Париж требует срочного обсуждения ливанского кризиса в Совбезе ООН

Париж требует срочного обсуждения ливанского кризиса в Совбезе ООН

В понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ухудшающейся ситуацией в Ливане. Соответствующее сообщение он опубликовал 9 марта на своей странице в социальной сети X

Запрос на проведение экстренного заседания Совбеза ООН последовал после того, как пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале "целенаправленной и ограниченной наземной операции" против шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.Барро также сообщил, что Франция выделяет 6 миллионов евро в качестве экстренной помощи гуманитарным организациям, работающим в Ливане, и открывает фонд поддержки для французских компаний через кризисный центр при МИД. Кроме того, Париж готовит партию гуманитарной помощи весом до 20 тонн.По словам министра, Франция продолжает переговоры с израильскими и ливанскими властями. Основная цель — предотвратить погружение Ливана в хаос, добиться режима прекращения огня и продолжить процесс разоружения "Хезболлах".2 марта армия Израиля объявила о начале новой волны массированных ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. Подробнее в материале Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цены на нефть взлетели, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

