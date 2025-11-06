https://ukraina.ru/20251106/sud-prigovoril-byvshego-nachalnika-voenpredstva-minoborony-rf-populovskogo-1071183764.html
Коррупционеры в погонах: вынесен приговор по делу о взятках в сфере госзаказа
Коррупционеры в погонах: вынесен приговор по делу о взятках в сфере госзаказа
Суд вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом 6 ноября сообщает Следственный комитет России
Коррупционеры в погонах: вынесен приговор по делу о взятках в сфере госзаказа
12:44 06.11.2025 (обновлено: 13:35 06.11.2025)
Суд вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом 6 ноября сообщает Следственный комитет России
Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику 492-го военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому.
Следствие установило, что в 2021 году государственным заказчиком были заключены контракты с ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом „Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности“". Контрактами предусматривалась поставка кабельной продукции на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Контроль за качеством поставляемой продукции был возложен на Популовского.
"В 2021–2024 гг. подсудимый и его подчинённый Григорий Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 млн рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство при выполнении контрактов", — отметили в СК РФ.
Суд приговорил Популовского к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он лишён воинского звания "полковник".
Ранее суд приговорил Зорина к 5 годам лишения свободы условно с запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определённой профессиональной или иной деятельностью в течение 4 лет. Также он лишён воинского звания "майор".
