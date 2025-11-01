"Первый пошёл": Хинштейн о приговоре по делу о хищениях в Курской области - 01.11.2025 Украина.ру
"Первый пошёл": Хинштейн о приговоре по делу о хищениях в Курской области
"Первый пошёл": Хинштейн о приговоре по делу о хищениях в Курской области
Приговор по громкому уголовному делу о хищениях при строительстве укреплений в Курской области прокомментировал 1 ноября губернатор региона Александр Хинштейн.
Губернатор Курской области отреагировал на приговор суда главе строительной компании "СИЭМИ" Виталию Синьговскому, получившему четыре года за махинации при строительстве фортификаций в курском приграничье."Виталий Синьговский признан виновным в присвоении и растрате более ₽150 млн, выделенных на фортификационные сооружения, с использованием служебного положения. Срок назначен с учётом того, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и изобличил других участников преступной группы", - отметил Хинштейн.Он также сообщил, что суд удовлетворил иск "Корпорации развития Курской области" о возмещении нанесённого ущерба в полном объёме. В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в соседней Сумской области Украины буферную зону безопасности. Следком РФ и прокуратура изучают обстоятельства хищений и других причин, позволивших ВСУ и иностранным наёмникам совершить военные преступления в отдельных районах приграничных российских областей. Ранее в новостях: Проворовавшийся в Курской области получил срок, ЕС рискует без российских активов. Новости к этому часу В августе стало известно, что Врио замгубернатора Курской области заключили под стражу до 25 октября
"Первый пошёл": Хинштейн о приговоре по делу о хищениях в Курской области

16:09 01.11.2025 (обновлено: 16:23 01.11.2025)
 
© Фото : ХинштейнХинштейн в Золотухинском районе
Хинштейн в Золотухинском районе - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Хинштейн
Приговор по громкому уголовному делу о хищениях при строительстве укреплений в Курской области прокомментировал 1 ноября губернатор региона Александр Хинштейн.
Губернатор Курской области отреагировал на приговор суда главе строительной компании "СИЭМИ" Виталию Синьговскому, получившему четыре года за махинации при строительстве фортификаций в курском приграничье.
"Виталий Синьговский признан виновным в присвоении и растрате более ₽150 млн, выделенных на фортификационные сооружения, с использованием служебного положения. Срок назначен с учётом того, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и изобличил других участников преступной группы", - отметил Хинштейн.
Он также сообщил, что суд удовлетворил иск "Корпорации развития Курской области" о возмещении нанесённого ущерба в полном объёме.
"Первый пошёл. Остальных не заставят ждать", - констатировал губернатор Курской области.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в соседней Сумской области Украины буферную зону безопасности. Следком РФ и прокуратура изучают обстоятельства хищений и других причин, позволивших ВСУ и иностранным наёмникам совершить военные преступления в отдельных районах приграничных российских областей.
Ранее в новостях: Проворовавшийся в Курской области получил срок, ЕС рискует без российских активов. Новости к этому часу
В августе стало известно, что Врио замгубернатора Курской области заключили под стражу до 25 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
