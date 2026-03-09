https://ukraina.ru/20260309/ne-budem-sebya-obmanyvat-taker-karlson-nameknul-na-yadernyy-udar-po-iranu-1076568381.html
Спустя десять дней после начала американо-израильской агрессии против Ирана стало очевидным, что план молниеносного разгрома Исламской республики, который строился на расчете, что ее руководство капитулирует за считанные дни, после атаки на военно-политических лидеров, в итоге так и не оправдался.
"Вопреки многим прогнозам и первоначальному неверию со стороны различных комментаторов, Иран устоял после первых тяжелых ударов. Безотносительно того, как закончится война с коалицией Эпштейна, Иран показал, что бывает с теми, кто его недооценивает. Горящие по всему региону американские базы и многочисленные прилеты в Израиле говорят за себя лучше всяких слов.Иран более чем достойно дает отпор и никто сейчас не может сказать, что иранцы испугались, слились, и сдали страну. Противник же очевидно некоторые вопросы просто упустил, несмотря на болтовню про планирование операций с помощью искусственного интеллекта. Шансы Ирана заключаются в изматывающей войне, которая утопит администрацию Трампа в ближневосточном болоте и последствиях нападения", – анализирует ситуацию эксперт Борис Рожин.Агрессия против Ирана ударила по всей мировой экономике. Американские союзники в Персидском заливе страдают от ответных ударов иранской армии, которая бьет по военным объектам Пентагона на их территории. Арабские монархии Персидского залива находятся на грани экономического и инфраструктурного коллапса из-за блокады Ормузского пролива. Мировые цены на нефть выросли за неделю на 25%, приближаясь к отметке 120 долларов за баррель, и галлон бензина уже продают в Соединенных Штатах Америки по цене 4-5 долларов – как это было во времена Джозефа Байдена.Ввязываясь в полномасштабную военную кампанию на Ближнем Востоке, администрация президента Дональда Трампа не имела в запасе тщательно продуманных запасных вариантов, уповая исключительно на блицкриг. А теперь в Белом доме определенно не знают, как одержать победу в этом конфликте – или, по крайней мере, выйти из войны без серьезных репутационных потерь, сохранив при этом свое политическое лицо.Издание The New York Times констатирует – США уже потратили на войну с Ираном около 6 миллиардов долларов – не считая ущерба от разрушения своих баз в Персидском заливе. Но поставить Исламскую республику на колени так и не удалось.По данным американских журналистов, войска США и Израиля нанесли удары примерно по 4 тысячам целей в Иране. Однако источники в окружении Трампа сообщают о том, что иранская армия сохранила на сегодняшний момент примерно половину своего ракетного арсенала, и значительную часть беспилотников.Представители американского руководства, включая самого президента, ежедневно делают противоречивые заявления, которые становятся предметом насмешек. Президент Трамп заявляет о полном разгроме Исламской республики, требуя от него безоговорочной капитуляции – а его военный министр Пит Хегсет тут же говорит, что Пентагон готовится к многомесячной военной кампании. Хотя ее продолжение неизбежно приведет Республиканскую партию к катастрофе."Меняющиеся цели в войне обескуражили американское общество, при том, что опросы показывают широкое недовольство войной среди американцев. В то же время, растущее насилие приводит к росту цен на нефть и другим экономическим шокам, которые могут вызвать политические проблемы для самого Дональда Трампа", – пишет об этом The New York Times.Американские официальные лица намекают на возможность проведения в Иране наземной операции – несмотря на тревожные предостережения со стороны собственных военных экспертов.Как стало известно прессе, Пентагон собирается отправить на Ближний Восток 82-ю воздушно-десантную дивизию, которая специализируется на проведении специальных операций. Однако это подразделение насчитывает всего 5000 человек – в то время, как численность американской армии вторжения во время нападения на Ирак превышала 100 тысяч.Спецназовцы могут высадится на иранском острове Харк, через который проходит около 90% экспорта иранской нефти, или попытаться захватить объекты прибрежной инфраструктуры в материковом Иране. Но это не принесет победы в войне, а неизбежные потери среди американских солдат усилят антивоенные настроения в США.В команде Трампа анонсируют фантастический план, согласно которому американские солдаты вывезут из Ирана запасы обогащенного урана – несмотря на то, что, по словам американского президента, это топливо уже давно уничтожили.Однако осуществление такого прожекта невозможно в условиях боевых действий. Не говоря уже о том, что иранские ядерные центры находятся в глубине страны, и попытка отправить туда десант может привести к результатам памятной операции "Орлиный коготь", которая была проведена Пентагоном после Исламской революции. Тогда американцы попытались забрать из Тегерана сотрудников посольства США, но в результате потеряли восьмерых спецназовцев и пять вертолетов.К наземной операции в Иране пытаются подключить азербайджанскую армию. Но это также повышает риски для Запада – потому что ответные удары иранцев способны разрушить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который проложен через Азербайджан, Грузию и Турцию, обеспечивая Израилю половину поставок нефти. Тем более, что это окончательно обрушит экономику Турции, где после начала войны зафиксировано рекордное падение курса лиры.Израиль пытается втянуть в войну арабские страны, в расчете на их участие в интервенции. Израильские медиа вбросили сообщения о том, что армия Объединенных Арабских Эмиратов якобы атаковала комплексы опреснения воды на побережье Ирана. Но в ОАЭ выступили с опровержением этого фейка, направленного на то, чтобы спровоцировать иранский удар по опреснительным установкам на территории Эмиратов.Вашингтон оказался перед непростым выбором – приступить к заморозке конфликта, представив текущую ситуацию победой, или повышать ставки, продолжая затягивать его дальше. В этой ситуации в Америке тревожно заговорили о возможном ядерном ударе по Ирану – потому что никто больше не рассчитывает на адекватность людей, определяющих политику Белого дома.На возможность этого катастрофического сценария намекнул популярный телеведущий Такер Карлсон, который скептически смотрит на перспективы наземного вторжения в Иран и всерьез считает, что война на Ближнем Востоке в какой-то момент может превратится в ядерную войну:"В данном случае у нас, конечно, нет необходимых сил для наземной операции. Я не думаю, что американцы добровольно согласились бы в этом участвовать. Я просто не думаю, что мы можем это сделать. Для этого потребовалось бы оружие массового уничтожения, вероятно, даже ядерное оружие. И давайте не будем себя обманывать – мы движемся именно в этом направлении".О том, что произошло с Трампом в результате иранской войны - в статье Елены Мурзиной ""Иран, вы уже капитулировали!" Что стало с "миротворцем" Трампом в ходе начатой им иранской войны"
