"Первый пошёл": Хинштейн о приговоре по делу о хищениях в Курской области

Приговор по громкому уголовному делу о хищениях при строительстве укреплений в Курской области прокомментировал 1 ноября губернатор региона Александр Хинштейн.

2025-11-01T16:09

2025-11-01T16:09

2025-11-01T16:23

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/11/1062584674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96bb132ad4355a560d8ab762cdc6ad28.jpg

Губернатор Курской области отреагировал на приговор суда главе строительной компании "СИЭМИ" Виталию Синьговскому, получившему четыре года за махинации при строительстве фортификаций в курском приграничье."Виталий Синьговский признан виновным в присвоении и растрате более ₽150 млн, выделенных на фортификационные сооружения, с использованием служебного положения. Срок назначен с учётом того, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и изобличил других участников преступной группы", - отметил Хинштейн.Он также сообщил, что суд удовлетворил иск "Корпорации развития Курской области" о возмещении нанесённого ущерба в полном объёме. В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в соседней Сумской области Украины буферную зону безопасности. Следком РФ и прокуратура изучают обстоятельства хищений и других причин, позволивших ВСУ и иностранным наёмникам совершить военные преступления в отдельных районах приграничных российских областей. Ранее в новостях: Проворовавшийся в Курской области получил срок, ЕС рискует без российских активов. Новости к этому часу В августе стало известно, что Врио замгубернатора Курской области заключили под стражу до 25 октября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

