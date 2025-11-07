Бегство из ЕС... откладывается? Ищенко раскрыл, почему Венгрия и Словакия не спешат покидать Евросоюз
ЕС как пирог
Несмотря на внутренние противоречия, не стоит рассчитывать на скорый развал Евросоюза. Ни Венгрия, ни Словакия не собираются его покидать, а механизмы преодоления разногласий работают, пока выгодно членство в ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Комментируя возможность создания альянса Венгрии, Чехии и Словакии, Ищенко отметил, что в любом обществе существует борьба противоположностей. Однако, по его словам, "никто пока что не собирается следовать, к примеру, Великобритании и выходить из Европейского Союза".
"Механизмы преодоления этих противоречий существуют до тех пор, пока государствам выгоднее находиться в ЕС, чем разбегаться. И ни Венгрия, ни Словакия, ни прочие евродиссиденты не собираются выходить из Европейского Союза сейчас", — заявил эксперт.
"Поэтому рассчитывать на то, что Евросоюз сегодня-завтра начнет разваливаться, я бы не стал", — резюмировал Ищенко. Он добавил, что ЕС стал "аморфным", и многие его члены не видят перспективы, но "пока что у них нет никакой альтернативы".
"Появится альтернатива — начнется бегство из ЕС", — подытожил собеседник издания.
