждения ливанского кризиса в Совбезе ООН
Париж требует срочного обсуждения ливанского кризиса в Совбезе ООН - 09.03.2026 Украина.ру
Париж требует срочного обсуждения ливанского кризиса в Совбезе ООН
В понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ухудшающейся ситуацией в Ливане. Соответствующее сообщение он опубликовал 9 марта на своей странице в социальной сети X
2026-03-09T17:38
2026-03-09T17:38
новости
ливан
париж
франция
хезболла
оон
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/80/1018098076_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a60cadab6ad9071b849ab5351dafd154.jpg
Запрос на проведение экстренного заседания Совбеза ООН последовал после того, как пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале "целенаправленной и ограниченной наземной операции" против шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.Барро также сообщил, что Франция выделяет 6 миллионов евро в качестве экстренной помощи гуманитарным организациям, работающим в Ливане, и открывает фонд поддержки для французских компаний через кризисный центр при МИД. Кроме того, Париж готовит партию гуманитарной помощи весом до 20 тонн.По словам министра, Франция продолжает переговоры с израильскими и ливанскими властями. Основная цель — предотвратить погружение Ливана в хаос, добиться режима прекращения огня и продолжить процесс разоружения "Хезболлах".2 марта армия Израиля объявила о начале новой волны массированных ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. Подробнее в материале Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цены на нефть взлетели, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
ливан
париж
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/80/1018098076_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e839281d8cf9c526899b9c7bfe26ef5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ливан, париж, франция, хезболла, оон, мид
Новости, Ливан, Париж, Франция, Хезболла, ООН, МИД

Париж требует срочного обсуждения ливанского кризиса в Совбезе ООН

17:38 09.03.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ухудшающейся ситуацией в Ливане. Соответствующее сообщение он опубликовал 9 марта на своей странице в социальной сети X
Запрос на проведение экстренного заседания Совбеза ООН последовал после того, как пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале "целенаправленной и ограниченной наземной операции" против шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Барро также сообщил, что Франция выделяет 6 миллионов евро в качестве экстренной помощи гуманитарным организациям, работающим в Ливане, и открывает фонд поддержки для французских компаний через кризисный центр при МИД. Кроме того, Париж готовит партию гуманитарной помощи весом до 20 тонн.
По словам министра, Франция продолжает переговоры с израильскими и ливанскими властями. Основная цель — предотвратить погружение Ливана в хаос, добиться режима прекращения огня и продолжить процесс разоружения "Хезболлах".
2 марта армия Израиля объявила о начале новой волны массированных ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. Подробнее в материале Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цены на нефть взлетели, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 марта
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛиванПарижФранцияХезболлаООНМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:15Избрание Моджтабы Хаменеи и реакция мира, ядерное оружие против Ирана. Итоги 9 марта
18:02Ночной волк "Иля": сначала на СВО ушел я, а через месяц – моя любимая
18:02Социологическое безумие Украины
17:45В Венгрии предложили оставить под арестом средства украинского Ощадбанка до конца расследования
17:38Париж требует срочного обсуждения ливанского кризиса в Совбезе ООН
17:18"Холодный душ для Европы": Киселев о мыслях вслух Путина про судьбу поставок газа
17:07Иран запустил ещё одну баллистическую ракету в сторону Турции. Главное к этому часу
16:00"Дать революции в морду": 25 лет окончания акции "Украина без Кучмы"
15:27В Казани создали новый дрон с помощью ИИ. Главное к этому часу
15:14В Херсонской области за последние сутки погиб один человек, двое получили ранения
15:14Тегеран в огне, но метко отвечает! Баз США уже нет. На пороге - мировой глобальный экономический кризис
15:10В Сумах прогремела серия взрывов. Главное к этому часу
14:24Ракетный удар нанесён в районе острова Змеиный в Чёрном море. Главное к этому часу
14:03Комиссар ЕС: Украина будет получать американское оружие по остаточному принципу
13:51Российский беспилотник идет на таран
13:34Дмитриев иронично связал рост цен на нефть с действиями европейских политиков
13:24Балицкий сообщил о семи атаках ВСУ на Запорожскую область за сутки
13:19Украина за неделю. Переговоры не состоялись, но события в Иране - не главная тому причина
13:00Цены на нефть взлетели, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 марта
12:30Глаза и крылья войны. Как бойцы ВС России следят за врагом на фронте
Лента новостейМолния