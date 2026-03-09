https://ukraina.ru/20260309/glaza-i-krylya-voyny-kak-boytsy-vs-rossii-sledyat-za-vragom-na-fronte-1076572783.html
Глаза и крылья войны. Как бойцы ВС России следят за врагом на фронте
Глаза и крылья войны. Как бойцы ВС России следят за врагом на фронте - 09.03.2026 Украина.ру
Глаза и крылья войны. Как бойцы ВС России следят за врагом на фронте
СВО – это конфликт, который задал образ современной войны. Конфликт, который перевёл беспилотные летательные аппараты в статус чуть ли не основного оружия, которое, впрочем, бесполезно без оператора, без обслуживания, а также без других родов войск. Сегодня корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк познакомит вас с одним из "глаз войны", а именно – с БПЛА ближнего действия "СКАТ 350М". Как его готовят к работе и как потом применяют, узнаете от бойцов 1-й Славянской бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр".
СВО – это конфликт, который задал образ современной войны. Конфликт, который перевёл беспилотные летательные аппараты в статус чуть ли не основного оружия, которое, впрочем, бесполезно без оператора, без обслуживания, а также без других родов войск.
Сегодня корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк познакомит вас с одним из "глаз войны", а именно – с БПЛА ближнего действия "СКАТ 350М". Как его готовят к работе и как потом применяют, узнаете от бойцов 1-й Славянской бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр".
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру