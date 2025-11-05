https://ukraina.ru/20251105/1071156888.html

Александр Перенджиев: Когда Россия проведет ядерные испытания, США втянутся в дорогую гонку вооружений

Система, когда США пытаются вырыть нам яму, но сами в нее попадают, работает. Потому что американцы до сих пор мыслят категории, что когда развалился Советский Союз, они нас превосходили. Но с тех пор у нас многое изменилось. И качество оружия, и качество всей системы безопасности. Мы не уступим им свои позиции

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов на совещании постоянных членов Совбеза заявил, что считает целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. По его словам, состояние полигона на Новой Земле позволяет провести их в сжатые сроки.- Александр Николаевич, на ваш взгляд, это некая согласованная с американцами разрядка перед продлением ДСНВ? Или США действительно в какой-то момент повели себя слишком нагло, и их приходится ставить на место таким радикальным способом?- Вторая версия более рабочая. Тут в одну точку сошлось несколько факторов.Первое. Нарышкин в ходе заседания прямо сказал, что США не дали разъяснений относительно заявлений Трампа про проведение ядерных испытаний. А у нашего президента такая линия, что он держит слово. Некоторое время назад он сказал, что Россия не будет проводить ядерные испытания до тех пор, пока от этого воздерживаются США, а если США воздерживаться не будут, то мы их возобновим. Почему? Потому что нет смысла проводить ядерные испытания, если ты не собираешься совершенствовать свое ядерное оружие.Второе. Трамп когда-то говорил, что предотвратил ядерную войну из-за Украины и что он ее не допустит. Только выходит так, что ядерные испытания пройдут не при Байдене, на которого он пытался перевести все стрелки, а именно при нем – якобы миротворце. Он так делает потому, что Запад слишком впечатлили наш "Буревестник" и "Посейдон".Третье. Сегодня я комментировал заявление какого-то западного чиновника, что надо бы заключить договор о контроле над тактическими ядерными вооружениями. Это как-то совсем смешно. Если бы речь шла о запрете ракет средней и меньшей дальности, это было бы логично. А как вы можете ограничить численность тактических боеголовок?То есть США поняли, что они стали уступать России в тактическом ядерном оружии. Еще мы стали превосходить их в вопросах преодоления ПРО. Но американцы сами нарвались. Они стали выстраивать ядерные зонтики, думая, что могут ударить по нам, а мы их поразить ответным ударом не можем. А теперь, испытав "Буревестник" и "Посейдон" мы их ядерный зонтик обесценили. Встал вопрос, куда им дальше двигаться.Вся западная элита по этому поводу истерику подняла. Мы же дали натовцам посмотреть, как мы проводили эти ядерные испытания. Там присутствовал их корабль, который мы не прогоняли. По поводу "мультиков Путина" уже никто не смеется. И самое интересное, что последовал резкий ответ России на другие заявления Трампа: сначала про подводные лодки, потом про "Томагавки".Что такое "Посейдон"? Он как раз против подводных лодок и береговой инфраструктуры, которую выстраивает НАТО на Черном и Красном море. А "Буревестник" обесценивает все их "Томагавки".Ядерный взрыв нужен не только для модернизации ядерного оружия. США снова надеются, что развалят Россию как Советский Союз, втянув ее в гонку вооружений. Но тут работает пословица "Не рой другому яму – сам в нее попадешь". Мы в этой гонке участвовать не будем, потому что учли ошибки СССР. Мы ввели принцип самодостаточности обороны и не станем тратить на нее огромные доходы. И может так случиться, что именно США втянутся в эту гонку вооружений, что приведет если не к их развалу, то к серьезному кризису.- На ваш взгляд, мы будем взрывать на Новой Земле что-то проверенное? Или новейшие "Орешники", "Буревестники" и "Посейдоны"?- Ни то, ни другое, ни третье. Скорее всего, у нас есть в запасе свой сюрприз, о котором также будет объявлено. Наверняка мы уже давно предусмотрели, что США будут проводить свои ядерные взрывы и готовились к этому. На этот случай у нас есть свой план и свои действия. Наверное, мы взорвем еще какое-то оружие, которому нет аналогов в мире. США и Запад в очередной раз создали условия, чтобы мы их удивили. А как говорил Суворов, удивить – значит победить. Путин действует как раз по этому принципу.- В какие сроки нам бы следовало провести ядерные испытания? В какие сроки их следовало бы провести США хоть кое-как, чтобы совсем не выглядело так, что они от нас безнадежно отстали?- Понятие сроков здесь не совсем корректно. Все будет зависеть от того, что у нас уже готово. Скажем, про "Буревестники" впервые было объявлено в 2018 году, но как ответ на "Томагавки" они появились очень быстро. Значит, у нас есть заготовки, которые могут быть представлены уже в январе-феврале. А США что могут представить? Они могут сказать, что что-то придумали, но по факту оно еще работать не будет.Почему у меня такой оптимизм?Во-первых, вспомните, сколько лет мы продавали американцам ракетные двигатели РД-180, потому что они какие-то испытания проводили, но у них шатлы падали. Эта проблема в США до конца не решена.Во-вторых, что представляет собой их полигон в Неваде? Надо не забывать, что коррупция в США ничем не уступает коррупции на Украине. Многое из того, что должно быть качественным, заменяется на некачественное. Сколько еще при Байдене там было техногенных катастроф? Взрывы на заводах, обрушение мостов. Никаких мер не принималось, чтобы это предотвратить. А тут еще ядерный взрыв. Тут сперва надо разобраться с системой безопасности. Ведь если что-то пойдет не так, то их вулкан Йеллоустон опять заговорит.В-третьих, дело не только в инфраструктуре, а в специалистах. Если Трамп думает, что даст команду и все произойдет, то это не так. Они провели хорошую работу по разрушению своей кадровой системы, когда старые ушли, а новые взяли на работу только потому, что они происходят из меньшинств. У нас эта проблема тоже была. Мы ее долго преодолевали. А они ее не преодолевали. Скажем, у нас был случай, когда у нас упала ракета только потому, что батарейки не теми плюсами и минусами поставили. Нечто подобное может произойти и у них. Потому что их профессиональные компетенции невысокие.Повторюсь, система, когда США пытаются вырыть нам яму, но сами в нее попадают, работает. Потому что американцы до сих пор мыслят категории, что когда развалился Советский Союз, они нас превосходили. Но с тех пор у нас многое изменилось. И качество оружия, и качество всей системы безопасности. Мы не уступим им свои позиции.Также по теме - в материале Эдуарда Рштуни: Россия готова к ответным ядерным испытаниям. Агония ВСУ в Красноармейске и под Купянском. Итоги 5 ноября

