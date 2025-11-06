https://ukraina.ru/20251106/sud-prigovoril-byvshego-nachalnika-voenpredstva-minoborony-rf-populovskogo-1071183764.html

Коррупционеры в погонах: вынесен приговор по делу о взятках в сфере госзаказа

Коррупционеры в погонах: вынесен приговор по делу о взятках в сфере госзаказа - 06.11.2025 Украина.ру

Коррупционеры в погонах: вынесен приговор по делу о взятках в сфере госзаказа

Суд вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом 6 ноября сообщает Следственный комитет России

2025-11-06T12:44

2025-11-06T12:44

2025-11-06T13:35

новости

россия

ск рф

следственный комитет

украина

леонид зорин

минобороны рф

коррупция

приговор

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101604/12/1016041202_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_5c84a891996acdea5d90e60aaf3e2d03.jpg

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику 492-го военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому.Следствие установило, что в 2021 году государственным заказчиком были заключены контракты с ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом „Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности“". Контрактами предусматривалась поставка кабельной продукции на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Контроль за качеством поставляемой продукции был возложен на Популовского."В 2021–2024 гг. подсудимый и его подчинённый Григорий Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 млн рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство при выполнении контрактов", — отметили в СК РФ.Суд приговорил Популовского к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он лишён воинского звания "полковник".Ранее суд приговорил Зорина к 5 годам лишения свободы условно с запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определённой профессиональной или иной деятельностью в течение 4 лет. Также он лишён воинского звания "майор".Ранее в новостях: "Первый пошёл": Хинштейн о приговоре по делу о хищениях в Курской области Аналогичные тенденции выявлены в ближнем недружественном зарубежье: Минобороны Украины поставило ВСУ непригодные импортные крупнокалиберные пулемёты Тем временем Европа направит деньги граждан "на оборону"... и Украину Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ск рф, следственный комитет, украина, леонид зорин, минобороны рф, коррупция, приговор, криминал, оборонный бюджет, взятка