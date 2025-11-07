Бегство из ЕС... откладывается? Ищенко раскрыл, почему Венгрия и Словакия не спешат покидать Евросоюз - 07.11.2025 Украина.ру
Бегство из ЕС... откладывается? Ищенко раскрыл, почему Венгрия и Словакия не спешат покидать Евросоюз
Бегство из ЕС... откладывается? Ищенко раскрыл, почему Венгрия и Словакия не спешат покидать Евросоюз - 07.11.2025 Украина.ру
Бегство из ЕС... откладывается? Ищенко раскрыл, почему Венгрия и Словакия не спешат покидать Евросоюз
Несмотря на внутренние противоречия, не стоит рассчитывать на скорый развал Евросоюза. Ни Венгрия, ни Словакия не собираются его покидать, а механизмы преодоления разногласий работают, пока выгодно членство в ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Комментируя возможность создания альянса Венгрии, Чехии и Словакии, Ищенко отметил, что в любом обществе существует борьба противоположностей. Однако, по его словам, "никто пока что не собирается следовать, к примеру, Великобритании и выходить из Европейского Союза"."Поэтому рассчитывать на то, что Евросоюз сегодня-завтра начнет разваливаться, я бы не стал", — резюмировал Ищенко. Он добавил, что ЕС стал "аморфным", и многие его члены не видят перспективы, но "пока что у них нет никакой альтернативы". "Появится альтернатива — начнется бегство из ЕС", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.О том, зачем приезжал в Киев посол США и почему Трамп недоволен затягиванием конфликта — в статье Елены Кирюшкиной "Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру" на сайте Украина.ру.
Бегство из ЕС... откладывается? Ищенко раскрыл, почему Венгрия и Словакия не спешат покидать Евросоюз

04:00 07.11.2025
 
Несмотря на внутренние противоречия, не стоит рассчитывать на скорый развал Евросоюза. Ни Венгрия, ни Словакия не собираются его покидать, а механизмы преодоления разногласий работают, пока выгодно членство в ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Комментируя возможность создания альянса Венгрии, Чехии и Словакии, Ищенко отметил, что в любом обществе существует борьба противоположностей. Однако, по его словам, "никто пока что не собирается следовать, к примеру, Великобритании и выходить из Европейского Союза".
"Механизмы преодоления этих противоречий существуют до тех пор, пока государствам выгоднее находиться в ЕС, чем разбегаться. И ни Венгрия, ни Словакия, ни прочие евродиссиденты не собираются выходить из Европейского Союза сейчас", — заявил эксперт.
"Поэтому рассчитывать на то, что Евросоюз сегодня-завтра начнет разваливаться, я бы не стал", — резюмировал Ищенко. Он добавил, что ЕС стал "аморфным", и многие его члены не видят перспективы, но "пока что у них нет никакой альтернативы".
"Появится альтернатива — начнется бегство из ЕС", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.
О том, зачем приезжал в Киев посол США и почему Трамп недоволен затягиванием конфликта — в статье Елены Кирюшкиной "Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру" на сайте Украина.ру.
29 октября, 05:20
Одна дорожка: Ищенко о том, почему вступление Украины в ЕС неизбежно повлечет вступление в НАТОРазговоры о вступлении Украины в Евросоюз остаются не более чем декларацией, так как этот процесс блокируется рядом стран-участниц, тогда как для России этот вопрос всегда имел важное значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
