Бегство из ЕС... откладывается? Ищенко раскрыл, почему Венгрия и Словакия не спешат покидать Евросоюз

Несмотря на внутренние противоречия, не стоит рассчитывать на скорый развал Евросоюза. Ни Венгрия, ни Словакия не собираются его покидать, а механизмы преодоления разногласий работают, пока выгодно членство в ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

2025-11-07T04:00

Комментируя возможность создания альянса Венгрии, Чехии и Словакии, Ищенко отметил, что в любом обществе существует борьба противоположностей. Однако, по его словам, "никто пока что не собирается следовать, к примеру, Великобритании и выходить из Европейского Союза"."Поэтому рассчитывать на то, что Евросоюз сегодня-завтра начнет разваливаться, я бы не стал", — резюмировал Ищенко. Он добавил, что ЕС стал "аморфным", и многие его члены не видят перспективы, но "пока что у них нет никакой альтернативы". "Появится альтернатива — начнется бегство из ЕС", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.О том, зачем приезжал в Киев посол США и почему Трамп недоволен затягиванием конфликта — в статье Елены Кирюшкиной "Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру" на сайте Украина.ру.

