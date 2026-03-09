https://ukraina.ru/20260309/parizh-trebuet-srochnogo-obsuzhdeniya-livanskogo-krizisa-v-sovbeze-oon-1076581627.html
Париж требует срочного обсуждения ливанского кризиса в Совбезе ООН
Париж требует срочного обсуждения ливанского кризиса в Совбезе ООН - 09.03.2026 Украина.ру
Париж требует срочного обсуждения ливанского кризиса в Совбезе ООН
В понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ухудшающейся ситуацией в Ливане. Соответствующее сообщение он опубликовал 9 марта на своей странице в социальной сети X
2026-03-09T17:38
2026-03-09T17:38
2026-03-09T17:38
новости
ливан
париж
франция
хезболла
оон
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/80/1018098076_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a60cadab6ad9071b849ab5351dafd154.jpg
Запрос на проведение экстренного заседания Совбеза ООН последовал после того, как пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале "целенаправленной и ограниченной наземной операции" против шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.Барро также сообщил, что Франция выделяет 6 миллионов евро в качестве экстренной помощи гуманитарным организациям, работающим в Ливане, и открывает фонд поддержки для французских компаний через кризисный центр при МИД. Кроме того, Париж готовит партию гуманитарной помощи весом до 20 тонн.По словам министра, Франция продолжает переговоры с израильскими и ливанскими властями. Основная цель — предотвратить погружение Ливана в хаос, добиться режима прекращения огня и продолжить процесс разоружения "Хезболлах".2 марта армия Израиля объявила о начале новой волны массированных ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. Подробнее в материале Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цены на нефть взлетели, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
ливан
париж
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/80/1018098076_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e839281d8cf9c526899b9c7bfe26ef5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ливан, париж, франция, хезболла, оон, мид
Новости, Ливан, Париж, Франция, Хезболла, ООН, МИД
Париж требует срочного обсуждения ливанского кризиса в Совбезе ООН
В понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ухудшающейся ситуацией в Ливане. Соответствующее сообщение он опубликовал 9 марта на своей странице в социальной сети X
Запрос на проведение экстренного заседания Совбеза ООН последовал после того, как пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале "целенаправленной и ограниченной наземной операции" против шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Барро также сообщил, что Франция выделяет 6 миллионов евро в качестве экстренной помощи гуманитарным организациям, работающим в Ливане, и открывает фонд поддержки для французских компаний через кризисный центр при МИД. Кроме того, Париж готовит партию гуманитарной помощи весом до 20 тонн.
По словам министра, Франция продолжает переговоры с израильскими и ливанскими властями. Основная цель — предотвратить погружение Ливана в хаос, добиться режима прекращения огня и продолжить процесс разоружения "Хезболлах".
2 марта армия Израиля объявила о начале новой волны массированных ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. Подробнее в материале Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру