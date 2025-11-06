Коррупционеры в погонах: вынесен приговор по делу о взятках в сфере госзаказа - 06.11.2025 Украина.ру
Суд вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом 6 ноября сообщает Следственный комитет России
Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику 492-го военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому.Следствие установило, что в 2021 году государственным заказчиком были заключены контракты с ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом „Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности“". Контрактами предусматривалась поставка кабельной продукции на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Контроль за качеством поставляемой продукции был возложен на Популовского."В 2021–2024 гг. подсудимый и его подчинённый Григорий Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 млн рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство при выполнении контрактов", — отметили в СК РФ.Суд приговорил Популовского к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он лишён воинского звания "полковник".Ранее суд приговорил Зорина к 5 годам лишения свободы условно с запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определённой профессиональной или иной деятельностью в течение 4 лет. Также он лишён воинского звания "майор".Ранее в новостях: "Первый пошёл": Хинштейн о приговоре по делу о хищениях в Курской области Аналогичные тенденции выявлены в ближнем недружественном зарубежье: Минобороны Украины поставило ВСУ непригодные импортные крупнокалиберные пулемёты Тем временем Европа направит деньги граждан "на оборону"... и Украину Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
12:44 06.11.2025 (обновлено: 13:35 06.11.2025)
 
Суд вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом 6 ноября сообщает Следственный комитет России
Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику 492-го военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому.
Следствие установило, что в 2021 году государственным заказчиком были заключены контракты с ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом „Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности“". Контрактами предусматривалась поставка кабельной продукции на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Контроль за качеством поставляемой продукции был возложен на Популовского.
"В 2021–2024 гг. подсудимый и его подчинённый Григорий Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 млн рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство при выполнении контрактов", — отметили в СК РФ.
Суд приговорил Популовского к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он лишён воинского звания "полковник".
Ранее суд приговорил Зорина к 5 годам лишения свободы условно с запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определённой профессиональной или иной деятельностью в течение 4 лет. Также он лишён воинского звания "майор".
Ранее в новостях: "Первый пошёл": Хинштейн о приговоре по делу о хищениях в Курской области
Аналогичные тенденции выявлены в ближнем недружественном зарубежье: Минобороны Украины поставило ВСУ непригодные импортные крупнокалиберные пулемёты
Тем временем Европа направит деньги граждан "на оборону"... и Украину
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияСК РФСледственный комитетУкраинаЛеонид ЗоринМинобороны РФкоррупцияприговоркриминалоборонный бюджетвзятка
 
