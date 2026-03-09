https://ukraina.ru/20260309/dat-revolyutsii-v-mordu-25-let-okonchaniya-aktsii-ukraina-bez-kuchmy--1076529759.html

"Дать революции в морду": 25 лет окончания акции "Украина без Кучмы"

"Дать революции в морду": 25 лет окончания акции "Украина без Кучмы"

9 марта 2001 года в Киеве прошли протесты, ставшие кульминацией продолжающейся с декабря 2000-го акции "Украина без Кучмы". Они ознаменовались столкновениями с правоохранителями и массовыми арестами

Акция "Украина без Кучмы" стала следствием так называемого "кассетного скандала". Всё началось 28 ноября 2000 года, когда лидер фракции социалистов в Верховной Раде Александр Мороз обнародовал в парламенте аудиозаписи разговоров, якобы сделанные сотрудником службы охраны президента Украины Николаем Мельниченко. На их основании главу государства Леонида Кучму и высокопоставленных чиновников из его окружения обвинили в том, что они причастны к похищению и убийству оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе.15 декабря на Майдане Независимости состоялся массовый митинг под лозунгом "Украина без Кучмы", который и дал название протестной акции. Главными требованиями протестующих были раскрытие правды по делу Гонгадзе, отставка главы МВД Юрия Кравченко и руководителя СБУ Леонида Деркача, а также самого президента Украины.После митинга пресс-секретарь Социалистической партии Украины Юрий Луценко, бывший депутат Верховной Рады Владимир Чемерис (он был одним из организаторов ещё "студенческого майдана" в октябре 1990-го) и сотрудник близкого к лидеру Соцпартии "Градобанка" Михаил Свистович (также активист майдана-1990) поставили на Майдане Независимости первую палатку.Вскоре на Майдане появился целый городок из палаток, формально принадлежащих депутатам Верховной Рады от различных оппозиционных партий. Они были заполнены различными "активистами", в первую очередь из радикальной националистической организации УНА-УНСО*."Это была первая масштабная акция протеста в новейшей истории Украины. Реальные причины носили социальный характер. И это подтверждало то, что сначала вышло 20 тысяч человек, затем 50 тысяч. А впоследствии были акции и по 100 тысяч. То есть приходили люди, которые, возможно, и не знали, кто такой Гонгадзе", – вспоминал несколько лет назад Владимир Чемерис.Но на пике протестов, 27 декабря 2000 года, киевские власти объявили о начале масштабной реконструкции Майдана. И протестующие свернули палатки и спокойно разошлись.Новый этап акции начался 14 января 2001 года – протестующие расставили палатки вдоль Крещатика. В течение второй половины января и всего февраля они проводили акции, митинги и демонстрации, на которые приезжали тысячи людей из разных областей Украины – однако по массовости ни одна из этих акций не приблизилась к декабрьским.10 февраля 2001 года Леонид Кучма формально выполнил одно из требований протестующих и уволил главу СБУ Леонида Деркача, однако к прекращению акции УБК это не привело.13 февраля 2001 года Леонид Кучма, премьер-министр Виктор Ющенко и председатель Верховной Рады Иван Плющ подписали так называемое "Письмо трёх", в котором назвали действия участников акции УБК "разновидностью национал-социализма". Кроме этого, в тот же день была арестована Юлия Тимошенко– по обвинению в даче взяток бывшему премьеру Павлу Лазаренко на сумму $ 79,6 млн, а также в контрабандных поставках газа в 1996-97 годах.Оппозиционеры были деморализованы и 1 марта 2001 года палаточный городок был ликвидирован киевскими коммунальщиками при незначительном участии "Беркута" (до 2014 года так назывался милицейский спецназ на Украине). Радикальные протестующие позже обвиняли Луценко и других координаторов акции в сговоре с милицией относительно сноса палаток.8 марта 2001 года собрание координаторов УБК приняло решение провести на следующий день массовую демонстрацию в Киеве. Активисты также договорились не позволить Леониду Кучме возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко в 187-ю годовщину со дня рождения поэта.В два часа ночи 9 марта около 150 активистов, в основном представителей УНА-УНСО, окружили памятник Шевченко в сквере напротив главного корпуса Киевского университета. Однако 7.30 милиция полностью оттеснила протестующих за пределы сквера.Примерно с восьми утра около 300 представителей УНА-УНСО пытались прорвать милицейские кордоны. Толпа протестующих постоянно росла, к ней присоединялись студенты и молодёжь, приехавшие в Киев на съезд Общественного комитета "За правду!", – он должен был состояться в Доме учителя, который находится в нескольких сотнях метров от памятника. Восемь нападавших были задержаны.В 8.30 Леонид Кучма приехал в парк Шевченко и возложил цветы к памятнику поэту. С ним прибыли также премьер Виктор Ющенко и первый вице-спикер парламента Виктор Медведчук. Кроме того, президента сопровождали самопровозглашённый "патриарх Киевский" Филарет и лидеры двух обломков Руха – НРУ (Геннадий Удовенко) и УНР (Юрий Костенко).Сразу после церемонии президент покинул Киев, отправившись в Закарпатскую область, официальным поводом было совещание по вопросам помощи пострадавшим от наводнения.В 8:50 правоохранители открыли доступ к памятнику Шевченко. Оппозиционеры сразу же сбросили с постамента корзины с цветами, которые возложили руководители государства – это назвали "очищением Шевченко от Кучмы". Депутат Тарас Чорновил попытался зажигалкой поджечь ленту на венке от президента, но она так и не загорелась.Митинг оппозиции у памятника Шевченко был назначен на 12:00, потому толпа двинулась к зданию главного управления МВД в Киеве на Михайловской площади, где потребовала освободить задержанных унсовцев. Пятерых отпустили тут же на площади, ещё троих позже привезли прямо к памятнику.В полдень панихидой по Тарасу Шевченко у памятника ему начался митинг объединенной оппозиции. Её отправил все тот же "патриарх" Филарет.В 14:00 началось шествие протестующих по центру Киева, колонна насчитывала не более 10 тысяч человек, во главе неё шли Чемерис, Луценко и лидер УНА-УНСО Андрей Шкиль.Передовая группа митингующих, состоящая из боевиков УНА-УНСО, атаковала ряды правоохранителей, пытаясь прорваться к зданию Администрации президента. В ответ беркутовцы применили дубинки и слезоточивый газ. Чемерис, попытавшийся остановить драку, попал в больницу с черепно-мозговой травмой**."Я встал между кордонами силовиков и нападающими, пытался остановить происходящее, остановить представителей УНСО, которые начали бросаться в силовиков, но это не удалось. Понятно было, что это выгодно в первую очередь двум сторонам: власти – для дискредитации акций протеста, а с другой стороны – Турчинову, который был представителем заключенной на тот момент Юлии Тимошенко".Драка продолжалась около 40 минут, серьёзных пострадавших не было ни с одной из сторон. Протестующие разошлись, а унсовцы отправились праздновать "победу над мусорами" в свой штаб неподалёку от Верховной Рады. Однако около 18:00 помещение штурмовал отряд "Беркута", были жёстко задержаны десятки членов УНА-УНСО во главе с Шкилем.После этого милиция начала облавы на киевском железнодорожном вокзале, где были задержаны более 300 молодых людей, ожидавших поезда в западном направлении. В абсолютном большинстве это были члены молодёжного комитета "За правду!".Правда, вскоре почти всех задержанных на вокзале отпустили. Лишь несколько самых буйных, конфликтовавших с милицией при задержании и на допросах, получили по 5 суток административного ареста "за использование нецензурной лексики". А вот судьба задержанных унсовцев сложилась по-другому.Дело в том, что уже вечером 9 марта 2001 года Юрий Луценко на допросе в СБУ просматривал оперативную съёмку и диктовал следователю Николаю Герасименко фамилии официально опознанных им участников нападений на правоохранителей***. В итоге 19 членов УНА-УНСО во главе с Андреем Шкилем были осуждены на сроки от 2 до 5 лет за "организацию массовых беспорядков", "причинение значительного материального ущерба государству" и "нанесение телесных повреждений работникам милиции". Из них политическую карьеру сделал только Шкиль, который после 13 месяцев в СИЗО прошёл в Верховную Раду при поддержке партии "Батькивщина" от одного из округов во Львовской области.9 марта 2001 года стало днём фактического завершения акции "Украина без Кучмы". Решившись "дать революции в морду" (меткое выражение российского политтехнолога Глеба Павловского****, работавшего в те годы с Кучмой), президент Украины дальше пошёл привычным для него путём закулисных договорённостей. 26 марта 2001 года был уволен глава МВД Юрий Кравченко, а на следующий день была выпущена из СИЗО Юлия Тимошенко. Хотя Виктор Ющенко был отправлен в отставку 26 апреля 2001 года, люди президента позволили, а местами и помогли экс-премьеру создать мощную партию, которая весной следующего года заняла первое место на парламентских выборах.Уже в сентябре 2002 года Тимошенко, Ющенко, Мороз и примкнувший к ним лидер Компартии Украины Пётр Симоненко начали акцию "Восстань, Украина!", которая продолжалась до весны 2003-год и заложила основы для "оранжевой революции" в конце 2004 года. К примеру, лозунг майдана-2004 "Разом нас багато, нас не подолати" ("Вместе нас много, нас не одолеть") впервые был использован именно в ходе акции "Восстань, Украина!"* Экстремистская организация, запрещённая в России.** Очень напоминает события 2013-14 годов, когда лидеры Майдана тоже обзывали радикалов "провокаторами". – Ред.*** Редактору в 2009 году люди из националистических кругов жаловались на "зраду" со стороны Луценко. Какое же было его удивление, когда эти же персонажи весной 2007 года нарисовались в созданной Луценко "Народной самообороне", а потом жаловались, что он их опять кинул – уже летом объединился с "Нашей Украиной" Ющенко…**** Лицо, внесённое в реестр иноагентов Минюста России.

